Запорожская АЭС стала залогом выживания Украины

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Как «чистая» Европа оказалась в угольной западне

Как Европа справляется с эмбарго на российский уголь Виталий Тимкив/РИА Новости
Когда Европа только хотела ввести эмбарго на российский уголь, вряд ли она рассчитывала, что окажется в такой плачевной ситуации, как сейчас. Уголь, который пришел на смену российскому, оказался опасным для ТЭС. Даже погода этим летом оказалась не на стороне европейцев. В итоге Евросоюзу необходимо провести самую серьезную и быструю трансформацию энергетического сектора с послевоенных лет. Еще один сюрприз – отказ от российского угля ударил по экологической повестке ЕС.  Подробности...
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Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
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Почему армии потребовалось больше военных

Последний раз численность армии менялась осенью 2017 года Егор Алеев/ТАСС
Верховный главнокомандующий Владимир Путин подписал указ, по которому с нового года штатная численность российской армии превысит 2 млн человек. Из них – 1,15 млн собственно военных. Укреплять ряды армии, участвующей в спецоперации, планируется за счет профессионалов-контрактников. Какие рода войск и военные специальности требуется усилить в первую очередь? Подробности...
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США отправляют на Украину «главнокомандующего войной»

США присвоят операции на Украине название и назначат командующего Chip Somodevilla/Pool/REUTERS
Американская миссия помощи ВСУ может получить официальное название и командование. Причем руководить этой миссией, как сообщают СМИ, будет высокопоставленный генерал. Почему Вашингтон решил пойти на такой шаг, какими задачами будет заниматься новая структура и как подобные действия США повлияют на ход боевых действий?  Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Почему Франция потеряла Африку

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В Африке уже не верят французам. Колониалистами они были, колониалистами и остались. Недалек тот день, когда африканскую землю покинет последний французский солдат. Подробности...
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А что нам-то делать? Простым парням? Во-первых, понимать, что чем громче кампания, тем ее заявленные цели дальше от реальных. Во-вторых, что все европейские СМИ распространяют только то, что придумывают украинцы. Подробности...
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

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    Запорожская АЭС стала залогом выживания Украины

    Пятая часть украинской электроэнергии вырабатывается на Запорожской АЭС
    		   27 августа 2022, 19:20
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Алена Задорожная

    Обстрелы, которыми ВСУ подвергают крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию - это своеобразная проверка Украиной возможности прожить без электроэнергии с данной АЭС, говорят специалисты. На данный момент Украина «сводит концы с концами», но уже ближайшей зимой все может оказаться гораздо хуже. Каким же образом?

    Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, которая ежегодно генерирует около 40 млрд кВт ч (или 50% всей энергии, вырабатываемой атомными станциями Украины), и обеспечивала пятую часть потребности страны в электроэнергии, в последнее время неоднократно становилась целью массированных обстрелов со стороны ВСУ. Так, в пятницу стало известно об очередной атаке с украинской стороны.

    Энергоснабжение украинской территории было с ЗАЭС прекращено, однако затем восстановлено. Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС на данный момент выдают электроэнергию, которая поставляется на освобожденные и подконтрольные Киеву территории, сообщил в субботу представитель администрации региона Владимир Рогов. Запорожская станция снабжает электроэнергией не только Херсонскую область и освобожденные районы Запорожской области, но и контролируемый Украиной город Запорожье с  окрестностями, а также Николаевскую и Одесскую области.

    Независимое украинское издание «Страна» предположило – временное отключение ЗАЭС от украинской энергосистемы произошло «не из-за обстрелов и не по техническим причинам, а с целью тестирования возможности ее подключения к российской энергосистеме». Российский аналитик, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин ранее пояснил газете ВЗГЛЯД: в случае необходимости Запорожскую АЭС можно включить в российскую энергосистему в течение одного дня.

    На то, что находящаяся под контролем российских военных ЗАЭС может быть выведена из украинской энергосистемы, еще в мае указывал вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. Если Украина будет готова принимать и оплачивать электроэнергию с ЗАЭС, которую Россия готова будет продавать украинской стороне, значит, станция будет работать для Украины, отмечал замглавы правительства. «Не будет принимать, будет работать на Россию. Атомная электроэнергия – одна из самых дешевых видов, абсолютно конкурентоспособная. Вопросов, куда продать электроэнергию, не будет», – цитировало РИА Новости заявление Хуснуллина.

    Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, ныне лидер оппозиционной партии «Батькивщина» в четверг  призвала готовиться к тому, что страна лишится ЗАЭС, производивший по состоянию на февраль до 20% потребляемой Украиной электроэнергии. «Это означает, что нам сейчас надо срочно пересмотреть энергетические балансы», – цитировал ТАСС  Тимошенко.

    По мнению экс-главы кабмина, Украине в преддверии зимы надо озаботитьсязакупкой угля и переговорами с Евросоюзом о предоставлении Киеву на хранение порядка 2-2,5 млрд кубометров газа. Очевидно, что это топливо (вполне возможно, американский СПГ) обойдется украинским потребителям втридорога. Напомним, что к концу августа цена на газ в Европе повысилась до 3275 долларов за тысячу кубометров.

    «Украине, безусловно, нужна энергия ЗАЭС, она еле-еле прошла прошлую зиму.

    Тогда цены на электроэнергию в ЕС были очень высокими, и Киев спасла только закупка электричества у Белоруссии. Сейчас ситуация хуже для Украины, поэтому Киев нуждается в каких-то частных переговорах с российской стороной или на международном уровне, чтобы ЗАЭС продолжала питать украинскую территорию и облегчила бы ей прохождение отопительного сезона», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов.

    Решить энергетическую проблему за счет собственных источников газа или импорта угля Украина вряд ли сможет, говорит газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Следовательно, вопрос об импорте газа из Европы может стать для Украины реальностью. С учетом снижения внутренней добычи, вполне возможно, придется закачать 2-2,5 млрд кубов, что может обойтись 120-160 млрд гривен или 3,2 – 4,3 млрд долларов , сказал изданию «Страна» эксперт энергорынка Олег Попенко.

    «Главный вопрос – сколько добывается сейчас газа на самой Украине,

    – указывает Юшков. – Основные мощности были сосредоточены на Западе, но часть месторождений разрабатывалась и в Харьковской области, сейчас, по информации Киева, работа на них остановлена. По углю все еще хуже – через порты ввести его нельзя, с Донбасса получить тоже не удастся, во всяком случае – напрямую. Поэтому, Украина, я думаю, остается энергодефицитной страной – даже с учетом снижения потребления, и Запорожская АЭС ей нужна».

    Снижение энергопотребления в связи с потерей территорий, включая города Донбасса с их промышленными гигантами (наподобие мариупольских «Азовстали» и Завода имени Ильича или северодонецкого «Азота»), впрочем, важный фактор. С начала спецоперации потребление электричества в стране упало приблизительно на 30%, говорил в конце марта министр энергетики Украины Герман Галущенко. В апреле глава украинского минфина Сергей Марченко сообщал уже о 35-процентном снижении энергопотребления.

    «Сейчас Киев остался без значительной части частного энергопотребителя. Мощное потребление было со стороны Донбасса, в том числе за счет добычи угля, металлургии, промышленности – это очень энергоемкие производства. Также отпали Луганск, южные территории, сельскохозяйственный Херсон, отчасти Харьковская область. Навскидку могу сказать, это составляло около 20% баланса украинских энергосистем. Это пятая часть базовой нагрузки и энерготрафика Украины», – пояснил директор Института проблем энергетики, доктор технических наук, профессор Булат Нигматулин.

    Падением энергопотребления на Украине можно объяснить сам факт того, что ВСУ позволяют себе обстреливать ЗАЭС – рассчитывая, что ущерб понесут потерянные территории Херсонской и Запорожской областей. «Действия украинцев можно назвать стресс-тестом – они проверили и поняли, что без Запорожской АЭС они сводят концы с концами», – сказал эксперт по атомной отрасли Алексей Анпилогов порталу «Экономика сегодня».

    Но, подчеркивает Анпилогов, положение дел изменится в высокий сезон потребления электричества – зимой. Тогда, если подача электроэнергии с ЗАЭС на Украину прекратится, это станет ощутимым.

    Энергопотребление зимой возрастает на 20-25%, указал киевскому изданию «Страна» аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук. Украинское издание отмечает: с учетом дефицита газа и перебоев с электричеством, в преддверии зимы спрос на электрические обогреватели вырос по сравнению с прошлым годом в пятнадцать-двадцать раз, стоимость кубометра дров выросла до 1,5-2 тысяч гривен (в два раза выше, чем в прошлом году), спросом пользуются печки-буржуйки.

    С учетом реальной перспективы энергодефицита под большим вопросом оказываются планы киевского правительства продавать Западу излишки электроэнергии.

    Напомним, что в конце июля глава кабмина Денис Шмыгаль сообщил, что Украина увеличивает в два с половиной раза экспорт электричества в Евросоюз. «Сейчас мы экспортируем 100 МВт, а поставим уже 250 МВт, которые за год хотим увеличить еще в восемь раз», – цитировал премьера украинский «Правительственный портал».

    В начале августа глава украинского минэнерго Герман Галущенко сообщил американскому изданию Politico – Киев готов немедленно увеличить экспорт в Европу до 1 690 МВт. Со слов министра, сделка обещала быть выгодной – это позволило бы странам Евросоюза сэкономить 6 млрд кубометров газа (следует понимать – российского). Но, посетовал тогда Галущенко,  против выступила Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) – которая сообщила, что ей предпочтительнее постепенно наращивать объемы и одобрила увеличение торговли электроэнергией с Украиной до 250 МВт. В европейском ведомстве сообщили, что «возможность дальнейшего увеличения торгового потенциала будет оценена в сентябре на основе соображений стабильности и безопасности энергосистемы».

    «Учитывая реальную ситуацию, планы Киева осенью начать продавать Евросоюзу излишки электричества, зарабатывая на этом – это не более, чем бравада»,

    – отмечает Колташов. Зимой, когда энергетический баланс может уйти в ноль или даже в минус, встанет вопрос не только об остановке экспорта электроэнергии в Европу, но и о необходимости ее импорта, полагает киевский эксперт Корольчук. А с учетом энергетического кризиса в Европе и галопирующего роста цен (к примеру, по прогнозам, оптовая стоимость электричества во Франции в 2023 году подорожает в десять раз) нет никаких гарантий поставок на Украину, констатирует аналитик.

    Возвращаясь к происходящему вокруг ЗАЭС, добавим, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в пятницу назвал ситуацию «чрезвычайно тревожной», и напомнил о необходимости допустить на объект миссию Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ). Гендиректор этой организации Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что эксперты МАГАТЭ могут прибыть на ЗАЭС еще до 5 сентября. Появились сообщения, что визит начаться уже на следующей неделе.

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