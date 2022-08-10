Эксперт: Киев с Запорожской АЭС действует по принципу «не доставайся ты никому»

При желании Россия за один день может переключить Запорожскую АЭС на свою энергосистему, а Украина останется без дешевого источника энергии, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Сергей Пикин. В Киеве уже пригрозили атаковать линии электропередач на Запорожской АЭС в случае ее подключения к российской энергосистеме.

«Если будет поставлена задача включить Запорожскую АЭС в российскую энергосистему, то это будет сделано моментально – в течение одного дня. Но пока станция находится в украинской энергосистеме. Никакой официальной позиции по поводу переключения АЭС пока озвучено не было», – говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Для Украины потеря Запорожской АЭС будет ощутимой. По приблизительным оценкам, ЗАЭС вырабатывала около 20–25% всей потребляемой Украиной электроэнергии. В последнее время станция работала на 70% от номинальной мощности. Однако страна не останется без электричества, потому что Украина синхронизировала свои сети с европейской энергосистемой. Но главная проблема в том, что «никто на Украине не хочет терять большой объем выработки по низкой цене». «Энергетика Украины держится на атомных электростанциях – это самый дешевый источник энергии. АЭС не требуют обеспечения углем, газом, с чем у украинцев всегда были проблемы в последние годы», – добавляет эксперт.

О том, что украинские войска могут атаковать линии электропередач на Запорожской АЭС в случае ее подключения к энергосистеме России, заявил в среду глава компании «Энергоатом» (оператора украинских АЭС) Петр Котин. По его словам, контролирующие станцию российские специалисты собираются подключить ее к российской энергосети.

Котин заявил, что ВСУ не допустят такого подключения. «Это будет правильным решением с точки зрения Украины – перебить им линии, которые они собираются подключать. Думаю, наши вооруженные силы будут готовы это сделать, если возникнет необходимость», – заявил Котин.

С конца прошлой недели ВСУ ведут огонь по Запорожской АЭС – крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев обвиняет в обстрелах российских военных, которые в действительности охраняют электростанцию. Москва назвала заявления украинской стороны о том, что «российские военные обстреливают сами себя», циничными.

Угрозы Украины атаковать линии электропередач находятся в логике «не доставайся ты никому». «Хорошо, что пока еще не призывают бомбить саму АЭС, но уже готовы подрывать линии электропередач. Для Украины это не впервой, несколько лет назад они обесточивали Крым. Опыт у них имеется», – напомнил собеседник.

По мнению Пикина, в словах Котина фактически содержится призыв совершить террористический акт в отношении энергетической инфраструктуры. «ВСУ регулярно стреляют в сторону АЭС с риском попасть в атомный реактор. Для защиты станции от ракетного обстрела можно использовать средства ПВО, но это не дает стопроцентной гарантии безопасности АЭС», – добавляет директор Фонда энергетического развития.