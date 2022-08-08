Зачем Зеленскому нужна ядерная катастрофа в Запорожье

Начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Даже генсек ООН уже заподозрил неладное и лично взялся за отправку международных инспекторов на АЭС, несмотря на сопротивление Киева. Какую же тайну пытается скрыть Украина, отправляя снаряд за снарядом по ядерному хранилищу?

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш работает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для организации визита инспекторов агентства на Запорожскую АЭС.

«Мы чрезвычайно обеспокоены ситуацией вокруг станции и тем, что она может оказаться под атакой, источником атаки. Мы очень надеемся, что МАГАТЭ сможет отправить инспекторов, чтобы узнать, что происходит на станции», – сообщил в понедельник представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик. «Как сказал генеральный секретарь в Токио, любая атака на ядерную станцию самоубийственна», – добавил представитель Гутерриша.

В свою очередь, Вашингтон решил повторить версию Киева о том, что угрозу АЭС якобы представляют российские военные. «Мы продолжаем призывать РФ прекратить все военные действия на украинских ядерных объектах или рядом с ними, а также вернуть полный контроль Украине», – сказала по этому поводу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы продолжаем следить за радиоактивностью», – сообщила она, добавив: «К счастью, мы не видели признаков повышенного или аномального уровня радиации».

Как сообщил представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в воскресенье днем украинская армия возобновила обстрел территории Запорожской АЭС, начатый еще в пятницу. По его данным, атаку провела 44-й артиллерийская бригада ВСУ из района города Марганец, расположенного на противоположном от АЭС берегу Каховского водохранилища.

«В результате украинского обстрела была повреждена высоковольтная линия «Каховская», обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую область. На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Также сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии», – цитирует генерала ТАСС. Для предотвращения нарушения работы технический персонал станции снизил мощность 5-го и 6-го энергоблоков до 500 МВт, добавили в военном ведомстве. Как заявил Конашенков, «совершен новый акт ядерного терроризма», целью которого было вызвать гуманитарную катастрофу в Херсонской и Запорожской областях.

В свою очередь, местные власти уточнили: артиллерия ударила по системе охлаждения и хранилищу отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). «Помимо системы охлаждения реакторов, которая очень важна с точки зрения обеспечения безопасности, сейчас в зоне поражения постоянно находятся район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост контроля и учета радиационной обстановки. Это страшные вещи, это ядерный терроризм», – заявил телеканалу «Россия 24» член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он отметил, что фактически АЭС стала главной целью украинской артиллерии в регионе. При повреждении системы охлаждения реактор может перегреться, что приведет к потере контроля над процессами в реакторах, отметил Рогов, – а в сухом хранилище находится большой объем ОЯТ.

«МАГАТЭ изъявляет желание отправиться на ЗАЭС с инспекцией, с комиссией, с проверкой того, что происходит», – добавил Рогов. Однако украинские власти, по его словам, выставляют для этого условие: «Говорят: давайте, вы выйдете оттуда, перестанете обеспечивать безопасность, уберете ПВО. А представляете, что было бы, если бы там не было российской ПВО?»

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Согласно данным администрации города Энергодар, в котором расположена АЭС, осколочные поражающие элементы реактивного снаряда, выпущенного в воскресенье, упали не дальше 400 метров от действующего энергоблока. В результате погиб один человек.

Между тем, Киев упрямо придерживается версии о том, что атомную станцию обстреливает сама же российская армия. В этой связи в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский призвал к более жесткому ответу на российский «ядерный террор». В понедельник украинский дипломат Александр Щерба сообщил, что Зеленский обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем санкции против российского атомного сектора, пишет «Коммерсант».

Российские эксперты не считают совпадением тот факт, что очередной обстрел атомной станции практически совпал с дипломатическими выпадами Зеленского в адрес Россию. «Видимо, эти действия синхронизированы. Идут систематические обстрелы в конкретное определенное время. У них комплексный подход, как у всех рациональных управленцев», – отмечает депутат Госдумы Михаил Делягин.

«Такие обстрелы могут повредить снабжение станции водой. Могут создать неприятный инцидент. В такие моменты нужно отключать реактор. Ситуация далеко небезопасная», – предупреждает советник президента Курчатовского института, физик-ядерщик Александр Боровой. «Скорее всего, это не шальные снаряды, а просчитанная психологическая атака на местное население. Люди на Украине были напуганы в свое время еще Чернобылем. Даже мелкую аварию на ЗАЭС многие воспримут как страшную радиационную катастрофу. Те, кто обстреливают станцию, пытаются посеять панику. Кроме того, просто пытаются причинить ущерб, чтобы россиянам пришлось там все восстанавливать», – полагает эксперт.

Киев ведет двойную игру, убежден эксперт в области энергетики Алексей Анпилогов. Он согласен с тем, что нападение на АЭС призвано вызвать панику среди жителей Запорожья. «Это делается для того, чтобы запустить исход населения из освобожденной части Запорожской области. Сегодня было объявлено о намерении провести референдум о вступлении в состав России. Если не будет населения, Киев может утверждать, что голосование не состоялось, оно нелегитимно. Киев и так это будет утверждать, но в данном случае он сможет подкреплять свои утверждения реальными картинками о массовом перемещении населения», – пояснил Анпилогов.

«Сами же блоки повредить достаточно сложно – бетонная оболочка выдерживает даже падение легкомоторного самолета, обстрел минометами или артиллерией, – добавил он. – Но ВСУ метят в уязвимые точки станции – в открытое распределительное устройство и в резервный генератор для того, чтобы лишить АЭС энергоснабжения и добиться ее остановки».

Кроме Минобороны, обстановку в Энергодаре в понедельник прокомментировали и в российском МИДе. Киевский режим «фактически берет в заложники всю Европу», проводя обстрелы АЭС, ситуация с каждым днем становится все опаснее, заявила представитель ведомства Мария Захарова. Она убеждена, что большой беды не случилось «только благодаря умелым и оперативным действиям сотрудников АЭС, а также российских сил», обеспечивающих всестороннюю защиту объекта.

При этом Москва обнадежена высказываниями Гутерриша в поддержку усилий МАГАТЭ для обеспечения доступа на станцию. Будь реакция Гутерриша «с самого начала была внятной», нынешних осложнений удалось бы избежать, поскольку, видя его «слабину», украинские военные бьют по ЗАЭС все отчаяннее, возмущается Захарова.

Вместе с тем гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси нацелен на посещение АЭС, и с российской стороны сделано все, что требовалось для успешного визита, напомнила Захарова.

«То, что международная миссия не состоялась, – целиком на совести Киева»,

– добавила представитель МИД РФ. Упорному нежеланию Киева разрешить приезд ревизоров есть объяснение конспирологического плана, поясняет Анпилогов. «Как недавно выяснилось, Киев создал на этой станции самое крупное хранилище ОЯТ и в МАГАТЭ уже выразили опасение по этому поводу. ОЯТ – идеальное сырье для «грязной» атомной бомбы. Инспекторы МАГАТЭ, прибыв на место, в Энергодар, могут найти несоответствия между отчетами, которые они и раньше регулярно получали от Киева, и реальной картиной, то есть фактическим состоянием дел на производственной площадке, где хранится ОЯТ. Эта версия дает единственное разумное объяснение, зачем же Украина обстреливает свою собственную ядерную станцию», – говорит Анпилогов.

Что касается утверждений Зеленского о том, что российские военные сами себя обстреливают, то эта легенда ничуть не новая. Мы 8 лет в Донбассе слышали уверения, будто ополченцы сами обстреливают Донецк, то есть кварталы, где живут их семьи и дети», – напоминает эксперт. Анпилогов уверен, что по этим причинам Зеленский будет тянуть время, до последнего мешая инспекторам МАГАТЭ добраться до Энергодара.

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