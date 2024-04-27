  • Новость часаРоссийская ПВО перехватила и уничтожила 68 украинских беспилотников за ночь
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    Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем современная Украина похожа на УНР 1918 года

    Время идет, но украинские политики соблюдают «традиции», установленные более чем 100 лет назад – лизать сапоги западным покровителям, нести ахинею и изолировать политических оппонентов.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Давайте выныривать из Сети

    Если сегодня мы все с вами с утра до вечера сидим в интернете, то и завтра будет так же? Да нет же. Завтра будет так, как мы решим сегодня, точнее, как решат те, кто готов найти в себе силы что-то решать.

    6 комментариев
    27 апреля 2024, 08:14 • Новости дня

    В результате взрывов на Украине повреждены четыре ТЭС

    Tекст: Александра Юдина

    На Украине четыре теплоэлектростанции получили серьезные повреждения после взрывов, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК.

    Уточняется, что оборудование на всех четырех станциях повреждено, но точные масштабы ущерба пока не установлены, передает ТАСС.

    В частности, по данным подполья, удары были нанесены российскими военными по ТЭЦ в городе Бурштын в Ивано-Франковской области, Стрый Львовской области, Криворожской, Ладыжин в Винницкой области.

    Известно, что специалисты уже приступили к работам по устранению последствий.

    Утром в субботу стало известно, что взрывы прогремели во Львовской области Украины. Взрывы были слышны также в Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Николаевской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях Украины.

    26 апреля 2024, 14:45 • Новости дня
    Российские войска поразили эшелон с западным вооружением и техникой в ДНР
    Российские войска поразили эшелон с западным вооружением и техникой в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки ВС России ударили по эшелону с вооружением, поставленным киевскому режиму с Запада, сообщило российское Министерство обороны в пятницу.

    Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили эшелон у поселка Удачное в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражены личный состав и техника 67-й механизированной бригады ВСУ на ж/д станции погрузки у Балаклеи (Харьковская область) и живая сила и техника украинской армии в 112 районах.

    Средства ПВО за сутки сбили 193 украинских дрона, два снаряда РСЗО «Ольха», три французские управляемые авиабомбы Hammer.

    С начала СВО уничтожено: 592 самолета, 270 вертолетов, 23 325 дронов, 509 ЗРК, 15 856 танков и других бронемашин, 1274 машины РСЗО, 9140 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    26 апреля 2024, 21:18 • Новости дня
    Военный эксперт: Рушится вторая линия обороны ВСУ к западу от Авдеевки

    Военный эксперт Рожин рассказал о новых позиционных потерях украинской армии за Авдеевкой

    Военный эксперт: Рушится вторая линия обороны ВСУ к западу от Авдеевки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска в пятницу освободили населенные пункты Соловьево и Семеновка, завешается освобождение Бердычей, таким образом ВСУ утратили первую линию обороны к западу от Авдеевки, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    Он отметил, что у украинской армии рушится и вторая линия обороны, включавшая Очеретино. «Под угрозой Новокалиново (которую штурмуют российские войска), Керамик и Архангельское. К югу от Очеретино противник будет постепенно откатываться на линии водоемов и Карловского водохранилища», – подчеркнул Рожин. Освобождение населенных пунктов подтверждается соответствующими видеозаписями, указал эксперт в своем Telegram-канале.

    По мнению эксперта, украинская сторона пока не способна стабилизировать фронт.

    В украинских социальных сетях распространяются слухи о том, что ситуация для ВСУ у поселка Бердычи становится все хуже, украинские военные уже не пытаются удержать позиции: они думают о том, как правильно отступить, при этом не растеряв остатки боевого духа.

    «Ситуация продолжает ухудшаться. В нынешних условиях главное нормально отойти на новый рубеж, при этом сохранив людей. И, конечно, не допускать окружения наблюдательных пунктов, потому что за событиями следят сейчас все военные, деморализация никому не нужна», – пишут украинские паблики.

    Ранее сообщалось, что ВС России заняли более выгодные рубежи в Харьковской области.

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    26 апреля 2024, 18:50 • Новости дня
    Глава Пентагона назвал сроки получения Украиной F-16 вместе с летчиками
    Глава Пентагона назвал сроки получения Украиной F-16 вместе с летчиками
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим начнет получать американские истребители F-16 в 2024 году, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу.

    В 2024 году начнутся поставки F-16 «вместе с летчиками и обслуживающим персоналом», сказал Остин, передает ТАСС.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что F-16 должны усилить его противовоздушную оборону Украины.

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    26 апреля 2024, 11:45 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил отвод ВСУ танков Abrams с линии фронта

    Военный эксперт Бартош: Российские дроны не единственная причина отвода ВСУ танков Abrams

    Военный эксперт объяснил отвод ВСУ танков Abrams с линии фронта
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Анастасия Куликова

    Есть несколько причин, почему ВСУ были вынуждены отвести танки Abrams с линии фронта. Одна из них действительно заключается в эффективности российских дронов против бронированной техники, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош.

    «Российские дроны стали серьезной угрозой для бронетехники противника. Если говорить о танках Abrams, то больше всего проблем им создают «Ланцеты». За время спецоперации они продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с бронированными целями. Так как аппарат работает в паре с дроном-разведчиком, беспилотник способен сначала выявить цель, а затем нанести удар аккурат в уязвимое место танка», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.  

    Впрочем, по мнению собеседника, российские дроны хотя и являются основной причиной отвода Abrams, есть еще несколько немаловажных аспектов. Эксперт допускает, что решение было принято также из-за складывающегося не в пользу ВСУ положения на поле боя. «В Вашингтоне начинают понимать, что украинская армия терпит поражение, поэтому использование Abrams становится нерациональным. Пентагон попросту опасается, что кадры с горящей американской техникой, которую они представляют как неуязвимую, нанесут существенный ущерб коммерческим интересам США», – уточнил Бартош.

    Кроме того, ВСУ могут на время спрятать танки в расчете на то, что ими можно будет воспользоваться при отражении полномасштабного наступления ВС России, добавил спикер. По словам Бартоша, противник опасается продвижения российских военных в районе Одессы и Харькова. «Однако если события будут развиваться по этому сценарию, Abrams вряд ли помогут ВСУ. Как показали предыдущие месяцы, мы успешно уничтожаем эту технику», – подчеркнул военный эксперт.

    Существует и третья причина отвода танков. Собеседник не исключает, что в Пентагоне решили продумать более надежную систему защиты от дронов. «Установить ее в полевых условиях на Abrams сложно, поэтому, возможно, бронетехнику оснастят дополнительной защитой где-то в тылу», – пояснил он. При этом ранее противник не прибегал к сооружению тех навесов, которые российские танкисты делают для наших танков. Бартош напоминает, что до определенного момента на Западе высмеивали наши конструкции, получившие прозвище «мангал».

    «Возможно, эффективность дронов против бронетехники заставила их изменить мнение по этому вопросу. Если раньше они считали защитные конструкции малоэффективным средством и не хотели демонстрировать свою слабость перед возможными атаками беспилотников, то теперь они начнут копировать российский опыт», – считает аналитик.

    Ранее стало известно, что ВСУ отвели от линии соприкосновения предоставленные США танки Abrams. По информации Associated Press, одной из причин такого решения стала возросшая возможность российских дронов быстро обнаруживать и уничтожать эту технику. AP отмечает, что на брифинге 25 апреля высокопоставленный представитель Пентагона заявил – распространение беспилотников в зоне боевых действий на Украине означает, что «нет открытой местности, по которой вы могли бы просто проехать, не опасаясь быть обнаруженными».

    Зампредседателя американского Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди подтвердил отвод Abrams от линии соприкосновения, добавив, что США вместе с украинской стороной будут работать над тем, чтобы изменить тактику.

    Позднее в Киеве также признались в выводе Abrams с поля боя. Как заявил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский, украинские военные перестали использовать на передовой американские танки из-за уязвимости перед российскими беспилотниками. «Изменился характер войны, бронетехника ценой в миллионы становится легкой добычей дрона за несколько тысяч долларов, это очевидно», – отметил он.

    До этого газета The New York Times писала, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США.

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    26 апреля 2024, 10:59 • Новости дня
    ФСБ обнаружила у задержанных в Волжском неонацистов список расценок на диверсии
    ФСБ обнаружила у задержанных в Волжском неонацистов список расценок на диверсии
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Сотрудники ФСБ обнаружили у задержанной группы сторонников проукраинской террористической организации National-Socialism/White Power (NS/WP) в Волжском список расценок на диверсии.

    В ходе обысков сотрудники обнаружили компьютер, на котором нашли таблицу с расценками за различные диверсионные действия, передает ТАСС.

    В частности, за разведку стратегического объекта предлагалось от 100 долларов, за слежку – от 100 долларов, за диверсию на железной дороге или ЛЭП – от 500 долларов, за поджог релейного шкафа – от 200 долларов, за поджог военкомата – от 1 тыс. долларов, за поджог автомобиля – 300 долларов, за поджог частного дома – 500 долларов.

    Также один из задержанных рассказал, что в начале прошлого года он вступил в чат NS/WP, где получил инструкции по изготовлению бомбы, а также пистолет для переделки в боевое оружие.

    По его словам, группа планировала взрывать отделы полиции, военкоматы и другие объекты государственной власти.

    Как уточнили в ФСБ, в вербовку несовершеннолетних в террористическую деятельность через интернет был вовлечен один из лидеров NS/WP Роман Железнов.

    Ранее ФСБ задержала двух готовивших теракты 17-летних неонацистов в Волгоградской области.

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    26 апреля 2024, 13:03 • Новости дня
    Журналист Моррис: США могут потребовать от Киева наступать силами европейских военных

    Журналист Моррис: США могут потребовать от Украины начать наступление силами европейских военных

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США, возможно, потребуют от Украины начать новое наступление силами европейских военных в обмен на новый пакет помощи, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире своего шоу Redacted.

    «Как же именно они собираются это сделать, если войск у них нет, а те, что остались, сдаются в плен? <…> Они просто не будут больше использовать украинцев, теперь воевать пойдут европейские солдаты», – предположил он, передает РИА «Новости».

    Моррис отметил, что Запад готов пойти на любые шаги, чтобы остановить продвижение российской армии. По его мнению, НАТО, Евросоюз и Пентагон не могут допустить того, чтобы Одесса и другие города отошли под контроль России, поскольку там находятся ценные ресурсы, в которых заинтересованы западные страны.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров говорил, что у Москвы есть данные о работе французских инструкторов на Украине.

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    27 апреля 2024, 03:29 • Новости дня
    Welt опубликовала «стамбульский» проект договора между Россией и Украиной

    Welt опубликовала согласованный в 2022 году в Стамбуле проект мирного договора между Россией и Украиной

    Welt опубликовала «стамбульский» проект договора между Россией и Украиной
    @ CBS News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Немецкая газета Welt Am Sonnag опубликовала проект мирного договора, который, как утверждается, был согласован Россией и Украиной в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году.

    По договору Украина соглашалась на «постоянный нейтралитет», предусматривающий отказ от вступления в НАТО, отказывалась от производства и получения ядерного оружия, обещала не пускать иностранные войска и не предоставлять инфраструктуру другим странам, пишет Welt Am Sonnag.

    Также она должна была отказаться от военных учений с иностранным участием и от участия в любых военных конфликтах. Кроме того, Киев должен был запретить «фашизм, нацизм и агрессивный национализм», передает РБК.

    Россия должна была вывести войска с территории Украины, но не из Крыма и части Донбасса. Планировалось, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудят вывод войск лично. Спорными оставались вопросы о сокращении численности украинской армии и военной техники.

    В соответствии с договором «страны-гаранты» должны были бы поддержать Киев в его праве на самооборону в течение максимум трех дней, если начнется вооруженный конфликт. Как сообщает Welt, США, Великобритания и Франция обещали поддержку, но не захотели давать гарантии.

    По версии Welt, в апреле 2022 года Москва и Киев оказались как никогда близки к соглашению. Тогда, пишет издание, Москва потребовала сделать русский язык вторым официальным языком на Украине, отказаться от санкций и исков в международных судах. Киев ответил отказом.

    Источники Welt среди участников переговорной делегации со стороны Украины заявили, что даже сегодня сделка по-прежнему кажется выгодной. Один из членов делегации сказал: «Это была лучшая сделка, которую мы могли заключить». Welt пишет, что тогда у Киева была «более сильная позиция на переговорах, чем сейчас».

    Напомним, помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах, заявил, что Россия искренне хотела договориться с Украиной на переговорах в 2022 году, делегация Киева также выражала такое желание. По его словам, украинская сторона вынуждена была согласовывать свои действия с «тремя начальниками». В ноябре Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной.

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    27 апреля 2024, 06:15 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали НПЗ и объекты инфраструктуры на Кубани
    Украинские беспилотники атаковали НПЗ и объекты инфраструктуры на Кубани
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные подавили более десяти беспилотников, которые пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Кондратьев сообщил в Telegram, что киевский режим предпринял попытку масштабной террористической атаки в Славянском, Северском и Кущевском районах, используя беспилотники.

    Никто не пострадал, «серьезных повреждений нет». Оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА, заявил Кондратьев. Он поблагодарил военных за «отражение атаки и уничтожение БПЛА».

    Глава района Роман Синяговский сообщил в Telegram, что «было девять атак на резервуарный парк и ректификационную колонну» на территории завода в Славянске-на-Кубани.

    Выстроенная система защиты не допустила повреждения резервуарного парка, но была повреждена ректификационная колонна. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщил Синяговский.

    Оперативный штаб уточнил в Telegram со ссылкой на главк МЧС по региону, что произошло возгорание на Славянском НПЗ на площади 5 кв. м, была повреждена сепаративная установка.

    Напомним, в марте в результате атаки на Славянском НПЗ произошел пожар. Как сообщил оперативный штаб Краснодарского края, «в момент атаки БПЛА один человек погиб», предположительно, от сердечного приступа.

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    26 апреля 2024, 13:07 • Новости дня
    Ученый из Белоруссии рассказал, есть ли мутанты у Чернобыльской АЭС

    Ученый из Белоруссии Велигуров развеял мифы о мутантах у Чернобыльской АЭС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции мутантов нет, но вести охоту в этой местности не надо, заявил научный сотрудник Научно-практического центра Национальной академии наук Белоруссии Павел Велигуров.

    В Чернобыльской зоне живут разные звери, но мутантов там не встречается, поскольку мутации, обычно происходящие под воздействием радиации, настолько сильны, что животное может умереть в утробе матери, сказал Велигуров.

    Запись его выступления опубликована в Telegram-канале «Sputnik Беларусь».

    Он добавил, что ранее предпринимались попытки вести охотничье хозяйство в Полесском радиационно-экологическом заповеднике, но почти всех животных по уровню загрязнения радиацией можно было приравнять к твердым радиоактивным отходам.

    Употреблять в пищу или просто вывешивать их в помещениях было бы вредно для окружающих. Такие тела нельзя даже утилизировать обычно, их следует утилизировать, как твердый радиоактивный отход.

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    26 апреля 2024, 12:52 • Новости дня
    Призывавшего Украину «бить по Кремлю» блогера осудили в Екатеринбурге

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жителя Челябинской области осудили в Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге по делу о публичных призывах к террористической деятельности, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    В мае 2023 года обвиняемый в Сети публиковал призывы к терроризму, свержению действующей власти, высказывался в поддержку украинской армии, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Источник агентства в правоохранительных органах отмечал, что речь идет о блогере. Он, используя нецензурные выражения, призывал киевский режим бомбить Кремль. Дело заводили по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

    Его признали виновным и приговорили к двум годам и шести месяцам колонии общего режима. Также его лишили права администрировать интернет-ресурсы на три года.

    Ранее в Башкирии задержали местного блогера Рустама Абсалямова, который на стримах в оскорбительной манере обсуждал теракт в «Крокус Сити Холле».

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    26 апреля 2024, 10:21 • Новости дня
    В Киеве подтвердили вывод Abrams с поля боя из-за российских беспилотников
    В Киеве подтвердили вывод Abrams с поля боя из-за российских беспилотников
    @ Roberts Ratuts/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные перестали использовать на передовой американские танки Abrams из-за их уязвимости перед российскими беспилотниками, заявил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский.

    По его словам, Abrams отвели с первой линии из-за изменения характера войны, бронетехника за миллионы долларов становится легкой добычей беспилотника за несколько тысяч, передает ТАСС.

    Бужанский отметил, что беспилотники позволяют России легко обнаруживать и уничтожать танки Abrams на поле боя.

    По его словам, в данный момент ВСУ сейчас ищут новые способы противодействия российским беспилотникам.

    Ранее Associated Press рассказала, что ВСУ вывели танки Abrams с линии фронта из-за российских беспилотников.

    До этого газета The New York Times писала, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США.

    Коментарии (8)
    26 апреля 2024, 15:14 • Новости дня
    Ограниченно годных к службе украинцев разделят на категории и отправят служить
    Ограниченно годных к службе украинцев разделят на категории и отправят служить
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Александра Юдина

    Получившие статус ограниченно годных к службе украинцы призывного возраста должны будут повторно пройти военно-врачебную комиссию, где их разделят на категории, сообщает украинский «24-й канал».

    Отмечается, что мужчины с ограниченной годностью к службе пройдут повторное медосвидетельствование, после чего будут разделены на четыре категории для определения места службы, передает ТАСС.

    Известно, что теперь обновлены критерии отбора. К примеру, если у человека в анамнезе есть язва желудка, то он признается годным в службе. При этом пометка о том, что эта болезнь была осложнена операцией с удалением значительной части желудка, освобождает его от службы.

    В апреле украинская Рада приняла закон об ужесточении мобилизации. Ранее призывник на Украине умер от эпилепсии, он был признан годным к службе.

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    26 апреля 2024, 12:55 • Новости дня
    Медведев заявил о попытках подменить историю «злобной ложью»
    Медведев заявил о попытках подменить историю «злобной ложью»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия ведет решительный бой с нацизмом, на полях сражений, с оружием в руках уничтожая новых фашистов и отражая попытки тех, кто стремится подменить историю фальшивками и злобной ложью, заявил зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

    Медведев в видеообращении к участникам акции «Диктант Победы» заявил о попытках очернить истинных героев и превознести отъявленных мерзавцев, убийц и палачей. Россия этого не допустит, заверил он, передает ТАСС.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские вооруженные силы продолжают эффективно вести специальную военную операцию, все цели СВО будут достигнуты.

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    27 апреля 2024, 01:03 • Новости дня
    Боец ВС России из Узбекистана сбил украинский беспилотник вещмешком
    Боец ВС России из Узбекистана сбил украинский беспилотник вещмешком
    @ t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликована видеозапись того, как боец Вооруженных сил России, спасая себя и товарищей в зоне специальной военной операции на Украине, сбивает украинский беспилотник вещмешком.

    Как пишут «Военкоры Русской Весны», беспилотник удалось сбить бойцу третьего батальона 91 отдельного стрелкового полка рядовому Хатамову из Узбекистана.

    Сообщается, что российские военные выполняли боевую задачу в Никольском. Когда шли эвакуационные мероприятия, они попали под обстрел, один из военных был ранен.

    Хатамов «возвратился за ним и был атакован FPV-дроном-камикадзе», но сбил беспилотник вещмешком – в результате у БПЛА были «повреждены лопасти», дрон «потерял управление». Российские военные провели «успешную эвакуацию боевого товарища». «Боец получил легкие ранения», – говорится в сообщении.

    В феврале российский военный сбил палкой преследовавший его FPV-дрон.

    Коментарии (3)
    26 апреля 2024, 14:25 • Новости дня
    Мединский: Россия и Украина на переговорах в 2022 году искренне хотели договориться
    Мединский: Россия и Украина на переговорах в 2022 году искренне хотели договориться
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия искренне хотела договориться с Украиной на переговорах в 2022 году, делегация Киева также выражала такое желание, заявил помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах.

    «Мы искренне хотели договориться. Причем я говорю не только за российскую часть делегации, но и за украинскую. Там были разные люди, но в основе своей это были люди, которые хотели договориться и найти какой-то компромисс», – сказал Мединский в интервью Наталье Литовко на телеканале «Россия 24».

    Кроме того, в беседе была затронута тема государственного финансирования культуры. Мединский заявил, что деятели культуры, получающие поддержку от государства, должны создавать произведения, соответствующие интересам общества.


    «Совершенно очевидно, что тратить деньги налогоплательщиков и бюджета на поддержку культуры государство и государственные ведомства, за это отвечающие, должны [так, чтобы] стараться поддерживать то, что соответствует интересам государства и подавляющего числа общества. Не отдельная «вкусовщина», не то, что «требует» финансирования только потому, что творцам кажется, что это какое-то ультрасовременное проявление, <…> а то, что соответствует общественному запросу и общественным интересам», – сказал он.

    Мединский признал, что на практике это всегда непростая задача, и здесь нужно обладать «большой мудростью, прозорливостью и большим художественным чутьем». Обладая всем этим, добавил он, можно было бы, например, понять «в жесткие послереволюционные годы», что булгаковские «Дни Турбиных» «соответствуют государственным интересам, что бы там ни говорили», или что шолоховский «Тихий Дон» – это «великое произведение, а не оправдание белоказачества».

    «А когда у нас этого вкуса и мудрости иногда не хватает, то получается совершенно ненужное запрещение, и при этом еще и рекламная кампания – например, «Доктора Живаго» или «Архипелага ГУЛАГ». <…> Поэтому это непростая и тяжелая работа, и мне остается только пожелать успеха чиновникам министерства культуры», – заключил помощник президента.

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    Блогер-самбист с Украины избил десятки людей в Ростове-на-Дону

    Названы стресс-сценарии для российской экономики

    Министерство экономразвития разработало три сценария для российской экономики на несколько лет вперед. При одном из них экономика страны, доходы от экспорта и реальные доходы населения растут. Тогда как при стрессовом варианте все происходит наоборот, а справиться с инфляцией и удержать рубль крепким становится сложней. Какой сценарий эксперты считают наиболее вероятным и почему? Подробности

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    Уничтожение харьковской телевышки создало для ВСУ ряд проблем

    Российские военные в понедельник уничтожили телевышку в Харькове. По словам экспертов, ВСУ давно превратили гражданский объект в военный, установив на него системы связи ПВО и прочее оборудование военного или двойного назначения. В чем заключалась сложность уничтожения самого высокого сооружения Харькова и как этот успех скажется на боевых действиях? Подробности

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    Спецоперация меняет роль снайперов на поле боя

    «Одна подготовленная группа снайперов может в короткий срок уничтожить десятки бойцов противника, сорвать его атаку или контрнаступление». Такими словами военные эксперты описывают значение снайперских групп, участвующих сегодня в украинской спецоперации. Как изменились и техника, и тактика применения снайперов в современных условиях? Подробности

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    Макрон пошел войной на Урсулу фон дер Ляйен

    Среди противников России на Западе очередной раскол, на сей раз по живому. К тем, кто не хочет допустить Урсулу фон дер Ляйен до второго срока на посту главы ЕК, присоединился президент Франции Эммануэль Макрон и сразу ринулся в бой, призвав подумать о «добрососедских отношениях с Россией». Чья возьмет? И что с того России? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Макрон против Урсулы. Чья возьмет?

      Под главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая стала главной опорой Украины в Европе, зашаталось кресло. Против ее переизбрания на свой пост теперь выступают не только евроскептики, но и страны Западной Европы. В атаку пошел даже президент Франции Эммануэль Макрон. Что это с ним?

    • Маразм Байдена дошел до каннибалов

      Манера Джо Байдена выдумывать несуществующие детали своей биографии привела к международному скандалу. Байден обвинил папуасов в том, что они съели его дядю, а папуасы обиделись. Казалось бы, мелочь. Однако у руководства Китая из-за этого праздник.

    • Зеленского обидело, что он не еврей

      Владимир Зеленский продолжает возмущаться тем, что страны Запада не закрывают Украину от атак ракет и БПЛА так, как в случае с Израилем, который не является союзником НАТО официально. «Я в шоке», – говорит Зеленский. Так почему Украина не Израиль?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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