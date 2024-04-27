  • Новость часаРоссийские военные нанесли удар по военным ВСУ в психбольнице Харькова
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Небензя разоблачил западный спектакль в Совбезе ООН
    Мировую гимнастику лишили названных в честь российских гимнасток элементов
    Рушится вторая линия обороны ВСУ к западу от Авдеевки
    Набиуллина назвала негативные последствия высоких зарплат
    Посла России вызвали в МИД Британии из-за поджога в Лондоне
    Китай призвал к международному расследованию подрыва «Северных потоков»
    Газпрому отошли российские дочерние компании Ariston и Bosch
    Посол России в Оттаве не исключил понижения дипотношений с Канадой
    Вильфанд дал прогноз погоды на лето
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Прекращение транзита газа через Украину на руку России

    Война на энергетическом фронте с точки зрения результативности, возможно, не уступает войне на земле. Так же, как и движение войск на карте, она переформатирует геополитическую реальность на европейском континенте и способствует ускорению переформатирования мира.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Иран преподает уроки выживания

    Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем современная Украина похожа на УНР 1918 года

    Время идет, но украинские политики соблюдают «традиции», установленные более чем 100 лет назад – лизать сапоги западным покровителям, нести ахинею и изолировать политических оппонентов.

    4 комментария
    27 апреля 2024, 09:22 • Новости дня

    Хуситы заявили об атаке на британский нефтяной танкер и сбитии БПЛА MQ-9

    Хуситы заявили, что атаковали британский нефтяной танкер и сбили БПЛА MQ-9

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что его члены нанесли в Красном море удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star с помощью противокорабельных ракет и сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper.

    Как заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа, ВМС Йемена ударили по британскому танкеру Andromeda Star в Красном море противокорабельными ракетами, что привело к прямому попаданию, передает РИА «Новости». Он добавил, что ПВО Йемена сбили американский БПЛА MQ-9 в воздушном пространстве провинции Саада.

    Ранее американский чиновник сообщил, что на этой неделе у берегов Йемена разбился беспилотник MQ-9 Reaper.

    26 апреля 2024, 18:27 • Новости дня
    Блогер-самбист с Украины избил десятки людей в Ростове-на-Дону
    Блогер-самбист с Украины избил десятки людей в Ростове-на-Дону
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Полиция Ростова-на-Дону начала проверку после того, как в Сети появились видеозаписи, на которых блогер-самбист избивает людей.

    По информации местных Telegram-каналов, агрессором является Богдан Ш., недавно переехавший с Украины, передает RT.

    На видеороликах, которые сам блогер публикует в социальных сетях, видно, как он нападает на прохожих, бьет их по лицу и издевается над ними. Сообщается, что от его действий уже пострадали около 50 человек. Мотивы своих поступков он не объясняет.

    Помимо видео избиений, в блоге Ш. также присутствует контент с нацистской символикой.

    Ранее в петербургском метро пожилой мужчина напал с ножом на серебряного призера чемпионата России по фигурному катанию Владислава Дикиджи.

    Коментарии (76)
    26 апреля 2024, 20:59 • Новости дня
    Посла России вызвали в МИД Британии из-за поджога в Лондоне
    Посла России вызвали в МИД Британии из-за поджога в Лондоне
    @ Qian Yi/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Британии вызвало посла России в Лондоне Андрея Келина в связи с ранее выдвинутыми обвинениями в «организованной Россией враждебной деятельности» на территории страны.

    В частности, речь шла о поджоге связанного с Украиной коммерческого объекта в британской столице лицами, которые якобы контактировали с российскими разведслужбами, передает РИА «Новости».

    Посольство России в Лондоне отвергло эти обвинения, назвав их «абсурдными и заведомо бездоказательными». Они являются «очередной наспех состряпанной британским истеблишментом информационной фальшивкой», подчеркнули в диппредставительстве.

    Посол Келин также отметил, что Россия, в отличие от Британии и других западных стран, не осуществляет и не поощряет диверсии против гражданских объектов. «Британской стороне был адресован призыв перестать на пустом месте нагнетать антироссийский психоз», – следует из комментария посольства.

    Ранее МИД ФРГ вызвал посла России из-за задержания подозреваемых в шпионаже.

    Коментарии (36)
    26 апреля 2024, 21:40 • Новости дня
    Мировую гимнастику лишили названных в честь российских гимнасток элементов

    FIG исключила из правил пять элементов, названных в честь российских гимнасток

    Мировую гимнастику лишили названных в честь российских гимнасток элементов
    @ Олег Наумов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Международная федерация гимнастики (FIG) обновила правила на период с 2025 по 2028 год, исключив из них пять элементов, названных в честь российских гимнасток.

    В обновленном списке больше нет равновесий Зарины Гизиковой (два элемента) и Ольги Капрановой, а также вращений Дарьи Трубниковой и Гизиковой, передает «Матч ТВ».

    Стоит отметить, что другие элементы, названные в честь российских спортсменок, остались в правилах FIG.

    Ранее FIG разработала критерии допуска российских и белорусских атлетов на соревнования под эгидой организации.

    Напомним, в начале октября президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила о непринятии нейтрального статуса российских спортсменов.

    Коментарии (19)
    26 апреля 2024, 14:45 • Новости дня
    Российские войска поразили эшелон с западным вооружением и техникой в ДНР
    Российские войска поразили эшелон с западным вооружением и техникой в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки ВС России ударили по эшелону с вооружением, поставленным киевскому режиму с Запада, сообщило российское Министерство обороны в пятницу.

    Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили эшелон у поселка Удачное в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражены личный состав и техника 67-й механизированной бригады ВСУ на ж/д станции погрузки у Балаклеи (Харьковская область) и живая сила и техника украинской армии в 112 районах.

    Средства ПВО за сутки сбили 193 украинских дрона, два снаряда РСЗО «Ольха», три французские управляемые авиабомбы Hammer.

    С начала СВО уничтожено: 592 самолета, 270 вертолетов, 23 325 дронов, 509 ЗРК, 15 856 танков и других бронемашин, 1274 машины РСЗО, 9140 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (17)
    26 апреля 2024, 20:12 • Новости дня
    Набиуллина назвала негативные последствия высоких зарплат
    Набиуллина назвала негативные последствия высоких зарплат
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Денег на высокие зарплаты в России хватит, но это чревато инфляцией, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

    Набиуллина пояснила, что инфляция возникает из-за того, что для этих денег не будет хватать товаров и услуг по старым ценам, передает РИА «Новости».

    Глава ЦБ отметила, что политика регулятора напротив направлена на стимуляцию роста сбережения.

    Набиуллина также отметила, что период высокого роста номинальных зарплат идет практически с начала 2023 года.

    Ранее Банк России принял решение в очередной раз сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Как уточнили эксперты, возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее.

    Коментарии (83)
    26 апреля 2024, 21:18 • Новости дня
    Военный эксперт: Рушится вторая линия обороны ВСУ к западу от Авдеевки

    Военный эксперт Рожин рассказал о новых позиционных потерях украинской армии за Авдеевкой

    Военный эксперт: Рушится вторая линия обороны ВСУ к западу от Авдеевки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска в пятницу освободили населенные пункты Соловьево и Семеновка, завешается освобождение Бердычей, таким образом ВСУ утратили первую линию обороны к западу от Авдеевки, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    Он отметил, что у украинской армии рушится и вторая линия обороны, включавшая Очеретино. «Под угрозой Новокалиново (которую штурмуют российские войска), Керамик и Архангельское. К югу от Очеретино противник будет постепенно откатываться на линии водоемов и Карловского водохранилища», – подчеркнул Рожин. Освобождение населенных пунктов подтверждается соответствующими видеозаписями, указал эксперт в своем Telegram-канале.

    По мнению эксперта, украинская сторона пока не способна стабилизировать фронт.

    В украинских социальных сетях распространяются слухи о том, что ситуация для ВСУ у поселка Бердычи становится все хуже, украинские военные уже не пытаются удержать позиции: они думают о том, как правильно отступить, при этом не растеряв остатки боевого духа.

    «Ситуация продолжает ухудшаться. В нынешних условиях главное нормально отойти на новый рубеж, при этом сохранив людей. И, конечно, не допускать окружения наблюдательных пунктов, потому что за событиями следят сейчас все военные, деморализация никому не нужна», – пишут украинские паблики.

    Ранее сообщалось, что ВС России заняли более выгодные рубежи в Харьковской области.

    Коментарии (8)
    26 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    Подполье сообщило о скоплении служащих ВСУ у военкомата в Николаеве
    Подполье сообщило о скоплении служащих ВСУ у военкомата в Николаеве
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Множество украинских военных скопилось возле военкомата в Корабельном районе Николаева. Скорее всего, это связано с ротацией ВСУ на херсонском направлении, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, наблюдается большое скопление военных около военкомата в Корабельном районе Николаева, что может быть связано с ротацией на Херсонском направлении, передает ТАСС.

    Лебедев добавил, что ночью ВС России ударили по Галициново (Николаевская область) и по Станиславу (Херсонская область).

    Ранее в Николаев перебросили нацбаты «Медведи SS» и «Тавр».

    Коментарии (6)
    26 апреля 2024, 19:20 • Новости дня
    Вильфанд дал прогноз погоды на лето

    Вильфанд рассказал, каким будет лето 2024 года

    Вильфанд дал прогноз погоды на лето
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Температура воздуха по России прогнозируется выше нормы, лето холодным не будет, заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    Назвать точно, насколько будет температура выше нормы, он не смог, передает ТАСС.

    Прогнозируется, что температура воздуха будет преимущественно выше нормы на европейской территории страны, в северных регионах, на севере Урала и Сибири, а также в Якутии.

    На остальной территории России погода будет близкой к норме, рассказал Вильфанд.

    Ранее синоптики рассказали, почему в России появились желтые осадки.


    Коментарии (0)
    26 апреля 2024, 18:50 • Новости дня
    Глава Пентагона назвал сроки получения Украиной F-16 вместе с летчиками
    Глава Пентагона назвал сроки получения Украиной F-16 вместе с летчиками
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим начнет получать американские истребители F-16 в 2024 году, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу.

    В 2024 году начнутся поставки F-16 «вместе с летчиками и обслуживающим персоналом», сказал Остин, передает ТАСС.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что F-16 должны усилить его противовоздушную оборону Украины.

    Коментарии (25)
    26 апреля 2024, 14:26 • Новости дня
    Захарова язвительно пригласила дипломатов на выставку трофейной техники в Москве
    Захарова язвительно пригласила дипломатов на выставку трофейной техники в Москве
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила дипломатам ознакомиться с выставкой вооружения и военной техники ВСУ, которые были захвачены армией России в ходе спецоперации.

    «Думаю, дипломатическому корпусу будет интересно ознакомиться с тем, как «коллективный Запад» уничтожает мир и безопасность на планете», – написала Захарова в своем Telegram-канале, отметив, что на выставке широко представлены образцы техники НАТО, которая была поставлена Киеву.

    Выставка будет интересна и тем, кто все еще верит в «западные ценности» и не видит «гибридной агрессии, развернутой натовцами» против России и ее населения, добавила дипломат.

    Ранее в Кремле оценили выставку трофейной техники в Москве.

    Коментарии (27)
    26 апреля 2024, 21:07 • Новости дня
    Газпрому отошли российские дочерние компании Ariston и Bosch
    Газпрому отошли российские дочерние компании Ariston и Bosch
    @ FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% долей в российских подразделениях Ariston и BSH Hausgerate под временное управление компании «Газпром бытовые системы».

    Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В указ включены ООО «Аристон термо Русь», принадлежащее Ariston Holding N.V., и ООО «БСХ бытовые приборы», принадлежащее BSH Hausgerate GmbH. BSH Hausgerate является дочерней компанией Robert Bosch GmbH.

    Временным управляющим назначена компания «Газпром бытовые системы», передает ТАСС.

    «Аристон термо Русь», зарегистрированная в Ленинградской области, занимается производством бытовой техники. В 2023 году выручка компании выросла на 5% до 9,436 млрд рублей, а чистая прибыль снизилась на 82% до 33,029 млн рублей.

    «БСХ бытовые приборы», зарегистрированная в Санкт-Петербурге, также производит бытовую технику. В 2023 году выручка компании упала на 92% до 2,129 млрд рублей, однако чистая прибыль составила 6,091 млрд рублей против убытка 5,397 млрд рублей годом ранее.

    Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

    Коментарии (10)
    26 апреля 2024, 19:35 • Новости дня
    Китай призвал к международному расследованию подрыва «Северных потоков»
    Китай призвал к международному расследованию подрыва «Северных потоков»
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что Китай призывает как можно скорее начать международное расследование теракта на газопроводе «Северный поток».

    «Мы вновь призываем оперативно запустить международное расследование под руководством ООН, чтобы установить истину и сделать так, чтобы ее услышали», – сказал Шуан, передает РИА «Новости».

    Китайская сторона также призывает к взаимодействию и сотрудничеству с Россией в этом вопросе, добавил он.

    Ранее эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что после подрыва «Северных потоков» Европа перестала доверять Америке.

    Коментарии (8)
    26 апреля 2024, 16:36 • Новости дня
    Немецкий журналист рассказал о необычной защите российских танков

    Немецкий журналист Репке: ВС России придумали необычный и эффективный способ защитить танки от БПЛА

    Немецкий журналист рассказал о необычной защите российских танков
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Необычное, но эффективное приспособление для защиты танков от дронов создали российские военные, сообщил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild.

    По словам Репке, танки Т-72, оснащенные огромной навесной броней, сначала вызывали смех, однако, как оказалось, эта защита настолько сильна, что не дает FPV дронам ВСУ ни единого шанса пробиться через нее, передает РИА «Новости».

    Помимо необычной брони, танки оснащены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые установлены прямо на них, отметил журналист. Они не подпускают дроны противника близко к танку, а их эффективность подтверждают украинские военные, сообщил Репке.

    В прошлом году для российских танков в зоне СВО разработали серийный стандартизированный противодроновый навес над башней, который танкисты назвали «мангалом»,

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Россия готовится применять в зоне СВО уникальное оружие.

    Коментарии (6)
    26 апреля 2024, 14:58 • Новости дня
    Стало известно о задержании нового подозреваемого по делу о теракте в «Крокусе»

    РБК сообщил о задержании нового подозреваемого по делу о теракте в «Крокусе»

    Стало известно о задержании нового подозреваемого по делу о теракте в «Крокусе»
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Задержан очередной подозреваемый по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», им оказался гражданин Таджикистана, сообщил близкий к МВД источник.

    Подозреваемого зовут Джумохон Бегиджонович Курбонов, это уроженец города Пархор, 2003 года рождения, он также является гражданином Таджикистана, сообщил источник РБК.

    Ему вменяется статья «Совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку».

    Ранее глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявлял, что теракт в «Крокусе» финансировался через множество финорганизаций, для этого применялась криптовалюта.

    Коментарии (7)
    26 апреля 2024, 11:45 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил отвод ВСУ танков Abrams с линии фронта

    Военный эксперт Бартош: Российские дроны не единственная причина отвода ВСУ танков Abrams

    Военный эксперт объяснил отвод ВСУ танков Abrams с линии фронта
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Анастасия Куликова

    Есть несколько причин, почему ВСУ были вынуждены отвести танки Abrams с линии фронта. Одна из них действительно заключается в эффективности российских дронов против бронированной техники, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош.

    «Российские дроны стали серьезной угрозой для бронетехники противника. Если говорить о танках Abrams, то больше всего проблем им создают «Ланцеты». За время спецоперации они продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с бронированными целями. Так как аппарат работает в паре с дроном-разведчиком, беспилотник способен сначала выявить цель, а затем нанести удар аккурат в уязвимое место танка», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.  

    Впрочем, по мнению собеседника, российские дроны хотя и являются основной причиной отвода Abrams, есть еще несколько немаловажных аспектов. Эксперт допускает, что решение было принято также из-за складывающегося не в пользу ВСУ положения на поле боя. «В Вашингтоне начинают понимать, что украинская армия терпит поражение, поэтому использование Abrams становится нерациональным. Пентагон попросту опасается, что кадры с горящей американской техникой, которую они представляют как неуязвимую, нанесут существенный ущерб коммерческим интересам США», – уточнил Бартош.

    Кроме того, ВСУ могут на время спрятать танки в расчете на то, что ими можно будет воспользоваться при отражении полномасштабного наступления ВС России, добавил спикер. По словам Бартоша, противник опасается продвижения российских военных в районе Одессы и Харькова. «Однако если события будут развиваться по этому сценарию, Abrams вряд ли помогут ВСУ. Как показали предыдущие месяцы, мы успешно уничтожаем эту технику», – подчеркнул военный эксперт.

    Существует и третья причина отвода танков. Собеседник не исключает, что в Пентагоне решили продумать более надежную систему защиты от дронов. «Установить ее в полевых условиях на Abrams сложно, поэтому, возможно, бронетехнику оснастят дополнительной защитой где-то в тылу», – пояснил он. При этом ранее противник не прибегал к сооружению тех навесов, которые российские танкисты делают для наших танков. Бартош напоминает, что до определенного момента на Западе высмеивали наши конструкции, получившие прозвище «мангал».

    «Возможно, эффективность дронов против бронетехники заставила их изменить мнение по этому вопросу. Если раньше они считали защитные конструкции малоэффективным средством и не хотели демонстрировать свою слабость перед возможными атаками беспилотников, то теперь они начнут копировать российский опыт», – считает аналитик.

    Ранее стало известно, что ВСУ отвели от линии соприкосновения предоставленные США танки Abrams. По информации Associated Press, одной из причин такого решения стала возросшая возможность российских дронов быстро обнаруживать и уничтожать эту технику. AP отмечает, что на брифинге 25 апреля высокопоставленный представитель Пентагона заявил – распространение беспилотников в зоне боевых действий на Украине означает, что «нет открытой местности, по которой вы могли бы просто проехать, не опасаясь быть обнаруженными».

    Зампредседателя американского Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди подтвердил отвод Abrams от линии соприкосновения, добавив, что США вместе с украинской стороной будут работать над тем, чтобы изменить тактику.

    Позднее в Киеве также признались в выводе Abrams с поля боя. Как заявил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский, украинские военные перестали использовать на передовой американские танки из-за уязвимости перед российскими беспилотниками. «Изменился характер войны, бронетехника ценой в миллионы становится легкой добычей дрона за несколько тысяч долларов, это очевидно», – отметил он.

    До этого газета The New York Times писала, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США.

    Коментарии (10)
    Главное
    В Польше назвали Калининград «непотопляемым ракетным крейсером»
    Таджикистан заявил о проблемах при въезде граждан страны в Россию
    В Литве призвали готовиться к последнему пакету помощи США Украине
    Глава Пентагона назвал сроки получения Украиной F-16 вместе с летчиками
    Намибия отказалась принимать мигрантов из Британии
    Европол задержал банду грузинских книжных воров
    Блогер-самбист с Украины избил десятки людей в Ростове-на-Дону

    Названы стресс-сценарии для российской экономики

    Министерство экономразвития разработало три сценария для российской экономики на несколько лет вперед. При одном из них экономика страны, доходы от экспорта и реальные доходы населения растут. Тогда как при стрессовом варианте все происходит наоборот, а справиться с инфляцией и удержать рубль крепким становится сложней. Какой сценарий эксперты считают наиболее вероятным и почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Небензя разоблачил западный спектакль в Совбезе ООН

    США в очередной раз обвинили Россию в разработке вооружений, способных уничтожать спутники в космосе. «Доказательством» Вашингтон считает тот факт, что Москва заблокировала резолюцию Совбеза ООН о запрете размещать ядерное оружие в космосе. На самом деле в Совбезе разыграли спектакль. И наши смотрелись достойно. Подробности

    Перейти в раздел

    Abrams уехали с линии фронта за «мангалами»

    ВСУ выводят американские танки Abrams с линии фронта. И Украина, и Штаты признают их неэффективность на поле боя: из 31 машины, поставленных США в зону СВО, российским военным удалось ликвидировать пять. Бронетехника фактически не обладает средствами защиты от беспилотников ВС РФ. Какой будет судьба Abrams на Украине и сможет ли противник модернизировать их для дальнейшего использования? Подробности

    Перейти в раздел

    Дружественные России страны унизили США в Африке

    Весьма обидную пощечину получили США в Африке: одна из стран региона Сахеля, Чад, приказала вывести со своей территории американский военный контингент, а другая, Нигер, ведет об этом переговоры. Причем Чад обставил вывод американских солдат в максимально унизительной форме. Что означает происходящее с точки зрения интересов России? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон против Урсулы. Чья возьмет?

      Под главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая стала главной опорой Украины в Европе, зашаталось кресло. Против ее переизбрания на свой пост теперь выступают не только евроскептики, но и страны Западной Европы. В атаку пошел даже президент Франции Эммануэль Макрон. Что это с ним?

    • Маразм Байдена дошел до каннибалов

      Манера Джо Байдена выдумывать несуществующие детали своей биографии привела к международному скандалу. Байден обвинил папуасов в том, что они съели его дядю, а папуасы обиделись. Казалось бы, мелочь. Однако у руководства Китая из-за этого праздник.

    • Зеленского обидело, что он не еврей

      Владимир Зеленский продолжает возмущаться тем, что страны Запада не закрывают Украину от атак ракет и БПЛА так, как в случае с Израилем, который не является союзником НАТО официально. «Я в шоке», – говорит Зеленский. Так почему Украина не Израиль?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............