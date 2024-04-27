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Рубль вырос к доллару
Рубль на открытии торгов Московской биржи вырос к доллару
Курс рубля в начале торгов вырос к доллару, слабо изменяется относительно юаня, по евро в начале торгов сделок не было, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» опустился до 91,42 рубля (минус 30 копеек), курс юаня держится на уровне 12,57 рубля. При этом на старте торгов курс доллара поднимался до 91,77 рубля (плюс 5 копеек), юаня – до 12,6 рубля, то есть более чем на 2 копейки, передает РИА «Новости».