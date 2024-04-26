Abrams уехали с линии фронта за «мангалами»

Эксперты объяснили причину вывода Украиной танков Abrams с линии боевого соприкосновения

Tекст: Анастасия Куликова,

Евгений Поздняков

Украинская армия отказалась от использования танков Abrams на поле боя, пишет Associated Press. По информации издания, это решение было принято из-за возросших возможностей российских дронов находить и уничтожать американскую технику. С каждым днем защита американских машин становится все более сложной.

Высокопоставленный представитель Пентагона рассказал, что распространение беспилотников в зоне боевых действий привело к фактической потере «открытой местности, по которой можно было бы просто проехать, не опасаясь быть обнаруженным». Новые обстоятельства требуют серьезного переосмысления использования танков.

«Мы будем работать с нашими украинскими партнерами на местах, чтобы помочь им продумать, как адаптироваться к новой среде», – заверил зампредседателя американского объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди. Он также подчеркнул, что сложившаяся ситуация не умаляет важности танков на поле боя.

Позднее факт отвода Abrams с линии фронта признали и в Верховной раде. «Да, изменился характер войны, бронетехника ценой в миллионы становится легкой добычей дрона за несколько тысяч долларов, это очевидно», – отмечает украинский депутат Максим Бужанский.

Американские танки он назвал «неподходящими для классического использования». По его мнению, передача Abrams и Leopard в свое время проводилась с целью «хоть как-то повысить бронепаритет» ВСУ. При этом, по информации The New York Times, из 31 машины, предоставленных США, России удалось уничтожить пять.

Первый Abrams российские военные ликвидировали в конце февраля. Атака осуществлялась при помощи FVP-дрона. Уже тогда эксперты характеризовали событие как начало коренного перелома в восприятии международным сообществом продукции американского ВПК. Подчеркивалось, что западные модели практически не имеют защиты башни.





Следующий Abrams был уничтожен военными группировки «Центр». «Летели, увидели столб дыма, танк двигался со средней скоростью. Сначала не понимали, что это за техника. Когда подошли поближе, убедились, что это за танк. Ударили его ближе к башне сверху. Потом, когда пересматривали материал, убедились, что это был еще один Abrams», – сказал военный, принимавший участие в операции.

После третьего ликвидированного танка глава ДНР Денис Пушилин заявлял о явной переоценке эффективности машин украинским руководством. Несмотря на то что случаи уничтожения американской техники беспилотниками получили наибольшую огласку в СМИ, нельзя забывать и о вкладе других профессионалов в борьбу с западной угрозой.

Так, четвертый Abrams удалось поразить экипажу Т-72БЗ. В официальном Telegram-канале министерства обороны подчеркивалось, что машина была уничтожена с первого выстрела. Еще один танк ликвидировали на Авдеевском направлении с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». «Охота» за машиной велась трое суток, поскольку ВСУ ее серьезно защищали. В данном случае беспилотники Российской армии выполняли вспомогательную роль: они глушили системы РЭБ.

«США долго убеждали Германию в необходимости поставить Leopard на Украину. Берлин выставил условие: сначала американские танки. Вашингтон пообещал, а потом долго телился, пока Leopard вовсю горели в южнорусских степях.

Сейчас Штаты поняли, насколько велики репутационные потери, – и снова гореть будут только Leopard»,

– пишет в своем Telegram-канале политолог Владимир Корнилов. В целом Штатам надоело смотреть на свои горящие Abrams, уверен военкор Евгений Поддубный. «Американцы пытались научить украинцев применять их в общевойсковом бою, где танки действуют как часть системы наступления, которая включает артиллерию, пехоту и авиацию. Но генштаб ВСУ не принял эту тактику, что привело к потере уже пяти боевых машин на Авдеевском направлении», – рассуждает он в своем Telegram-канале.

Российские дроны стали серьезной угрозой для бронетехники противника, напоминает военный эксперт Александр Бартош. «Если говорить об Abrams, то больше всего проблем им создают «Ланцеты». За время спецоперации они продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с бронированными целями. Так как аппарат работает в паре с дроном-разведчиком, беспилотник способен сначала выявить цель, а затем нанести удар в уязвимое место танка», – сказал он.

Впрочем, по мнению собеседника, российские дроны хотя и являются основной причиной отвода Abrams, есть еще несколько немаловажных аспектов. Эксперт допускает, что решение также было принято из-за складывающегося не в пользу ВСУ положения на поле боя.

«В Вашингтоне начинают понимать, что украинская армия терпит поражение, поэтому использование танков становится нерациональным. Пентагон попросту опасается, что кадры с горящей американской техникой, которую они представляют как неуязвимую, нанесут существенный ущерб коммерческим интересам США», – уточнил Бартош. Кроме того,

ВСУ могут на время спрятать машины в расчете на то, что ими можно будет воспользоваться при отражении полномасштабного наступления ВС России,

добавил спикер. По словам Бартоша, противник опасается продвижения российских военных по целому ряду направлений, включая районы, где активные боевые действия пока не ведутся. «Однако если события будут развиваться по этому сценарию, Abrams вряд ли им помогут. Как показали предыдущие месяцы, мы успешно уничтожаем эту технику», – подчеркнул военный эксперт.

Существует и третья причина отвода танков. Собеседник не исключает, что в Пентагоне решили продумать более надежную систему защиты от дронов. «Установить ее в полевых условиях на Abrams сложно, поэтому, возможно, бронетехнику оснастят дополнительными модификациями где-то в тылу», – пояснил он. При этом ранее противник не прибегал к сооружению тех навесов, которые российские танкисты делают для своих машин. Бартош напоминает, что до определенного момента на Западе высмеивали конструкции ВС РФ, получившие прозвище «мангал».

«Возможно, эффективность дронов против бронетехники заставила их изменить мнение по этому вопросу. Если раньше они считали защитные приспособления малоэффективным средством и не хотели демонстрировать свою слабость перед атаками беспилотников, то теперь они начнут копировать российский опыт», – считает Бартош.

В свою очередь эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов считает, что проблемы Abrams создают не только «Ланцеты», но и FPV-дроны. «Это максимально упрощенные аппараты, управление которыми осуществляется оператором по картинке, получаемой на очки или планшет с камеры БПЛА.

Будучи оснащенными боевыми частями различного типа, FPV способны поражать живую силу противника, выводить из строя и уничтожать различную военную технику, включая бронированную»,

– пояснил собеседник. Однако барражирующие боеприпасы типа «Ланцет», а также беспилотники со сбрасываемыми боеприпасами также могут использоваться в качестве средств поражения танков, добавил специалист. «Удары с помощью средств, имеющих кумулятивную боевую часть, при обстрелах по наименее защищенным частям бронетехники могут приводить к фатальным последствиям», – уточнил Федутинов.

По его мнению, Украина и ее союзники попытаются принять меры для защиты машин. При этом речь может идти как о физических средствах – «это не только пресловутые «мангалы», – но и о системах динамической или активной защиты, адаптированной под новые угрозы.

«Не исключаю, что у ВСУ осталось слишком мало танков Abrams. Причем, ссылаясь на дроны, как на главную угрозу, ВСУ лукавят. Мы знаем, что часть машин была поражена на поле боя, в том числе и с применением малых дронов, еще какое-то количество ликвидировано в тылу, некоторые из них сломались или были пущены на запчасти. Когда в арсенале воюющей стороны такой большой танковый «зоопарк» и слабая ремонтная база, подобное случается нередко», – указывает Олег Макаров, сооснователь проекта «Ватфор».

Убрав танки американского производства с передовой, ВСУ, скорее всего, начнут использовать их в качестве артиллерии для работы с закрытых позиций или вообще исключат из действующих частей, чтобы прекратить плохую медийную кампанию, убежден он. «В любом случае при общей протяженности линии фронта свыше тысячи километров считаные десятки танков Abrams не способны сыграть никакой решающей роли», – заключил Макаров.