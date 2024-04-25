Прошедшее в Москве объединение молдавской оппозиции может означать, что либо уже готов ответ на возможное вторжение Кишинева в Приднестровье, либо есть понимание, что Санду не решится на силовое решение проблемы.3 комментария
Танк Abrams выследили и уничтожили «Ланцетом» после трех дней «охоты»
Российские военные в течение трех дней выслеживали американский танк Abrams на Авдеевском направлении, а затем уничтожили его с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет», сообщил командир взвода спецназначения с позывным Игла.
По его словам, в первый день Abrams хотели поразить, однако ВСУ очень серьезно его защищали. Также российский беспилотник глушил системы РЭБ – Abrams никогда не находился на одном месте, постоянно менял огневые позиции или выезжал в тыловой район на дозаправку, передает РИА «Новости».
По словам командира, операторы БПЛА ZALA вели воздушную разведку, а после обнаружения танка тщательно проанализировали действия его экипажа, а также воздушную и радиоэлектронную обстановку в районе. Позднее ВС России выбрали подходящее время и метеоусловия и нанесли удар по танку «Ланцетом», уничтожив его.
Ранее газета The New York Times писала, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США.