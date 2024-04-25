Танк Abrams выследили и уничтожили «Ланцетом» после трех дней «охоты»

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в первый день Abrams хотели поразить, однако ВСУ очень серьезно его защищали. Также российский беспилотник глушил системы РЭБ – Abrams никогда не находился на одном месте, постоянно менял огневые позиции или выезжал в тыловой район на дозаправку, передает РИА «Новости».

По словам командира, операторы БПЛА ZALA вели воздушную разведку, а после обнаружения танка тщательно проанализировали действия его экипажа, а также воздушную и радиоэлектронную обстановку в районе. Позднее ВС России выбрали подходящее время и метеоусловия и нанесли удар по танку «Ланцетом», уничтожив его.

Ранее газета The New York Times писала, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США.