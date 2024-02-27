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    27 февраля 2024, 14:50 • Политика

    Русские солдаты разрушили миф о мощи американских танков

    Эксперты: Горящий американский танк на Украине отрезвит западных ястребов

    Русские солдаты разрушили миф о мощи американских танков
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    В зоне спецоперации уничтожен первый американский танк Abrams. ВСУ возлагали большие надежды на применение этой машины. Сама разработка долгое время пользовалась репутацией «непобедимого чуда инженерной мысли». Что на практике означает уничтожение столь значимой для Запада модели танка и каковы дальнейшие перспективы использования противником этих машин в зоне СВО?

    Российским военным удалось уничтожить первый американский танк Abrams. Как сообщил накануне советник главы ДНР Ян Гагин, это произошло у Авдеевки. Он отметил, что до этого момента противник берег машины и старался не выводить их на линию боевого соприкосновения (ЛБС).

    В Кремле уничтожение американского танка назвали следствием профессионализма российских военных. По словам пресс-секретаря президента Дмитрий Пескова, как известно из сводок Минобороны, это ежедневная, планомерная и самоотверженная работа солдат, которые демилитаризируют Украину. «С самого начала наши бойцы сказали, что эти танки будут гореть так же, как и другие», – сказал он.

    Военных, которые уничтожили машину, также поздравил актер и режиссер Иван Охлобыстин, который ранее объявил награду в 10 млн рублей за первый разбитый Abrams. «Прекрасный день, честный приз!» – написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» и пообещал отправить деньги в скором времени.

    Изначально ВСУ делали большую ставку на американские машины, однако позже стали появляться сообщения о неэффективности этих моделей. Так, журнал Newsweek со ссылкой на украинского депутата Алексея Гончаренко* в октябре минувшего года писал, что танки «опоздали». Более того, машины хуже приспособлены к украинским условиям, чем советская техника.

    Помимо этого, американские машины значительно тяжелее советских и российских аналогов, что требует более тщательной работы над планированием маршрута при переброске и применении в бою. Также они потребляют большое количество топлива. В итоге Abrams создали больше проблем для украинских войск, чем принесут пользы.

    Примечательно, но даже в США сомневались в том, что что эти танки будут эффективны на поле боя. Так, экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявлял, что применять Abrams – это самоубийство. «Им поставили 31 танк, а они буквально не могут их использовать – в такой погоде они тут же застрянут в грязи, и, опять же, прилетит «Ланцет» и уничтожит его», – сказал Риттер.

    Кроме того, некоторые западные СМИ пишут о переоценке возможностей данной модели. Так, издание The National Interest сообщает о необходимости «перестать воспринимать как непобедимое чудо-оружие» и такие вооружения, как Leopard 2, Challenger 2 и M1. Отмечается, что в настоящее время танки значительно уступают в мощности имеющимся средствам противодействия.

    Как отмечают эксперты, страх увидеть «горящий американский танк» является самым большим для Вашингтона. Именно поэтому Белый дом далеко не сразу согласился на отправку техники ВСУ. Сейчас же российские военные реализовали ночной кошмар Пентагона. И тот факт, что машина была устаревшей, уже не играет никакой роли.

    ВСУ могли применить на Авдеевском направлении не менее взвода танков Abrams, сообщил РИА «Новости» главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Танки Abrams M1A1 FEP, по его словам, имеют урезанную версию бронирования. В частности, с них сняли комплекты урановой брони. Кроме того, на машинах установлена урезанная версия комплекта связи.

    Также, по словам военного аналитика, эти танки не оснащены комплектом защиты сверху и не имеют средств борьбы с беспилотниками. В связи с этим, отметил Мураховский, для российских военных он стал легкой целью.

    «Уничтожение первого Abrams – это своего рода символ окончания эпохи», – добавляет зампред Мосгордумы, политический обозреватель Андрей Медведев. «Всем было понятно, что его можно подбить. Были же ролики из Сирии и Ирака. Но всем было интересно, а FPV дрон одолеет этот танк или нет? И теперь миру явлен ответ на этот, без преувеличения, эпохальный вопрос. Да, дрон за 50 тыс. рублей, собранный русскими умельцами, вполне способен вынести к чертям танк Abrams. Особенно в паре с РПГ», – иронично замечает он.

    «Американская мощь годами строилась на технологическом превосходстве. А нет теперь превосходства никакого.

    И в головах многих людей, кому за 40–45, сегодня закончилась эпоха американского мифа. Позднесоветский человек очень долго верил в некую иллюзорную Америку, которую он увидел в видеосалоне в боевиках и комедиях. Помимо того, что это была Америка богатая и счастливая, она была еще и сильной, мощной и непобедимой», – рассуждает эксперт.

    «Нападение на Югославию, войны в Афганистане, в Ираке подкрепляли этот поколенческий миф. Даже несмотря на спорные результаты военных кампаний. «Могут же, хотят и бомбят, и ничего им не сделать», – рассуждали иные поклонники мифа», – поясняет спикер.

    «А потом подряд – в масштабах мировой истории практически одномоментно – талибы в тапках погнали американцев, хуситы, пожевав ката, начали создавать проблемы американскому флоту. И, наконец, два русских солдата с позывными Рассвет и Бык без малейшей жалости добили старый миф», – акцентировал Медведев.

    Танки Abrams действительно долгое время имели репутацию непобедимых, говорит Андрей Кошкин, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке. «Они являлись своеобразным символом американского превосходства в сфере вооружений. Подбитие российскими солдатами машины разрушает этот устаревший миф и во многом способствует отрезвлению западных ястребов», – сказал он.

    «Но для этого нужно тщательно отработать уничтожение Abrams в информационном плане для западной аудитории.

    Жители США и ЕС должны воочию увидеть кадры с горящей машиной. Вполне возможно, это заложит в их головах вопрос – как и зачем расходуются их налоги?» – указывает он. Собеседник также отметил, что для Запада слишком «накладно» продолжать поставки подобных танков в распоряжение ВСУ.

    «Проблема заключается в том, что появление незащищенного танка несет колоссальную угрозу для такой армии, как ВСУ, потому что заставляет подключать к устранению этой угрозы максимальное число доступных ресурсов. И обычным наращиванием танков эту проблему они решить не смогут», – добавляет эксперт.

    «Во-первых, обеспечить присутствие сотен таких машин на поле боя очень дорого. Ни одна западная страна в современных условиях на это не пойдет. Во-вторых, опасность со стороны БПЛА никуда не исчезнет. Обилие беспилотников существенно осложняет использование Abrams и других представителей данного типа вооружений», – акцентирует Кошкин.

    ВСУ сильно оберегали американские танки и до последнего оттягивали их ввод в зону СВО, напоминает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Противник определенно делал ставку на выход этих машин, однако, как мы убедились, ставке не суждено было сыграть», – сыронизировал он.

    «В настоящий момент важно понять, что именно осталось от сгоревшего Abrams. Вполне возможно, что уцелевшие части могут представлять огромный интерес для отечественных военных инженеров, если нам удастся его забрать в качестве трофея. Подсмотреть за западными решениями всегда полезно», – уточняет собеседник. «Отмечу, что

    американцы никогда не славились готовностью предоставлять партнерам новейшие решения своего ВПК.

    Украинцам передали модели, принимавшие участие еще в ближневосточных конфликтах. Управу на них находили даже повстанцы из этого региона, но на широкое освещение своих побед у них не хватало информационных ресурсов», – подчеркивает эксперт.

    «Вне всяких сомнений, дрон принимал важное участие в устранении Abrams. Именно за счет работы операторов БПЛА танк получил критическое повреждение в корпусе. Однако добил машину РПГ. Это была хорошая командная работа», – считает он.

    «Таким образом, танки действительно переживают не лучшие времена. Сейчас имеется большое количество средств, которые можно противопоставить этой машине. Защитить их от тех же дронов становится труднее с каждым днем. Зачастую ситуацию может исправить установка специальной сетки или решетки на корпус той или иной модели. Но данные меры пока не способны полностью решить проблему», – резюмирует Козюлин.

    *внесен в список экстремистов и террористов

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