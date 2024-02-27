Медиафутбол постепенно выделяется в особую систему внутри профессионального футбола – здесь создаются свои сообщества и интриги. Зарождается и свой трансферный рынок, а некоторые профи не прочь перебраться в медиафутбол.0 комментариев
NI: Американские танки Abrams сильно переоценили
The National Interest: Используемые ВСУ американские танки Abrams сильно переоценили
Используемые украинскими военными танки Abrams производства США сильно переоценили, пишет издание The National Interest.
В публикации подчеркивается, что M1 Abrams, вероятно, «значительно переоценен», как и британский Challenger 2 и немецкий Leopard 2, передает RT.
Автор материала также отметил, что украинский конфликт показал, что беспилотники, а также противотанковое оружие могут бросить вызов даже самой современной военной технике.
В Кремле ранее заявляли, что Россия в ходе спецоперации будет уничтожать американские танки Abrams так же, как и другие.