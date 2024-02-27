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    С подбитым «Абрамсом» закончилась эпоха американского мифа

    @ Global Look Press

    27 февраля 2024, 10:38 Мнение

    С подбитым «Абрамсом» закончилась эпоха американского мифа

    В масштабах мировой истории практически одномоментно – талибы в тапках погнали американцев, хуситы, пожевав ката, начали создавать проблемы американскому флоту. И, наконец, два русских солдата с позывными Рассвет и Бык без малейшей жалости добили старый миф.

    Андрей Медведев Андрей Медведев

    Политический обозреватель

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    Уничтожение первого «Абрамса» – это своего рода символ окончания эпохи.

    Всем было понятно, что «Абрамс» можно подбить.

    Были же ролики из Сирии и Ирака. Но всем было интересно, а FPV дрон одолеет этот танк или нет?

    И теперь миру явлен ответ на этот, без преувеличения, эпохальный вопрос. Да, дрон за 50 тыс. рублей, собранный русскими умельцами, вполне способен вынести к чертям танк «Абрамс». Особенно в паре с РПГ.

    Всё. Война изменилась коренным образом. Американская мощь годами строилась на технологическом превосходстве. А нет теперь превосходства никакого.

    И в головах многих людей, кому за 40–45, сегодня закончилась эпоха американского мифа. Позднесоветский человек очень долго верил в некую иллюзорную Америку, которую он увидел в видеосалоне в боевиках и комедиях. Помимо того, что это была Америка богатая и счастливая, она была еще и сильной, мощной и непобедимой.

    Нападение на Югославию, войны в Афганистане, в Ираке подкрепляли этот поколенческий миф. Даже несмотря на спорные результаты военных кампаний. «Могут же, хотят и бомбят, и ничего им не сделать», – рассуждали иные поклонники мифа.


    А потом подряд – в масштабах мировой истории практически одномоментно – талибы в тапках погнали американцев, хуситы, пожевав ката, начали создавать проблемы американскому флоту. И, наконец, два русских солдата с позывными Рассвет и Бык без малейшей жалости добили старый миф.

    Впору вспомнить Александра Сергеевича, а он знал толк в имперском стиле:

    «Знакомый пир их манит вновь –
    Хмельна для них славянов кровь;
    Но тяжко будет им похмелье;
    Но долог будет сон гостей
    На тесном, хладном новоселье,
    Под злаком северных полей!»

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