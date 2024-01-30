Политолог: Россия вновь испытывает чувство гордости за научные достижения

Политолог Мартынов объяснил поддержку Путина со стороны академического сообщества России

Tекст: Андрей Резчиков

«Безусловно, развитие науки помогает конкурентоспособности России на мировой арене. В этом году исполняется 300 лет Академии наук. Если в 90-е и начале нулевых мы говорили об успехах науки в прошлом, так вот за последние 20 лет ситуация кардинально изменилась – мы снова испытываем чувство гордости за научные достижения. Многие фундаментальные открытия входят в практику», – отмечает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве.

«Один из драйверов внедрения научных открытий – промышленный комплекс, а также гражданское производство, – продолжил эксперт. – Сегодня на порядок уменьшилась утечка молодых ученых из России. Меры поддержки и государственные программы дали свой эффект. Фундаментальная наука находится под государственным патронажем, как и должно быть».

Мартынов отметил усилия страны для возвращения ученых из-за рубежа. «На этот процесс выделается много бюджетных средств. Быть перспективным и эффективным ученым становится престижным именно в нашей стране. Более того, многие зарубежные ученые участвуют в российских программах, для некоторых из них условия работы у нас интереснее и приоритетнее, чем за границей», – указал политолог.

Мартынов добавил, что в современных условиях академическое сообщество поддерживает президента Владимира Путина. «Ученые помнят как было, видят как стало, и точно понимают, что будет лучше – при условии продолжения государственных программ и такого внимания со стороны главы государства», – считает эксперт.

Во вторник Владимир Путин провел в Кремле встречу с президентом Российской академии наук (РАН) Геннадием Красниковым. Глава государства назвал ученых независимыми людьми на фоне ситуации в мире. «Ученые – умные люди и независимые», – сказал Путин.

Красников заявил в ходе встречи, что РАН поддерживает решение Путина участвовать в президентских выборах. «Ваше решение по поводу выдвижения своей кандидатуры на пост президента нашло у нас глубокое удовлетворение. Мы этого ожидали», – сказал он.



В ноябре прошлого года Путин встречался с молодыми учеными из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Читы, Новосибирска в рамках III Конгресса молодых ученых в «Сириусе». На встрече Владимир Путин пообещал поднять аспирантские стипендии. Президент также поручил проводить в Мариуполе ежегодную научную конференцию.