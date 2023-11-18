В США заявили, что ВСУ держат западные танки в резерве из-за страха их уничтожения

Офицер Риттер заявил, что ВСУ держат западные танки в резерве из-за страха их уничтожения

Tекст: Александра Юдина

По его словам, использовать «Абрамсы» будет самоубийством, передает РИА «Новости».

«Им поставили 31 танк, а они буквально не могут их использовать – в такой погоде они тут же застрянут в грязи, и, опять же, прилетит «Ланцет» и уничтожит его», – сказал Риттер, заметив, что в США не хотят видеть «горящий американский танк».

Экс-разведчик ВС США также добавил, что западные танки неэффективно использовать в территориальных условиях Украины, а их сложность в починке и поддержке лишь станет гигантской головной болью для ВСУ.

Кроме того, эксперт отметил, что ВСУ держат в резервах не только танки M1 Abrams, но и британские Challenger 2, которые после уничтожения нескольких единиц потребовали убрать с поля боя в тыл.

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