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В США оценили эффективность вертолетов Ка-52 на фронте
Экс-разведчик Риттер: Вертолеты Ка-52 показывают высокую эффективность на фронте
Российский боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор», обладающий рядом уникальных особенностей, демонстрирует высокую эффективность на линии фронта, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
По его словам, вертолет обладает соосной схемой расположения несущих винтов – они вращаются в противоположные стороны, а также отсутствует дополнительный рулевой винт на хвостовой балке, что делает вертолет очень маневренным и быстрым, передает РИА «Новости».
Кроме того, Риттера поразило то, что в Ка-52 есть система катапультирования.
Экс-разведчик ВС США заключил, что «Аллигаторы» успешно уничтожают танки ВСУ в зоне спецоперации.
Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов отметил, что интерес американских специалистов к российским вертолетам Ка-32 и макету ударного Ка-52 на Dubai Airshow 2023 вызван тем, что в ходе СВО российская техника хорошо себя проявила, и об этом знают во всем мире.
Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев до этого заявил, что Россию не получится выкинуть с международного рынка вооружений, это «бесполезные потуги» недругов.