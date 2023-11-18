В США оценили эффективность вертолетов Ка-52 на фронте

Экс-разведчик Риттер: Вертолеты Ка-52 показывают высокую эффективность на фронте

Tекст: Александра Юдина

По его словам, вертолет обладает соосной схемой расположения несущих винтов – они вращаются в противоположные стороны, а также отсутствует дополнительный рулевой винт на хвостовой балке, что делает вертолет очень маневренным и быстрым, передает РИА «Новости».

Кроме того, Риттера поразило то, что в Ка-52 есть система катапультирования.

Экс-разведчик ВС США заключил, что «Аллигаторы» успешно уничтожают танки ВСУ в зоне спецоперации.

Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов отметил, что интерес американских специалистов к российским вертолетам Ка-32 и макету ударного Ка-52 на Dubai Airshow 2023 вызван тем, что в ходе СВО российская техника хорошо себя проявила, и об этом знают во всем мире.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев до этого заявил, что Россию не получится выкинуть с международного рынка вооружений, это «бесполезные потуги» недругов.

