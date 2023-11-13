Шугаев: Россию невозможно выкинуть с международного рынка вооружений

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, выкинуть Россию ни с какого рынка невозможно, тем более с рынка вооружений, передает ТАСС слова Шугаева. Он при этом сделал акцент на том, что РФ является по меньшей мере второй страной среди экспортеров вооружений и военной техники в мире.

По его словам, Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) регулярно проводят двусторонние консультации по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) на фоне интереса арабского государства к российской продукции. Однако о результатах консультаций на этом этапе говорить преждевременно.

Ранее первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил, что новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками (БПЛА) «Сапфир» будет продемонстрирован на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023 в ОАЭ.