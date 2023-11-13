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    США перекладывают на Украину вину за крупнейшую диверсию против России
    Политолог: Успехи России на фронте дадут импульс антивоенному движению на Украине
    Париж: Украине для прорыва потребуется в два-три раза больше сил, чем у России
    В России началась подготовка к производству истребителей пятого поколения Checkmate
    Минобороны назвало ложное сообщение о «перегруппировке» сил провокацией
    Американист: Трамп не хочет иметь ничего общего с Зеленским
    При ракетном обстреле базы США в Сирии погибли американские военные
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    Началось извержение самого высокого действующего вулкана в Европе
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Одиночество бронетехники в боях демонстрирует неготовность ЦАХАЛ к серьезной войне

    Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.

    18 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев НАТО столкнулось с дефицитом фантазии

    В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.

    0 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Со стариками надо разговаривать о самом главном

    Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.

    34 комментария
    13 ноября 2023, 13:24

    Чемезов отреагировал на изучение российских вертолетов летчиками США

    Чемезов об изучении американскими летчиками российских вертолетов на выставке: «Ради Бога»

    Tекст: Ольга Никитина

    Интерес американских специалистов к российским вертолетам Ка-32 и макету ударного Ка-52 на Dubai Airshow 2023 вызван тем, что в ходе спецоперации российская техника хорошо себя проявила, и об этом знают во всем мире, заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

    Чемезов не считает, что американские военные в ходе выставки будут пытаться «что-то утащить» у России. Это не так просто, отметил он, добавив, что для этого было бы необходимо разобрать вертолет, изучить системы и технику, передает РИА «Новости».

    Интерес американцев к «Аллигаторам» он связал с успешным применением вертолетов в зоне СВО. «Ради Бога, мы для этого их (вертолеты) сюда и привезли», – сказал Чемезов. Он отметил, что речи о продаже этих вертолетов США не идет, «а посмотреть – пожалуйста».

    Модернизированный пожарный вертолет Ка-32А11М, представленный «Вертолетами России» на авиасалоне Dubai Airshow, вызвал повышенный интерес у иностранных гостей. Особое внимание проявили к нему американские летчики, которые даже забрались в кабину вертолета.

    Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что Россию не получится выкинуть с международного рынка вооружений, это «бесполезные потуги» недругов.

    12 ноября 2023, 23:18
    Американские военные погибли в результате крушения вертолета в Средиземном море

    Пять военных США погибли в результате крушения вертолета в Средиземном море

    Американские военные погибли в результате крушения вертолета в Средиземном море
    @ Grant G. Grady/U.S. Navy/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Авиакатастрофа в Средиземном море, жертвами которой стали пятеро американских военнослужащих, произошла с вертолетом, а не самолетом, следует из заявления главы Пентагона Ллойда Остина.

    Остин выразил соболезнования в связи с катастрофой. Указывается, что заявление сделано «в связи с крушением вертолета». Свои соболезнования также выразил глава американского государства Джо Байден, передает РИА «Новости».

    Washington Post со ссылкой на свои источники в Пентагоне сообщила, что вертолет направили в регион в связи с возможностью потенциальной эвакуации американцев из Израиля и Ливана. Вертолет упал у побережья на юго-востоке Кипра, а первые сообщения об аварии появились в субботу, передает ТАСС.

    Напомним, прежде сообщалось, что военный самолет при дозаправке в воздухе столкнулся с технической неисправностью и упал в Средиземное море. В Средиземном море находятся силы США, направленные туда для защиты Израиля.

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    11 ноября 2023, 09:58
    Politico: Байден проведет «жесткий разговор» с Си Цзиньпином об Украине

    Politico: Байден проведет «жесткий разговор» с Си Цзиньпином об Украине и Иране

    Politico: Байден проведет «жесткий разговор» с Си Цзиньпином об Украине
    @ Saquan Stimpson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Джо Байден планирует провести с председателем КНР Си Цзиньпином «жесткий разговор» по основным положениям китайско-американских отношений, пишет Politico.

    Согласно данным источников издания, разговор пойдет также о связях Пекина с Тегераном и о роли Китая в украинском конфликте, передает RT.

    Уточняется, что Байден планирует убедить китайского председателя повлиять на Иран, чтобы последний не начинал направленные на «эскалацию конфликта на Ближнем Востоке»действия.

    Кроме того, важной темой на обсуждения политиков названа «поддержка России со стороны Китая в украинском конфликте».

    Ранее сообщалось, что руководство стран Запада уже начало за кулисами обсуждать условия урегулирования конфликта на Украине мирным путем.

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    10 ноября 2023, 20:23
    Экс-разведчик США призвал генералов ВСУ свергнуть Зеленского

    Экс-разведчик Риттер: Генералы ВСУ должны свергнуть Зеленского, чтобы сохранить территории

    Экс-разведчик США призвал генералов ВСУ свергнуть Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские генералы должны сместить президента Украины Владимира Зеленского, чтобы остановить конфликт в стране и сохранить оставшиеся территории, в том числе Одессу и Харьков, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    Риттер в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media обратился к генералам ВСУ, посоветовав им «взять пистолет и сделать что-нибудь с Зеленским». По словам разведчика, убивать его не надо, просто свергнуть, передает РИА «Новости».

    Как заявил Риттер, свержение Зеленского могло бы не только сохранить жизни людей, но и позволило бы оставить Одессу, Харьков и Днепропетровск за Украиной.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине является опасностью для НАТО, которая может сделать альянс более уязвимым.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Россия победит и обязательно освободит Одессу и Киев в ходе спецоперации на Украине.

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    13 ноября 2023, 07:43
    Подготовка к производству первых истребителей Checkmate началась в России

    Ростех сообщил о начале подготовки к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate

    Подготовка к производству первых истребителей Checkmate началась в России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Началась подготовка производства первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate, конструкторская документация передана на завод-изготовитель, сообщил Ростех.

    Ростех сообщил, что «в проект были внесены изменения», в результате изменились «сроки первого вылета». После того, как прошла презентация, был проведен сбор отзывов потенциальных заказчиков, изменения коснулись как стоимости проекта, так и некоторых технических решений. Ростех заявил, что конкурентоспособность и коммерческая привлекательность Checkmate выросли, а технические риски удалось уменьшить, передает РИА «Новости».

    В ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет Checkmate составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Сообщалось, что новый российский легкий истребитель, сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Зарубежная премьера Checkmate состоялась на авиасалоне Dubai Airshow в 2021 году.

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    11 ноября 2023, 09:23
    Бывший чиновник Минобороны США рассказал, как какое будущее ждет Зеленского

    Asia Times: Западные представители сместят Зеленского из-за провалов ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Представители Запада сместят украинского президента Владимира Зеленского с его поста по причине провалов ВСУ и неспособности победить в конфликте с Россией, выразил мнение экс-помощник замглавы Минобороны США Стивен Брайен изданию Asia Times.

    По его словам, Зеленскому придется провести президентские выборы в марте следующего года, после чего его сменят, однако в случае, если он станет сопротивляться, его уберут вследствие похожей на Майдан революции, передает РИА «Новости».

    Брайен отметил, что Запад продолжает осознавать тот факт, что Украина не одержит победу в конфликте, так как украинские военные терпят поражение за поражением, а российские военные тем временем сжигают поставленную Западом Киеву дорогостоящую технику.

    При этом экс-помощник замминистра американского оборонного ведомства подчеркнул, что в случае, если конгресс будет тянуть время или администрация выразит согласие на гораздо меньшую сумму, то действующему украинскому президенту «придет конец».

    В этом контексте Брайен добавил, что Вашингтон может осознать, что это – единственный выход, так как Зеленский, очевидно, не хочет добровольно уходить в отставку.

    Ранее в США заявили о вынужденном ограничении военной помощи Украине. Накануне американский эксперт предрек Украине военный и экономический крах.

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    12 ноября 2023, 09:55
    Российские корабли впервые за полвека зашли в порт Читтагонг в Бангладеш

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд российских кораблей в составе двух больших противолодочных кораблей Тихоокеанского флота России »Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и танкера «Печенга» зашел в порт Читтагонг в Бангладеш, сообщили СМИ.

    Как сообщил источник ТАСС, оба корабля пришвартовались в порту, который считается главной морской гаванью южноазиатской страны.

    Российские военные моряки прибыли в Бангладеш впервые за почти полвека.

    Напомним, в октябре большие противолодочные корабли (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» вошли акваторию Восточно-Китайского моря для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

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    13 ноября 2023, 03:59
    Захарова представила возможный разговор Зеленского с Трампом

    Захарова в шуточной форме представила возможный разговор Зеленского с Трампом

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский хочет провести телефонный разговор с экс-главой американского государства Дональдом Трампом.

    Шуточный текст Захаровой опубликован в Telegram. В нем Захарова представила, что мог бы сказать Трампу Зеленский. Так, представляясь Трампу, президент Украины говорит: «Это я, Владимир. Нет, не твой друг. А друг Байдена». Зеленский отмечает, что «у нас был бизнес с Джо и его сыном», но сейчас у Байденов возникли «проблемы», поэтому президент Украины надеется получить «деньги взаймы» у Трампа. Поясняется, что деньги нужны «супруге Лене» на «рождественский шоппинг» в Нью-Йорке. На вопрос, когда долг будет возвращен, Зеленский отвечает: «Когда Россию победю… побежу… побегу».

    Напомним, близкие к офису Зеленского источники сообщили, что украинская сторона пытается организовать его телефонный разговор с Трампом. Организация этих переговоров, по словам источников, рассматривается офисом Зеленского как один из основных вопросов на американском направлении.

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    10 ноября 2023, 20:59
    США начали испытания бомбардировщика B-21 Raider

    Associated Press: США приступили к проведению летных испытаний бомбардировщика B-21 Raider

    США начали испытания бомбардировщика B-21 Raider
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-воздушные силы США приступили к проведению летных испытаний бомбардировщика B-21 Raider, сообщила представитель американских ВВС Энн Стефанек агентству Associated Press.

    Стефанек отметила, что испытания являются критически важным шагом для «долгосрочного, дальнобойного, проникающего ударного военного потенциала для сдерживания агрессии и атак в отношении США, союзников и партнеров», передает ТАСС.

    Бомбардировщик совершил испытательный полет около Палмдейла в Калифорнии, где проводилась его разработка компанией Northrop Grumman. В США планируют ввести в эксплуатацию 100 таких самолетов разной конфигурации. Raider должен стать основным стратегическим бомбардировщиком США и ключевым элементом ядерной триады.

    Ранее США приостановили полеты всех стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit после пожара.

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    10 ноября 2023, 14:04
    Рар: Европарламент не признает провал антироссийских санкций

    Политолог Рар: Брюссель не оставит надежд полностью отрезать Россию от мировой экономики

    Рар: Европарламент не признает провал антироссийских санкций
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    На Западе не удовлетворены тем, что часть государств продолжает торговлю с Россией. Брюссель и Вашингтон планируют вводить санкции в отношении таких стран, поскольку от эффективности антироссийских рестрикций зависит репутация Европы и США. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Рар. Ранее постпредство России при ЕС оценило резолюцию Европарламента словами «у ЕС что-то пошло не так».

    «В западном мире Европарламент всегда являлся органом, наиболее критично настроенным по отношению к России. Его представители хотят наказать Москву за начало конфликта на Украине. Осуществить задуманное планируется через разрушение экономики РФ и ее полную изоляцию от глобальной финансовой системы», – считает немецкий политолог Александр Рар.

    «Однако, несмотря на беспрецедентный масштаб, введенные против России санкции оказались бесполезными. Многие страны, за исключением США, ЕС и их некоторых азиатских союзников, благополучно обходят созданные ограничения, поскольку не хотят разрывать отношения с Москвой», – отмечает эксперт.

    «Разумеется, сложившаяся ситуация неприемлема для Брюсселя и Вашингтона. Западные страны не собираются сдаваться, поэтому грозят рестрикциями тем, кто пытается сохранить контакты с Москвой. Этим и объясняется активизация евродипломатии на постсоветском пространстве», – акцентирует собеседник.

    «США и ЕС хотят разрушить экономические связи Москвы с государствами Центральной Азии и Южного Кавказа. Китай, Индия и Турция также создают трудности для реализации задуманного. Но эти игроки слишком сильны и самостоятельны, чтобы навязывать им свою волю», – подчеркивает Рар.

    «Примечательно, что, по мнению Европарламента, ограничения должны работать даже после окончания конфликта на Украине. Брюссель напрямую связывает достижение данной цели с собственным международным авторитетом. Ведь пока в ЕС власть полностью принадлежит «либеральной элите», – считает эксперт.

    «Конечно, в организации есть такие страны как Венгрия, которые пытаются сопротивляться введению санкций в отношении России. Однако они пока не могут оказывать значительного влияния. К тому же, в настоящее время ведутся «разборки» в отношении тех, кто не проявляет особого энтузиазма в борьбе с Москвой. США достаточно жестоко расправляются с оппонентами, появившимися в стане союзников», – уточняет собеседник.

    «Более того, в Брюсселе отчаянно пытаются поддерживать Украину. Ведь все понимают – проигрыш ВСУ станет поражением ЕС и НАТО, чего, по мнению Европарламента, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах», – резюмирует Рар.

    Ранее постпредство России при ЕС оценило резолюцию Европарламента (ЕП) словами «у ЕС что-то пошло не так». Отмечается, что ЕП, последовательно выступавший за ужесточение ограничений против Москвы, в резолюции усомнился в их эффективности.

    Однако это «ничуть не помешало проголосовавшим в поддержку резолюции тут же накидать порцию «свежих» санкционных идей», отметили в постпредстве. Российская сторона подчеркнула, что «антироссийские санкции спровоцировали целый ряд глобальных кризисов», от которых пострадали страны по всему миру, включая сам ЕС.

    При этом членов ЕП «ничуть не смущает тот факт, что по всему тексту разбросаны, по сути, призывы к вмешательству во внутренние дела третьих стран» – Европа выдвигает «требования к торгово-экономическим партнерам России прекратить взаимодействие» с Москвой. Постпредство указало, что ЕП ссылается на Устав ООН, хотя односторонние санкции ЕС против России противоречат документу.

    Напомним, депутаты Европейского парламента (ЕП) потребовали от Еврокомиссии (ЕК) пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта россиян в Евросоюз. Это решение отражено в резолюции ЕП по эффективности санкций объединения против Москвы, принятой на пленарной сессии.

    В документе сказано, что Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, которая ведет к изъятию и конфискации личных вещей и транспортных средств для личного пользования. Подчеркивается, что такое чрезмерное исполнение предписаний дискредитирует их цель, передает содержание резолюции РИА «Новости». В сентябре Еврокомиссия запретила въезд в страны ЕС на зарегистрированных в России автомобилях. Ограничения коснулись также смартфонов, драгоценностей и ноутбуков.

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    12 ноября 2023, 05:51
    Bellator решила не лишать Усмана Нурмагомедова чемпионского титула

    Атлетическая комиссия Калифорнии: Bellator не будет лишать Усмана Нурмагомедова титула чемпиона в легком весе

    Tекст: Антон Никитин

    Организация Bellator не будет лишать российского бойца Усмана Нурмагомедова титула чемпиона в легком весе, несмотря на полугодовую дисквалификацию, сообщили в Атлетической комиссии штата Калифорния.

    В Атлетической комиссии штата Калифорния сообщили, что вопрос о лишении чемпионского титула Усмана Нурмагомедова не стоит, передает ТАСС.

    Ранее американский журналист Ариэль Хельвани со ссылкой на исполнительного директора Атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостера сообщил о дисквалификации Нурмагомедова на полгода за нарушение антидопинговых правил.

    Позже менеджер бойца Ризван Магомедов объяснил, что Усман Нурмагомедов за три месяца до боя проходил лечение и принимал препараты по назначению врача, а после выявления в тесте запрещенных веществ предоставил все справки и документы.

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    10 ноября 2023, 14:14
    Стало известно, кто возглавит делегацию России на саммите АТЭС

    В Кремле рассказали, что российскую делегацию на саммите АТЭС возглавит вице-премьер Алексей Оверчук

    Tекст: Александра Юдина

    Российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско возглавит вице-премьер Алексей Оверчук, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, глава государства поручил Оверчуку возглавить российскую делегацию, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что администрация Соединенных Штатов передала приглашения на ноябрьский саммит в Сан-Франциско всем участникам АТЭС, включая Россию. Однако Вашингтон все еще не выдал визы всем представителям делегации России для участия в саммите.

    В Кремле заверили, что Россия будет представлена на саммите АТЭС в Сан-Франциско на должном уровне. 

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    13 ноября 2023, 08:47
    За рубежом заинтересовались покупкой российского истребителя Checkmate

    Вице-премьер Мантуров: Интересанты на покупку российского истребителя Checkmate есть

    Tекст: Ольга Никитина

    Появились интересанты на покупку российских однодвигательных истребителей Checkmate, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров.

    Мантуров сообщил, что за два года собраны запросы на российские истребители, в том числе внесены коррективы в проект, чтобы он был адаптирован под запросы заказчиков, передает ТАСС.

    По словам вице-премьера, изменения затронули компоновку самолета, системы управления и авиационного вооружения.

    Первый опытный образец российского однодвигательного истребителя Checkmate может быть создан до конца 2025 года, добавил Мантуров.

    Ранее в понедельник Ростех сообщил о начале подготовки производства первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate, конструкторская документация передана на завод-изготовитель.

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    12 ноября 2023, 13:52
    Песков: Украине невозможно победить Россию

    Песков: Украине и США нужно понять, что победить Россию невозможно

    Tекст: Валентина Григоренко

    Вашингтону и Киеву нужно осознать, что победить Россию невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале, отметил, «в Киеве и Вашингтоне всем давно пора понять – победить Россию на поле боя невозможно», передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля прокомментировал новое наступление ВСУ, анонсированное Зеленским, добавив, что президент Украины отчаянно это делает, поскольку на данный момент увеличивается раздраженность на Западе, растет усталость, а вследствие этого происходит нежелание дальше давать деньги Украине, поставлять вооружение и боеприпасы, особенно когда сегодня их в большом количестве передают Израилю, пишет ТАСС.

    Поэтому, по мнению Пескова, Киев готов «плясать любые танцы» перед Западом, чтобы «что-то выпросить».

    В четверг украинский президент Владимир Зеленский, обращаясь к американцам, заявил, что Украина будет «сражаться без них», если позиция США в вопросе поддержки Киева изменится.

    Ранее Зеленский также попросил у США доступ к военным технологиям и заявил, что украинские войска продолжат попытки наступления в этом и будущем году.

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    12 ноября 2023, 14:30
    Пилотажная группа «Русские витязи» прибыла в Дубай для участия в международном авиасалоне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пилотажная группа «Русские витязи» прибыла в Дубай для участия в международном авиасалоне Dubai Airshow, который стартует 13 ноября на территории международного аэропорта Аль-Мактум в ОАЭ, сообщили в Минобороны России.

    По сообщению Минобороны, летчики авиационной группы высшего пилотажа (АГВП) «Русские витязи» на новейших истребителях Су-35С выполнили перебазирование в Объединенные Арабские Эмираты для участия в международном авиасалоне Dubai Airshow-2023, передает ТАСС. Там добавили, что перелет из подмосковной Кубинки проходил с двумя промежуточными посадками, Ил-76 ВТА доставил к месту проведения международной выставки специалистов инженерно-авиационной службы и инженерно-техническое имущество.

    В военном ведомстве отметили, что перед демонстрационном показом экипажи истребителей проведут два квалификационных полета и воздушные тренировки.

    В ходе авиасалона пилоты ВКС России выполнят полеты в составе группы и продемонстрируют сверхманевренные возможности новейших истребителей Су-35С.

     «Завтра у нас стартует авиационный салон. Будут принимать участие «Русские витязи», уже прибыли сюда и готовятся к показательным полетам в рамках открытия завтрашнего авиационного салона. Также будут представлены и Ил-76, Ка-52, «Ансат» в медицинском исполнении Ми-171А3», – прокомментировал вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров, возглавляющий российскую делегацию в ОАЭ.

    Ранее первый заместитель гендиректора госкорпорации Ростех Владимир Артяков заявил, что новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками (БПЛА) «Сапфир» будет продемонстрирован на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023 в ОАЭ.

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    13 ноября 2023, 08:58
    В Бангладеш заявили о готовности к сотрудничеству с российскими моряками

    ВМС Бангладеш заявили о готовности к сотрудничеству с российскими моряками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-морские силы Бангладеш открыты к дальнейшему сотрудничеству с российскими моряками, заявил начальник Военно-морской академии Бангладеш коммодор Сайед Шаиф уль-Ислам.

    Как сказал коммодор в ходе акции памяти и церемонии возложения венков к могиле советского старшего матроса Юрия Редькина, который погиб 13 июля 1973 года во время работ по расчистке и разминированию акватории порта Читтагонг, Бангладеш всегда открыт к партнерству с российскими моряками, и порт Читтагонг всегда открыт для друзей из России, передает ТАСС.

    В церемонии приняли участие военные моряки Бангладеш, члены экипажей российских больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и танкера «Печенга», которые пришли с дружеским визитом в Бангладеш, посол России в Дакке Александр Мантыцкий, дипломаты, журналисты.

    «Наши отношения дружественные, и это место, где находится могила советского матроса Редькина, символизирует начало дружбы, которая продолжается до сих пор», – добавил коммодор.

    Как рассказал уль-Ислам, жители всей Бангладеш хранят память о советских моряках, которые полвека назад спасли страну от гуманитарной катастрофы, разминировав и расчистив акваторию порта Читтагонг.

    «Это место хорошо известно у нас всем благодаря вкладу России в нашу историю после войны за независимость 1971 года. Народ Читтагонга и всей Бангладеш помнит, что Россия, а в то время это был Советский Союз, – это наш друг, настоящий друг. Визит российских кораблей к нам – это символ продолжающейся дружбы», – добавил он.

    В воскресенье отряд российских кораблей в составе двух больших противолодочных кораблей Тихоокеанского флота России «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и танкера «Печенга» зашел в порт Читтагонг в Бангладеш впервые за 50 лет.

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    Как падение нефтяных цен скажется на российском бюджете

    В падении цен на нефть виноваты спекулянты, которые злоупотребляют цифрами и притворяются, что спрос на нефть слабый. Такое заявление сделал министр энергетики Саудовской Аравии. Несколько недель назад нефть была близка к тому, чтобы шагнуть к 100 долларам за баррель, а теперь упала до 80. Что произошло и как это скажется на российском бюджете? Подробности

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    Старый враг России в США напомнил о себе наглой угрозой

    Заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале. Формально – из-за Украины, на самом деле – из-за конкуренции с американскими поставщиками СПГ. Ранее Пайетт доставил Москве множество неприятностей на Украине, но насколько он влиятелен, чтоб воспринимать его слова серьезно? Подробности

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    Новая ракета усилит ударную мощь российской авиации

    В России изобрели новую авиаракету, которая объединяет свойства двух боеприпасов: бетонобойных и осколочно-фугасных. Почему авиации потребовались именно такие ракеты? Какими может быть способ их применения? И главное – какие возможности поставка подобных ракет открывает для российской авиации? Подробности

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    США перекладывают на Украину вину за крупнейшую диверсию против России

    Западные издания The Washington Post и Spiegel со ссылкой на неназванные источники сообщили, что подрыв газопровода «Северный поток» курировал полковник ВСУ Роман Червинский. А Владимир Зеленский об этом якобы не знал. Сам экс-военный уже опроверг свою причастность к теракту. Эксперты в США и России указали, что Вашингтон таким образом хочет снять с себя ответственность за диверсию. Зачем власти США через СМИ обвиняют украинских партнеров в теракте? Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

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