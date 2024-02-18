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    18 февраля 2024, 10:50 • Общество

    Российские танки получат защиту от дронов-камикадзе

    Российские танки получат защиту от дронов-камикадзе
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал создателей «Арены-М» ускорить работу над комплексом активной защиты для танков. Эксперты подчеркивают, что готовящаяся модель сумеет дать отпор FVP-дронам, которые существенно затрудняли работу танков на полях СВО. В чем заключаются особенности этого комплекса и как он может повлиять на работу танков?

    Комплекс активной защиты (КАЗ) «Арена-М» был представлен на квалификационные испытания. Об этом во время презентации проекта министру обороны РФ Сергею Шойгу сообщил генеральный конструктор АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» Валерий Кашин.

    «Вот этот комплект, который ставится непосредственно на танк сзади, а этот комплект ставится вокруг него. Одновременно мы сейчас ведем работу, чтобы сделать еще возможность борьбы с барражирующими дронами. Здесь ограничения по скорости», – уточнил он. При этом Шойгу заострил внимание на том, что данную проблему стоит решать быстрее.

    Данная модель КАЗ состоит из 12 размещенных на башне шахт с защитными боеприпасами и радиолокационной станции с высокой помехозащищенностью, сообщает «Российская газета». Таким образом, конструкция позволяет обнаруживать цели, несущие для танка непосредственную угрозу.

    Встроенные радиолокационные станции (РЛС) отслеживают движение ракет и реактивных гранат, после чего система осуществляет залп разрывных боеприпасов, летящих навстречу снарядам противника. Главная задача «Арены-М» – устранить нависшую над танком угрозу еще до того, как вражеские снаряды коснутся его брони.

    При этом отечественная разработка будет работать в автоматическом режиме. Защита, таким образом, обеспечивается с любого направления, данный подход в том числе позволяет обезопасить верхнюю полусферу танка. Именно верхняя полусфера с появлением беспилотников в последние годы стала наиболее слабым местом бронетехники. Сообщается, что КАЗ будут оснащаться Т-72, Т-80 и Т-90.

    «Арена-М» является модернизированным образцом системы, созданной еще в начале 80-х годов, напоминает ТАСС. Несмотря на то, что в то время разработку не приняли на вооружение, уже в январе 2017 года стало известно о начале предварительных испытаний ее улучшенной версии. О технических особенностях модели рассказывал начальник отделения развития и перспективного проектирования КБМ Владимир Харькин.

    По его словам, боеприпасы, которыми была оснащена система, обладают высоким быстродействием и способны поражать снаряды противника направленным потоком тяжелых осколков на дальности от 20 до 50 м. Кроме того, используя импульсные двигатели, они способны уже в полете самостоятельно разворачиваться навстречу угрозе.

    Отмечается, что наиболее близким аналогом к отечественной разработке является израильский Trophy-HV от государственного военного концерна Rafael Advanced Defense Systems Ltd. Данная модель наиболее часто устанавливается на американские танки M1A2C Abrams. Скорость контрбоеприпасов данного КАЗ достигает 1200 метров в секунду.

    В экспертном сообществе отмечают, что «Арена-М» позволит решить проблему защиты танков FVP-дронов. Отмечается, что в период СВО наибольшей проблемой для российских танков стали именно беспилотники. Улучшение защиты в этом плане позволит сохранять ВС РФ большее число машин, что особенно важно, учитывая возможность продолжения наступательных операций.

    «Комплекс «Арена» задумывался как основа активной защиты бронетехники и предназначался для уничтожения противотанковых ракет. Система обнаруживала подлетающие к машине боеприпасы и направленным взрывом уничтожала их еще на подступах. В свое время данный комплекс во многом считался передовым образцом отечественной военной инженерии», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Однако опыт СВО показал, что нашим конструкторам еще есть куда расти. Вскрылась проблема, о которой раньше мы практически не задумывались. Танки стали попадать в прямое столкновение с FVP-дронами, противостоять которым бронированным машинам крайне сложно», – отмечает собеседник.

    «Дело в том, что применение БПЛА позволило противнику проводить комбинированные атаки, в ходе которых по корпусу танка наносилось большое количество ударов. Часть из них приходятся несколько раз по одной и той же позиции. Соответственно, система защиты уже успела сработать, нового заряда в ней нет, и вражескому снаряду ничего не мешает пробить корпус в данной точке», – акцентирует он.

    «Усиление системы средствами РЛС решает данную проблему. «Арена-М» призвана стать убийцей FVP-дронов. Данное нововведение способно серьезно изменить ситуацию на поле боя, поскольку способствует возникновению новых возможностей в плане применения танков», – уточняет эксперт.

    «Модификация комплекса будет способствовать сохранению боеспособности техники, а также поможет сохранить жизнь ее экипажу. Сейчас будут налаживать серийное производство новой модели, ставить ее на новые танки. Более того, уже воюющие машины, при отправке на ремонт, также будут оснащены модернизированной системой», – подчеркнул Леонков.

    Впрочем, как считают эксперты, для более надежной защиты танка от атак сверху нужны не только комплексы активной защиты, но и различные средства РЭБ, которые помогут КАЗ эффективнее предотвращать поражение бронетехники от ударов из верхней полусферы.

    Если российские специалисты решат эту задачу, то танки можно будет эффективнее использовать в наступательных операциях.

    Сегодня танки сталкиваются с новыми угрозами, в частности таковыми стали дроны, согласен Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Однако исторически сложилось, что меч и щит совершенствуются параллельно. Таким средством защиты, которое может быть использовано против БПЛА, является новый комплекс «Арена-М», – сказал он.

    «Эта система представляет собой несколько боеприпасов, выстреливающих в сторону угрозы для танка, например, ПТРК. Кроме того, в комплекс входит радиолокационная станция с помехоустойчивостью. Соответственно теперь бронемашина может гораздо проще сталкиваться с маневрирующими беспилотниками и отбивать их атаки, двигаясь к своей цели», – резюмирует Козюлин.

    Напомним, российские инженеры и конструкторы давно ищут способы защиты танков от БПЛА. В зоне СВО уже используются автоматические комплексы подавления FPV-дронов «Сания», которые фиксируют не только одиночные беспилотники, но и рои таких аппаратов на расстоянии до полутора километров. Непосредственно подавление происходит на расстоянии до километра. Еще одна особенность «Сании» в том, что комплекс может включаться только в момент появления FPV-дрона в зоне видимости и таким образом танк не подсвечивается для разведки противника.

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    Российские танки получат защиту от дронов-камикадзе

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