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Шойгу показали модернизированную противотанковую ракету «Хризантема-С»
Министру обороны Сергею Шойгу в Конструкторском бюро машиностроения в Московской области продемонстрировали противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-С» с модернизированными ракетами «Хризантема-М», сообщило оборонное ведомство.
На предприятии министру показали готовые образцы комплекса с модернизированными управляемыми ракетами «Хризантема-М», машину ПЗРК «Гибка-С», опорно-пусковую установку «Джигит» с ракетами ПЗРК «Верба» и комплекс активной защиты «Арена-М», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Комплекс предназначен для защиты от противотанковых средств противника, ведется работа по его совершенствованию для защиты от барражирующих дронов, сказал генеральный конструктор АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» Валерий Кашин.
Шойгу отметил, что такие комплексы «быстрее надо делать».
Министр на совещании отметил, что опыт применения комплексов вооружения в ходе СВО подтвердил заложенные в них тактико-технические характеристики. Высокоточные средства поражения, выпускаемые предприятием, позволяют поражать цели на большой дальности.