Восточный военный округ получил партию новых ракетных комплексов «Тор-М2» Минобороны решило усилить российские танки активной защитой «Арена-М» 9 сентября 2022, 00:32 Текст: Антон Никитин

Ведутся опытно-конструкторские работы по модернизации существующих танков за счет усиления комплексом активной защиты «Арена-М», заявил начальник Главного танкового управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков. «В рамках государственной программы вооружения ведутся опытно-конструкторские работы по модернизации существующего парка танков, в том числе и с установкой комплекса активной защиты «Арена-М», значительно повышающего защищенность боевой машины от противотанковых управляемых ракет и ручных противотанковых гранатометов», – приводит ТАСС слова генерала, сказанные начальником Главного танкового управления Минобороны РФ в интервью изданию «Звезда». Предполагается, что разрабатываемый комплекс активной защиты при необходимости можно будет установить на любой образец бронетанкового вооружения и техники. Комплекс активной защиты «Арена-М» разработки Конструкторского бюро машиностроения представляет собой установленную на боевой машине систему, которая предназначена для защиты от противотанковых гранат и противотанковых управляемых ракет. Так, в российский комплекс «Арена» производства КБМ входит многофункциональная радиолокационная станция с высокой помехозащищенностью, которая обнаруживает цели. Для прицельного поражения снарядов применяются защитные боеприпасы узконаправленного действия, обладающие высоким быстродействием и размещенные по периметру башни танка в специальных установочных шахтах. Напомни также, в августе в России начали разработку системы связи для колонн военной техники, которую нельзя заглушить.

США предупредили Россию о пуске МБР Minuteman III 6 сентября 2022, 19:34 Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты намерены провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер. «Завтра утром состоится испытательный пуск Minuteman III <...>. Это испытание, которое было запланировано заранее», – цитирует Райдера ТАСС. Он добавил, что в соответствии с обязательствами по СНВ-3 американская сторона «заранее уведомила российское правительство» об испытаниях. Запуск планируется провести с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния. Ранее сообщалось, что США перенесли запланированные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III из-за напряженности с Китаем. В апреле в США заявляли о «тайном» испытании гиперзвуковой ракеты. В августе Вашингтон провел испытания Minuteman III для демонстрации готовности своих ядерных сил. Кремль рассказал о закрытом совещании Путина с руководством Минобороны 6 сентября 2022, 08:36 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин проводит закрытое совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «В настоящий момент Путин проводит совещание с представителями министерства обороны. Там и министр обороны Шойгу, и начальник Генштаба Герасимов», – передает ТАСС слова Пескова. «Совещание закрытое», – уточнил Песков. Ранее во вторник президент Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский на финальную часть учений «Восток-2022». Позднее Путин вернется на остров Русский и проведет заседание госсовета по вопросам развития туристической отрасли, встретится с модераторами ключевых панелей Восточного экономического форума, а также проведет разговор с губернатором Приморского края, отмечает РИА «Новости». Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 «Гремящий» уничтожил судно-мишень комплексом «Калибр» на учениях «Восток-2022» 6 сентября 2022, 08:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Корвет Тихоокеанского флота «Гремящий» отработал уничтожение судна-мишени и провел стрельбы ракетным комплексом «Калибр» в рамках стратегических учений «Восток-2022», сообщили в Минобороны. «Корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе стратегического командно-штабного учения «Восток-2022» выполнил стрельбу крылатой ракетой комплекса «Калибр» по морской цели, находящейся в Охотском море. В роли корабля условного противника было задействовано судно-мишень», – передает ТАСС сообщение военного ведомства. В Минобороны подчеркнули, что цель была успешно поражена ракетой, выпущенной на расстоянии более 300 километров, при этом траектория полета ракеты была осложнена огибанием естественных препятствий. «Подобная стрельба в Военно-морском флоте России была проведена впервые», – отметили в Минобороны. Напомним, 31 августа на полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялось торжественное открытие стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». СКШУ «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО – Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. В ходе учений совместные действия с войсками Восточного военного округа, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отработают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе: Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана. Всего в СКШУ «Восток-2022» будет задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт назвал провокацией статью New York Times о закупках Россией вооружений у КНДР 6 сентября 2022, 18:35

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Алена Задорожная

«За океаном СМИ вбрасывают подобную информацию, даже не будучи уверены в ее надежности», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее пресса США сообщила, что Москва якобы скупает у Пхеньяна «миллионы ракет и снарядов». «Большая часть стандартов у КНДР совпадает с нашими. Советский Союз в свое время передал Пхеньяну много технологий, и корейцы тщательно развивали эти технологии. Можно вспомнить и воздушные средства поражения, например, авиабомбы. Замечу, что артиллерия у Северной Кореи – очень хорошая, можно говорить и о высокой дальности орудий», – сказал старший научный сотрудник ПИР-Центра, профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. «Так что, если и нам рассматривать вариант сторонней закупки, то КНДР – хороший поставщик, и Пхеньян, наверное, выставил бы не очень высокую цену. И нет повода опасаться, что пришлют некачественную продукцию, поскольку в Северной Корее строго следят за такими вещами и могут серьезно наказать за оплошности», – напомнил он. С политической точки зрения таким сделкам тоже ничего не мешает. В целом у Москвы с Пхеньяном сегодня сложились довольно партнерские отношения, считает Козюлин. С другой стороны, не стоит сразу доверяться сообщению американского издания, оговорился эксперт. «Бывает, за океаном СМИ вбрасывают подобную информацию, даже не будучи уверены в ее надежности. То есть они просто зондируют почву, провоцируют дискуссию, чтобы понять, насколько такой сценарий вероятен», – предупреждает Козюлин. Во вторник газета The New York Times со ссылкой на данные американской разведки рассказала о том, что Россия якобы «закупает» у КНДР «миллионы ракет и снарядов». Поскольку США и Европе удалось ограничить возможности Москвы в закупке высокотехнологичного вооружения, ей приходится обращаться к странам-«изгоям» – КНДР и Ирану, утверждает американское издание. Согласно этой версии, Россия планирует приобрести у КНДР ракеты малой и средней дальности и «другое оборудование». Впрочем, как обратила внимание «Газета.ру», никаких подтверждений автор материала не приводит. «У России собственная боеприпасная промышленность, которая производит все виды боеприпасов», – заявил по этому поводу «МК» военный эксперт Алексей Леонков. «Также у нас в настоящее время ведется обновление стволов артиллерийских орудий, которые задействованы на фронтах. Заводы, которые производят артиллерийские стволы, работают тоже по максимуму. Соответственно, нам нет никакого смысла что-то у Северной Кореи покупать», – считает он. Публикацию в The New York Times Леонков счел обычным информационным вбросом. Новости СМИ2 Спецоперация на Украине повысила интерес зарубежных партнеров к российскому оружию 6 сентября 2022, 09:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Военная спецоперация на Украине значительно повысила интерес зарубежных партнеров к российскому вооружению, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) в рамках международной оборонной выставки ADEX 2022 в Баку. «Специальная военная операция на Украине значительно повысила интерес зарубежных партнеров к российскому вооружению. Многие из них по доступным материалам оценили его эффективность в ходе боевого применения. Кроме того, они в очередной раз убедились в высоком качестве, надежности, долговечности и ремонтопригодности продукции военного назначения отечественного производства», – передает ТАСС сообщение ведомства. Как отметили в организации, любая военная операция и военный конфликт любого уровня внимательно изучаются специалистами. Помимо тактических приемов, анализируются и эффективность применявшейся техники – ее боевая мощь, устойчивость на поле боя, надежность, ремонтопригодность, способность противостоять ударам противника и многие другие параметры. «В этой связи можно с высокой долей уверенности прогнозировать рост интереса к предлагаемой на международном рынке военной технике российского производства», – заключили в ФСВТС. В ФСВТС отметили также, что порядка четверти портфеля оружейных заказов России приходится на страны Каспийского региона. «На страны Каспийского региона – Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркменистан – приходится порядка четверти портфеля заказов», – подчеркнули в организации. По сообщению ФСВТС, российская загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) «Подсолнух-Э» может представлять интерес для стран Каспийского региона. «Данная РЛС безусловно пользуется спросом у наших партнеров в других регионах. Она также может представлять интерес для прикаспийских государств. Готовы к взаимодействию с указанными партнерами в случае поступления официальных обращений», – сказали в пресс-службе в ответ на вопрос о наличии заказов на РЛС «Подсолнух-Э» от стран региона. РЛС «Подсолнух-Э» обладает уникальными качествами по сравнению с зарубежными аналогами и может одновременно отслеживать более 300 надводных и воздушных целей на площади около 150 тыс. кв. км круглосуточно и в любых климатических условиях. По каждой цели формируется частная информация, в которой отражены все данные от момента обнаружения и до момента ухода из сектора. «Подсолнух-Э» контролирует надводную и воздушную обстановку и выдает информацию о ней на командные пункты береговой системы наблюдения и национальных сил береговой охраны для принятия оперативных решений по применению оружия, мобильных сил и средств. IV Международная выставка современного вооружения и техники ADEX 2022 проходит с 6 по 8 сентября в столице Азербайджана Баку. В ней принимают участие 208 компаний, в том числе из Болгарии, Италии, Китая, Франции, Нидерландов и впервые из Иордании. Объединенную российскую экспозицию техники военного назначения на площадке площадью более 250 кв. метров представил «Рособоронэкспорт». Планируется продемонстрировать около 500 образцов техники. Ранее главный конструктор РЛС «Подсолнух-Э» НПК НИИДАР Михаил Сколотнев сообщил, что российская загоризонтная радиолокационная станция «Подсолнух-Э» обладает уникальными качествами по сравнению с зарубежными аналогами и может одновременно отслеживать более 300 надводных и воздушных целей на площади около 150 тыс. кв. км. Минобороны показало боевую работу штурмовиков Су-25 на Украине 8 сентября 2022, 07:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Минобороны показало боевую работу штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции. «Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В Минобороны добавили, что в результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету. Ранее Минобороны показало боевую работу гаубиц «Мста-Б». Новости СМИ2 ВС России определили огневые точки «противника» новейшими РЛС «Зоопарк-1М» на «Востоке-2022» 6 сентября 2022, 11:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы России применили на стратегических учениях «Восток-2022» новейшие радиолокационные станции (РЛС) «Зоопарк-1М» и беспилотники для определения координат артиллерийских батарей условного противника, заявили в Минобороны. «Определение координат артиллерийских (минометных) батарей «противника», ведущих огонь, осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов, средств артиллерийской разведки, в том числе радиолокационных станций контрбатарейной борьбы «Зоопарк-1М», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны. Согласно плану учений, в рамках поддержки оборонительного боя соединений и воинских частей первого эшелона коалиционной группировки войск (сил) обнаруженные огневые позиции условного противника были поражены ударом реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г», «Ураган» и «Град». Также использовались системы «Гиацинт-С», «Акация», «Мста-Б». «В боевом порядке контингентов иностранных государств применяются гаубицы «Гвоздика» и Д-30, PLZ-07 Народно-освободительной армии Китая», – уточнили в Минобороны России. Также для ведения разведки, обеспечения стрельбы артиллерии и контрбатарейной борьбы были применены комплексы радиолокационной разведки и контроля стрельбы «Аистенок», станции наземной артиллерийской разведки СНАР-10М1 и другие средства артиллерийской разведки. Тем временем российские десантники взяли штурмом занятый условным противником населенный пункт на полигоне Сергеевский в ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022». На Сергеевском проходит основной этап практических действий в рамках учений. На розыгрыше присутствует Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин. «Десантно-штурмовая рота десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск выполнила учебно-болевые задачи по штурму населенного пункта, захваченного подразделениями условного противника», – сказали в ведомстве. В Минобороны уточнили, что десантники действовали штурмовыми группами с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Штурмовые группы под прикрытием аэрозольных завес и огня подразделений, блокирующих населенный пункт, подошли к городу и уничтожили условного противника в зданиях и легкобронированной технике с применением реактивных пехотных огнеметов и других огневых средств. В рамках стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» от удара во фланг основные силы прикрыл воздушный десант, выбросившийся на парашютах из самолетов Ил-76МД. «Заблаговременно в интересах ударной группировки, в целях содействия войскам, наступающим с фронта, в разгроме противника, выполнено десантирование парашютным способом оперативного воздушного десанта в составе воинских частей и подразделений 98-й дивизии ВДВ», – сказали в Минобороны. Десантники заняли выгодный рубеж и перешли к его обороне, чтобы не допустить прорыва резервов противника во фланг ударной группировки. Военные десантировались с самолетов военно-транспортной авиации Ил-76МД с высоты 600 метров. Ранее во вторник президент Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский на финальную часть учений «Восток-2022». Напомним, 31 августа на полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялось торжественное открытие стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». СКШУ «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО – Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. В ходе учений совместные действия с войсками Восточного военного округа, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отработают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе: Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана. Всего в СКШУ «Восток-2022» будет задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. «Огнеметную карусель» применили в ходе учений «Восток-2022» 6 сентября 2022, 14:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Массированное применение огнеметов способом «огнеметная карусель» осуществлено в ходе розыгрыша основного этапа стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022», сообщили в Минобороны. «В ходе этапа розыгрыша практических действий войск на полигоне Сергеевский было осуществлено массированное применение огнеметов способом «огнеметная карусель», заключающимся в последовательном уничтожении целей с различных направлений в ходе ведения боя за удержание захваченного рубежа», – передает ТАСС сообщение Минобороны. Реактивный пехотный огнемет РПО ПДМ-А показал свою эффективность в ходе ведения боевых действий в условиях городской застройки и при штурме опорных пунктов. По фугасному воздействию на основные виды целей РПО ПДМ-А не уступает артиллерийским снарядам калибра 152 мм. «Могущество боевой части огнемета в сравнении с предшественником РПО-А увеличено в два раза», – отметили в военном ведомстве. Напомним, 31 августа на полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялось торжественное открытие стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». СКШУ «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО – Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. Новости СМИ2 Групповой пуск «Искандера-М» уничтожил командный пункт «противника» на «Востоке-22» 6 сентября 2022, 10:46 Текст: Дмитрий Зубарев

Военные уничтожили командный пункт условного противника групповым пуском ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» в ходе основного этапа стратегических учений «Восток-2022» на полигоне Сергеевский в Приморском крае, заявили в Минобороны. «В целях завоевания огневого превосходства, нарушения системы управления войсками и оружием, а также создания условий для ввода в сражение второго эшелона ударной группировки штабом коалиционной группировки войск (сил) было принято решение о нанесении массированного огневого удара по пунктам управления и важным объектам «противника» с применением группового пуска ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны. Как пояснили в Минобороны, массированный огневой удар включает в себя один-два групповых удара оперативно-тактических ракет, групповой авиационный удар и необходимое количество огневых налетов артиллерии. Для поражения критически важных объектов «противника» также были привлечены дивизионы реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган», «Торнадо-Г» и «Град» ударной группировки и подразделения РСЗО воинских контингентов Армении и Монголии. Кроме того, к поражению артиллерийских подразделений «противника» также привлекались дивизионы 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С5 «Гиацинт» и дивизион гаубиц 2А65 «Мста-Б» воинских контингентов Армении и Белоруссии, а также дивизион самоходных артиллерийских гаубиц PLZ-07 Народно-освободительной армии Китая. Также по сценарию учений коалиционные войска нанесли огневое поражение опорному пункту условного противника в районе горы Три Брата с помощью новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-2. К решению данной задачи также были привлечены БМП-2, БТР-82, танки Т-72Б3, а также танки Тип 99 и боевые машины пехоты Тип 04 Народно-освободительной армии Китая. Напомним, 31 августа на полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялось торжественное открытие стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». СКШУ «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО – Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. В ходе учений совместные действия с войсками Восточного военного округа, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отработают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе: Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана. Всего в СКШУ «Восток-2022» будет задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Минобороны показало боевую работу «Градов» 7 сентября 2022, 06:16 Текст: Дмитрий Зубарев

Минобороны России показало боевую работу расчетов РСЗО «Град» ЗВО при выполнении огневых задач по уничтожению объектов и позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. «Получив данные средств артиллерийской разведки и расчетов беспилотных летательных аппаратов, батарея РСЗО «Град» осуществила выдвижение, занятие огневой позиции и нанесение удара по выявленным объектам ВСУ», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Ранее Минобороны показало боевую работу гаубиц «Мста-Б». Новости СМИ2 В Белоруссии начались учения по освобождению временно захваченной территории 8 сентября 2022, 08:36 Текст: Дмитрий Зубарев

Командно-штабные учения Вооруженных сил Белоруссии, в ходе которых будут отработаны вопросы ведения боевых действий по освобождению территории, временно захваченной противником, начались в Брестской, Витебской и Минской областях, сообщили в пресс-службе минобороны Белоруссии. «Учение позволит на практике отработать следующие вопросы ведения боевых (специальных) действий по освобождению территории, временно захваченной противником», – передает ТАСС сообщение оборонного ведомства. По информации пресс-службы, в ходе учений будут отработаны вопросы восстановления контроля над государственной границей в зонах ответственности объединений, авиационной поддержки войск, а также обеспечения режима военного положения, борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника и незаконными вооруженными формированиями. В Минобороны проинформировали, что для отработки практических действий войск на учениях задействованы полигон «Брестский», участки местности в Минской и Витебской областях. В ведомстве уточнили, что численность участвующих в учениях войск, привлекаемого вооружения и военной техники «не превышает уровень, подлежащий обязательному уведомлению в соответствии с Венским документом 2011 года». В то же время, отметили в Минобороны, «демонстрируя максимальную транспарентность перед международным сообществом, стремление к укреплению региональной безопасности и пояса добрососедства», белорусская сторона в инициативном порядке пригласила для участия в наблюдении за активной фазой учений представителей военно-дипломатического корпуса зарубежных стран, аккредитованных при министерстве обороны. Учения проходят под руководством начальника Генерального штаба –первого заместителя министра обороны. Маневры завершатся 14 сентября. Ранее министр обороны республики Виктор Хренин, выступая в Ташкенте на совещании глав оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества заявил, что Белоруссия всесторонне поддерживает действия России на Украине, подтверждая свою позицию о необходимости урегулирования конфликтов мирным путем.«Учение позволит на практике отработать следующие вопросы ведения боевых (специальных) действий по освобождению территории, временно захваченной противником», – передает ТАСС сообщение оборонного ведомства. По информации пресс-службы, в ходе учений будут отработаны вопросы восстановления контроля над государственной границей в зонах ответственности объединений, авиационной поддержки войск, а также обеспечения режима военного положения, борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника и незаконными вооруженными формированиями. В Минобороны проинформировали, что для отработки практических действий войск на учениях задействованы полигон «Брестский», участки местности в Минской и Витебской областях. В ведомстве уточнили, что численность участвующих в учениях войск, привлекаемого вооружения и военной техники «не превышает уровень, подлежащий обязательному уведомлению в соответствии с Венским документом 2011 года». В то же время, отметили в Минобороны, «демонстрируя максимальную транспарентность перед международным сообществом, стремление к укреплению региональной безопасности и пояса добрососедства», белорусская сторона в инициативном порядке пригласила для участия в наблюдении за активной фазой учений представителей военно-дипломатического корпуса зарубежных стран, аккредитованных при министерстве обороны. Учения проходят под руководством начальника Генерального штаба –первого заместителя министра обороны. Маневры завершатся 14 сентября. Ранее министр обороны республики Виктор Хренин, выступая в Ташкенте на совещании глав оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества заявил, что Белоруссия всесторонне поддерживает действия России на Украине, подтверждая свою позицию о необходимости урегулирования конфликтов мирным путем. Стратегические учения «Восток-2022» завершились разгромом «противника» 6 сентября 2022, 11:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Ударная группировка и тактический десант при поддержке ракетных войск и артиллерии разгромили условного противника в ходе основного этапа стратегических учений «Восток-2022» на полигоне Сергеевский в Приморском крае, сообщили в Минобороны. «В результате активных действий соединений ударной группировки и тактического воздушного десанта, действующих при поддержки авиации, ракетных войск и артиллерии, осуществлен разгром противника», – передает ТАСС сообщение Минобороны о ходе учений, за которыми наблюдал президент Владимир Путин. В результате действий коалиционных войск (сил) подразделения условного противника понесли значительные потери. Часть подразделений разрозненными группами начала отход с занимаемых позиций, а соединения ударной группировки войск перешли к преследованию условного противника с целью завершения его разгрома. В активной фазе учений были задействованы оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», системы залпового огня «Торнадо-Г», «Ураган» и «Град». Также использовались системы «Гиацинт-С», «Акация», «Мста-Б», гаубицы «Гвоздика» и Д-30, а также PLZ-07 Народно-освободительной армии Китая. Также коалиционные войска нанесли огневое поражение опорному пункту условного противника с помощью новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-2. К решению данной задачи также были привлечены БМП-2, БТР-82, танки Т-72Б3, а также танки Тип 99 и боевые машины пехоты Тип 04 Китая. В Минобороны сообщили также, что свыше 70 иностранных военных атташе из 35 стран наблюдали за действиями подразделений коалиционной группировки войск в ходе основного этапа стратегических учений «Восток-2022» на полигоне Сергеевский. «За розыгрышем совместных практических действий ... наблюдали аккредитованные в Российской Федерации свыше 70 представителей военно-дипломатического корпуса из 35 стран мира, а также наблюдатели от государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны. Ранее во вторник президент Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский на финальную часть учений «Восток-2022». Напомним, 31 августа на полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялось торжественное открытие стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». СКШУ «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО – Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. Новости СМИ2 Путин наблюдал за стратегическими командно-штабными учениями «Восток-2022» 6 сентября 2022, 12:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин на полигоне Сергеевский наблюдал за активной фазой стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». Участники учений отработали вопросы обеспечения военной безопасности в Восточном регионе. Глава государства наблюдал за учениями из командного пункта, рядом с ним находились глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, передает ТАСС. Президент приехал туда в куртке расцветки хаки. Зайдя в пункт, он прошел к месту наблюдения и занял кресло в центре стола. Чуть позже он взял для наблюдения бинокль. Параллельно с этим главе государства рассказывали о выполнении маневров, особенностях вооружений. Ранее во вторник президент Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский на финальную часть учений «Восток-2022». Напомним, 31 августа на полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялось торжественное открытие стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». СКШУ «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО – Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. США осуществили учебный пуск МБР «Минитмен-3» 7 сентября 2022, 14:42 Текст: Дмитрий Зубарев

Соединенные Штаты провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III («Минитмен-3»), сообщило командование базы Ванденберг Космических сил ВС США в штате Калифорния. «Командование глобального удара ВВС США провело эксплуатационное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, не оснащенной боезарядом», – передает ТАСС сообщение командования. В нем отмечается, что испытание состоялось в 01.13 по местному времени (11.13 мск). Во вторник пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США проведут «рутинное испытание» МБР. По его словам, пуск призван «проверить и подтвердить эффективность и готовность» МБР Minuteman III. Райдер заявил, что США, согласно своим обязательствам в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, «заранее уведомили российское правительство» о предстоящем пуске. Предыдущий учебный пуск МБР Minuteman III США провели в ночь с 15 на 16 августа. Напомним, в октябре 2019 года США произвели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Минитмен-3», ракету запустили с шахтной установки на авиабазе Вандерберг в Калифорнии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Восточный военный округ получил партию новых ракетных комплексов «Тор-М2» 8 сентября 2022, 12:34 Текст: Дмитрий Зубарев

Восточный военный округ (ВВО) получил по гособоронзаказу партию новых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности «Тор-М2», сообщает пресс-служба ведомства. «В текущем году в рамках гособоронзаказа в ВВО поступила партия новых ЗРК «Тор-М2». Комплекс является представителем нового поколения боевых средств ПВО малой дальности. Отличается повышенной эффективностью при отражении налетов современных средств воздушного нападения в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Отмечается, что «Тор-М2» предназначен для прикрытия сухопутных соединений и частей от ударов крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе выполненных по технологии «стелс». Может работать как в ручном, так и автоматическом режиме, одновременно сопровождать до нескольких десятков воздушных целей. Напомним, АО «Мытищинский машиностроительный завод» (ММЗ) впервые продемонстрировал на форуме «Армия-2022» новую улучшенную линейку гусеничных бронированных машин для различных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) противовоздушной обороны (ПВО).