Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.6 комментариев
Песков: Герасимов остается начальником Генштаба
Песков сообщил, что Герасимов остается начальником Генштаба
Валерий Герасимов продолжит работу на посту начальника Генерального штаба Вооруженных сил России, сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
Песков сказал, что на военную часть «системы координат» Минобороны назначение Андрея Белоусова главой министерства не повлияет. Он пояснил, что за «военную составляющую» всегда отвечал начальник Генштаба. Герасимов «продолжит свою деятельность, в этом плане изменений пока в настоящее время не предусматривается», передает ТАСС.
Напомним, президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России. Патрушев освобожден от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу. Путин предложил назначить Белоусова министром обороны.