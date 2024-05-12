Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.3 комментария
Путин освободил Патрушева от должности секретаря Совбеза
Президент России Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу, сообщила пресс-служба Кремля.
«Президент России Владимир Путин подписал Указ «О Патрушеве Н.П.» 1. Освободить Патрушева Николая Платоновича от должности Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», – приводит сообщение РИА «Новости».
Ранее все комитеты Госдумы поддержали предложенные кандидатуры членов правительства.