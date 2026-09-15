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Путин обсудил с главой Роспотребнадзора готовность ведомства к сезону гриппа
Путин обсудил с Поповой готовность Роспотребнадзора к сезону гриппа в России
Президент Владимир Путин провел встречу с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, на которой обсуждалась готовность ведомства к сезону гриппа и ОРВИ.
Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле обсудил готовность санитарных служб к осенне-зимнему периоду. Глава государства поинтересовался у руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой текущей ситуацией и наличием необходимых вакцин, передает РИА «Новости».
«Как вы оцениваете ситуацию сегодня у нас? Тем более, что не за горами, как у нас в народе говорят, «гриппозный сезон». Все-таки осенне-зимний период сложный с точки зрения поддержания необходимой должной ситуации, контроля за здоровьем граждан, готовности наших служб, наличия вакцин и т. д. Как ситуация?» – спросил Владимир Путин.
В ответ Анна Попова заверила, что готовность к эпидемиологическому сезону гриппа и ОРВИ оценивается как высокая. По ее словам, благодаря большому охвату вакцинацией Россия переносит такие периоды спокойнее многих других стран.
Главной особенностью текущего сезона стала полная замена состава вакцины против гриппа по всем трем компонентам, добавила Попова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу главы государства с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.
Руководитель профильного ведомства поручила тщательно проверить готовность российских больниц к новому эпидемиологическому сезону.
Эпидемиологи спрогнозировали сопоставимую с прошлыми годами интенсивность грядущего сезона по гриппу и ОРВИ.