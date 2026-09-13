Путин прибыл на расширенное заседание БРИКС+ в Индии

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава государства прибыл на расширенное заседание формата БРИКС+ в рамках саммита в Нью-Дели, передает РИА «Новости». Данная встреча станет заключительным пунктом в программе трехдневного визита российского лидера в Индию.

Президент прилетел в столицу Индии в пятницу для участия в саммите БРИКС, проходящем 12-13 сентября. В ходе поездки он также провел несколько двусторонних встреч на полях мероприятия. В воскресенье Путин вместе с другими лидерами объединения участвует в заседании формата Outreach BRICS+, ставшем традиционным.

Расширенная сессия посвящена теме «Устойчивость, инновации, сотрудничество и стабильность: формирование будущего для инклюзивного глобального роста». В ней задействованы лидеры БРИКС, представители десяти стран-партнеров и руководство международных организаций. Помощник президента Юрий Ушаков ранее отмечал, что на заседании представят традиционные доклады о деятельности Делового совета БРИКС, Женского делового альянса и Нового банка развития.

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах российского лидера присоединиться к расширенной встрече.

В пятницу глава государства прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом.

На самом саммите Владимир Путин заявил о важности сохранения центральной роли ООН в мировых делах.