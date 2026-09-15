Захарова ответила на фейки Киева о детях указанием на атаки дронов

Захарова: Киев доказал безразличие к детям ударами беспилотников

Tекст: Мария Иванова

Заявления украинской стороны о поиске якобы похищенных Россией детей являются фейком. Если бы киевский режим действительно переживал за судьбу несовершеннолетних, он прекратил бы наносить удары дронами, передает РИА «Новости».

Представитель министерства подчеркнула, что при атаках беспилотников нет никаких гарантий безопасности мирного населения.

Она добавила, что чужих детей не бывает, и обвинила власти Украины в убийствах с садистским удовольствием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова напомнила иностранным дипломатам о страданиях детей Донбасса.

При этом дипломат опровергла слухи о похищении несовершеннолетних.

Ранее она пообещала жесткий ответ на украинские атаки дронов.