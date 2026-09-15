В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».0 комментариев
Прокуратура потребовала пожизненного срока для маньяка Гаськова
Гособвинение попросило пожизненного срока для убийцы десяти человек Гаськова
Гособвинение Подмосковья в прениях попросило суд назначить 51-летнему серийному убийце Алексею Гаськову пожизненное лишение свободы по делу о десяти убийствах и изнасилованиях.
Серийному убийце Алексею Гаськову, обвиняемому в десяти убийствах, государственный обвинитель предложил назначить пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима, подчеркнув циничный и беспринципный характер преступлений, сообщает ТАСС.
Установлено, что в период с марта по ноябрь 2002 года Гаськов, действуя с особой жестокостью, совершил серию убийств и изнасилований в Москве, Новосибирской и Московской областях. Жертвами стали семь женщин, один мужчина и две 17-летние девушки. Злоумышленник выбирал жертв в парках и общественных местах, под предлогом знакомства уводил их в безлюдные места, совершал насильственные действия сексуального характера, а затем убивал с целью сокрытия преступлений.
Также в период с 2020 по 2024 год в Бердске Новосибирской области Гаськов совершал изнасилования и развратные действия в отношении несовершеннолетней падчерицы, вовлекая ее в употребление алкоголя для подавления воли.
Раскрытие серии стало возможным благодаря задержанию Гаськова в Новосибирской области по подозрению в другом особо тяжком преступлении. Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мособлсуд начал процесс над маньяком Гаськовым.
До этого обвиняемый был передан в суд по делу об убийствах и изнасилованиях.
Ранее Гаськов признался в «ста с лишним» убийствах.