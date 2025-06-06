Захарова: В России нет никаких похищенных на Украине детей

Tекст: Евгения Караваева

Нет никаких похищенных Россией украинских детей, заявила Мария Захарова на сессии Глобального цифрового форума, передает ТАСС. «Нет никаких похищенных, как они это формулируют, Россией украинских детей. Это нужно просто знать и это должно быть отправной точкой при обсуждении этой проблемы», – подчеркнула Захарова в ответ на вопрос о работе над переданным Украиной списком детей.

Дипломат добавила, что среди спасенных в зоне конфликта детей есть представители разных национальностей и гражданств, некоторые не имеют документов или стали жертвами фальсификаций. Захарова отметила, что значительная часть детей находится в поиске родственников, а уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова работает по этим случаям в круглосуточном режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что украинская сторона устраивает шоу активно поднимая тему якобы похищенных детей.