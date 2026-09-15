Жителей Монголии начали прививать от чумы российской вакциной

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила о начале вакцинации жителей Монголии от чумы российским препаратом, передает ТАСС.

«Сейчас осложнение ситуации в Монголии, коллеги там и отработали, и работают. На этом этапе мы начинаем прививать в Монголии отечественной вакциной, которую они очень давно ждали, сегодня это происходит», – сказала Попова.

Руководитель ведомства обратила внимание на двукратный рост числа завозимых из-за рубежа инфекций на фоне напряженной мировой эпидемиологической обстановки.

«Но, несмотря на то, что количество завозов выросло в два раза, нам удается не допускать распространения внутри страны. Мы видим завозы, выявляем их, и каждый раз это заканчивается одним случаем», – подчеркнула Попова.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

На встрече Путин обсудил с Поповой готовность Роспотребнадзора к сезону гриппа в России.