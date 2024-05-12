Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.3 комментария
Все комитеты Госдумы поддержали предложенные кандидатуры членов кабмина
Все комитеты Госдумы поддержали предложенные кандидатуры членов правительства, сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
Он добавил, что заседания во всех 18 комитетах Госдумы закончились, передает РИА «Новости».
Парламентарии готовы к заседаниям Госдумы, которые пройдут в понедельник и во вторник. На них будут рассматриваться вопросы об утверждении вице-премьеров и министров, кроме МИД и министров силового блока.
Ранее кандидатуры для утверждения на должности вице-премьеров и федеральных министров России поступили в Госдуму, председатель палаты Вячеслав Володин поручил депутатам организовать в профильных комитетах обсуждение.