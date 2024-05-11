Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?2 комментария
Новый состав кабмина России поступил на утверждение в Госдуму
Кандидатуры на должности вице-премьеров и министров в новом составе кабмина поступили в Госдуму
Кандидатуры для утверждения на должности вице-премьеров и федеральных министров России поступили в Госдуму, председатель палаты Вячеслав Володин поручил депутатам организовать в профильных комитетах обсуждение, сообщили в Госдуме.
В Госдуме уточнили, что для утверждения поступили кандидатуры всех министров и вице-премьеров, кроме силового блока.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил руководителям фракций и руководителю аппарата Госдумы проинформировать депутатов, а также первому зампредседателя палаты Александру Жукову и главе комитета по контролю Олегу Морозову организовать в профильных комитетах обсуждение поступивших кандидатур, передает ТАСС.
По словам Володина, расширенные заседания комитетов Госдумы пройдут в воскресенье, 12 мая, каждый из кандидатов представит программу основных направлений своей деятельности, после обсуждения комитеты отправят свои заключения на совет Госдумы.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.