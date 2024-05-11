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Мишустин предложил новый состав кабмина России
Премьер-министр Михаил Мишустин определился с предложениями по вице-премьерам и министрам
Премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства. Пост первого вице-премьера в составе нового кабмина предложен Денису Мантурову, а на пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта.
В сообщении на сайте правительства России говорится, что Мишустин предложил сохранить должности вице-премьеров в новом правительстве за Юрием Трутневым, Татьяной Голиковой, Дмитрием Чернышенко, Маратом Хуснуллиным.
В связи с переходом на новое место работы, Викторию Абрамченко на посту вице-премьера должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший должность главы Минсельхоза.
Другие заместители председателя правительства: Виталий Савельев, Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Алексей Оверчук.
Министром энергетики России предложен губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, министром транспорта – губернатор Курской области Роман Старовойт.
Кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева выдвинута на должность министра спорта, а новым министром сельского хозяйства предложена Оксана Лут.
Мишустин предложил переназначить министром труда Антона Котякова, Александра Козлова – главой Минприроды, Сергея Кравцова – министром просвещения, Ольгу Любимову – министром культуры, Максима Решетникова – главой Минэкономразвития, Антона Силуанова оставить главой министерства финансов, а Михаила Мурашко – Минздрава.
Также должны сохранить свои должности глава Минстроя Ирек Файзуллин, глава Минобрнауки Валерий Фальков, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и глава Минцифры Максут Шадаев.