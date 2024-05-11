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    11 мая 2024, 19:45 • Политика

    Мишустин назвал кандидатов в новое правительство России

    Премьер-министр Михаил Мишустин определился с составом будущего правительства

    Мишустин назвал кандидатов в новое правительство России
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Романов

    Премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства. В качестве первого вице-премьера вместо Андрея Белоусова предложен глава Минпромторга Денис Мантуров. Многие министры сохранили свои посты, но в правительство придут сразу несколько губернаторов.

    В субботу вечером премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства. После инаугурации Владимира Путина 7 мая правительство ушло в отставку, но исполняет обязанности до назначения нового состава кабинета министров. В субботу президент подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». В нем прописано число заместителей премьера и министерств. Число министерств в структуре правительства остается прежним – 21.

    Накануне Госдума утвердила Мишустина премьер-министром. Согласно Конституции, после консультаций с главой государства председатель правительства вносит в нижнюю палату парламента предложения по кандидатурам министров. Госдума рассмотрит кандидатов в вице-премьеры 13 мая, министров – 14 мая. Одобренные депутатами претенденты назначаются на должности указом президента.

    Премьер-министр не предлагает Госдуме кандидатуры министров, подчиненных непосредственно президенту, это МВД, МИД, МЧС, Минобороны и Минюст. Кандидатуры на посты глав этих ведомств президент предлагает сам, при этом консультироваться по вопросу назначения он будет с верхней палатой парламента – Советом Федерации.

    Кандидатуры вице-премьеров Мишустин предложил распределить следующим образом:

    Денис Мантуров – первый заместитель председателя правительства;

    Виталий Савельев (бывший министр транспорта) – вице-премьер, курирующий транспортную отрасль;

    Дмитрий Патрушев (бывший глава Минсельхоза) – вице-премьер, курирующий сельское хозяйство и экологию;

    Александр Новак (бывший вице-премьер по вопросам ТЭК) – вице-премьер по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку;

    Дмитрий Григоренко (бывший глава аппарата правительства) – вице-премьер, курирующий финансовую и контрольно-надзорную сферу;

    Дмитрий Чернышенко (бывший вице-премьер по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта) – вице-премьер, продолжит курировать IT, связь, туризм, спорт, культуру и СМИ;

    Татьяна Голикова (бывший вице-премьер по вопросам социальной политики) – вице-премьер, курирующая социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;

    Марат Хуснуллин (бывший вице-премьер, куратор в ЮФО, занимался восстановлением инфраструктуры присоединенных регионов) – вице-премьер;

    Алексей Оверчук (бывший вице-премьер по вопросам Евразийской интеграции и сотрудничества с международными организациями) – вице-премьер, ответственный за международные вопросы;

    Юрий Трутнев (вице-премьер и полпред президента в ДФО) – вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе.

    Как предполагается, свои посты сохранят:

    глава Минтруда Антон Котяков;

    глава Минприроды Александр Козлов;

    глава Минпросвещения Сергей Кравцов;

    министр культуры Ольга Любимова;

    глава Минэкономразвития Максим Решетников;

    глава Минфина Антон Силуанов;

    министр здравоохранения Михаил Мурашко;

    глава Минстроя Ирек Файзуллин;

    глава Минобрнауки Валерий Фальков;

    глава Минвостокразвития Алексей Чекунков;

    глава Минцифры Максут Шадаев.

    Среди кандидатур министров, как ожидали многие эксперты, предложены в том числе губернаторы:

    Роман Старовойт (Курская область) – министр транспорта;

    Антон Алиханов (Калининградская область) – министр промышленности и торговли;

    Сергей Цивилев (Кемеровская область) – министр энергетики;

    Михаил Дегтярев (Хабаровский край) – министр спорта.

    Оксана Лут, замглавы Минсельхоза, предложена на пост министра сельского хозяйства.

    Таким образом, этой осенью внеочередные губернаторские выборы должны пройти в Курской, Калининградской и Хабаровской областях, а также Кузбассе.

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