Мишустин назвал кандидатов в новое правительство России

Премьер-министр Михаил Мишустин определился с составом будущего правительства

Tекст: Евгений Романов

В субботу вечером премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства. После инаугурации Владимира Путина 7 мая правительство ушло в отставку, но исполняет обязанности до назначения нового состава кабинета министров. В субботу президент подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». В нем прописано число заместителей премьера и министерств. Число министерств в структуре правительства остается прежним – 21.

Накануне Госдума утвердила Мишустина премьер-министром. Согласно Конституции, после консультаций с главой государства председатель правительства вносит в нижнюю палату парламента предложения по кандидатурам министров. Госдума рассмотрит кандидатов в вице-премьеры 13 мая, министров – 14 мая. Одобренные депутатами претенденты назначаются на должности указом президента.

Премьер-министр не предлагает Госдуме кандидатуры министров, подчиненных непосредственно президенту, это МВД, МИД, МЧС, Минобороны и Минюст. Кандидатуры на посты глав этих ведомств президент предлагает сам, при этом консультироваться по вопросу назначения он будет с верхней палатой парламента – Советом Федерации.

Кандидатуры вице-премьеров Мишустин предложил распределить следующим образом:

Денис Мантуров – первый заместитель председателя правительства;

Виталий Савельев (бывший министр транспорта) – вице-премьер, курирующий транспортную отрасль;

Дмитрий Патрушев (бывший глава Минсельхоза) – вице-премьер, курирующий сельское хозяйство и экологию;

Александр Новак (бывший вице-премьер по вопросам ТЭК) – вице-премьер по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку;

Дмитрий Григоренко (бывший глава аппарата правительства) – вице-премьер, курирующий финансовую и контрольно-надзорную сферу;

Дмитрий Чернышенко (бывший вице-премьер по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта) – вице-премьер, продолжит курировать IT, связь, туризм, спорт, культуру и СМИ;

Татьяна Голикова (бывший вице-премьер по вопросам социальной политики) – вице-премьер, курирующая социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;

Марат Хуснуллин (бывший вице-премьер, куратор в ЮФО, занимался восстановлением инфраструктуры присоединенных регионов) – вице-премьер;

Алексей Оверчук (бывший вице-премьер по вопросам Евразийской интеграции и сотрудничества с международными организациями) – вице-премьер, ответственный за международные вопросы;

Юрий Трутнев (вице-премьер и полпред президента в ДФО) – вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе.

Как предполагается, свои посты сохранят:

глава Минтруда Антон Котяков;

глава Минприроды Александр Козлов;

глава Минпросвещения Сергей Кравцов;

министр культуры Ольга Любимова;

глава Минэкономразвития Максим Решетников;

глава Минфина Антон Силуанов;

министр здравоохранения Михаил Мурашко;

глава Минстроя Ирек Файзуллин;

глава Минобрнауки Валерий Фальков;

глава Минвостокразвития Алексей Чекунков;

глава Минцифры Максут Шадаев.

Среди кандидатур министров, как ожидали многие эксперты, предложены в том числе губернаторы:

Роман Старовойт (Курская область) – министр транспорта;

Антон Алиханов (Калининградская область) – министр промышленности и торговли;

Сергей Цивилев (Кемеровская область) – министр энергетики;

Михаил Дегтярев (Хабаровский край) – министр спорта.

Оксана Лут, замглавы Минсельхоза, предложена на пост министра сельского хозяйства.



Таким образом, этой осенью внеочередные губернаторские выборы должны пройти в Курской, Калининградской и Хабаровской областях, а также Кузбассе.