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Мишустин назвал кандидатов в новое правительство России
Премьер-министр Михаил Мишустин определился с составом будущего правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства. В качестве первого вице-премьера вместо Андрея Белоусова предложен глава Минпромторга Денис Мантуров. Многие министры сохранили свои посты, но в правительство придут сразу несколько губернаторов.
В субботу вечером премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства. После инаугурации Владимира Путина 7 мая правительство ушло в отставку, но исполняет обязанности до назначения нового состава кабинета министров. В субботу президент подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». В нем прописано число заместителей премьера и министерств. Число министерств в структуре правительства остается прежним – 21.
Накануне Госдума утвердила Мишустина премьер-министром. Согласно Конституции, после консультаций с главой государства председатель правительства вносит в нижнюю палату парламента предложения по кандидатурам министров. Госдума рассмотрит кандидатов в вице-премьеры 13 мая, министров – 14 мая. Одобренные депутатами претенденты назначаются на должности указом президента.
Премьер-министр не предлагает Госдуме кандидатуры министров, подчиненных непосредственно президенту, это МВД, МИД, МЧС, Минобороны и Минюст. Кандидатуры на посты глав этих ведомств президент предлагает сам, при этом консультироваться по вопросу назначения он будет с верхней палатой парламента – Советом Федерации.
Кандидатуры вице-премьеров Мишустин предложил распределить следующим образом:
Денис Мантуров – первый заместитель председателя правительства;
Виталий Савельев (бывший министр транспорта) – вице-премьер, курирующий транспортную отрасль;
Дмитрий Патрушев (бывший глава Минсельхоза) – вице-премьер, курирующий сельское хозяйство и экологию;
Александр Новак (бывший вице-премьер по вопросам ТЭК) – вице-премьер по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку;
Дмитрий Григоренко (бывший глава аппарата правительства) – вице-премьер, курирующий финансовую и контрольно-надзорную сферу;
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Дмитрий Чернышенко (бывший вице-премьер по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта) – вице-премьер, продолжит курировать IT, связь, туризм, спорт, культуру и СМИ;
Татьяна Голикова (бывший вице-премьер по вопросам социальной политики) – вице-премьер, курирующая социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;
Марат Хуснуллин (бывший вице-премьер, куратор в ЮФО, занимался восстановлением инфраструктуры присоединенных регионов) – вице-премьер;
Алексей Оверчук (бывший вице-премьер по вопросам Евразийской интеграции и сотрудничества с международными организациями) – вице-премьер, ответственный за международные вопросы;
Юрий Трутнев (вице-премьер и полпред президента в ДФО) – вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе.
Как предполагается, свои посты сохранят:
глава Минтруда Антон Котяков;
глава Минприроды Александр Козлов;
глава Минпросвещения Сергей Кравцов;
министр культуры Ольга Любимова;
глава Минэкономразвития Максим Решетников;
глава Минфина Антон Силуанов;
министр здравоохранения Михаил Мурашко;
глава Минстроя Ирек Файзуллин;
глава Минобрнауки Валерий Фальков;
глава Минвостокразвития Алексей Чекунков;
глава Минцифры Максут Шадаев.
Среди кандидатур министров, как ожидали многие эксперты, предложены в том числе губернаторы:
Роман Старовойт (Курская область) – министр транспорта;
Антон Алиханов (Калининградская область) – министр промышленности и торговли;
Сергей Цивилев (Кемеровская область) – министр энергетики;
Михаил Дегтярев (Хабаровский край) – министр спорта.
Оксана Лут, замглавы Минсельхоза, предложена на пост министра сельского хозяйства.
Таким образом, этой осенью внеочередные губернаторские выборы должны пройти в Курской, Калининградской и Хабаровской областях, а также Кузбассе.