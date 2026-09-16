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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием

    На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.

    15 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Откуда в Германии «русские дроны»

    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

    4 комментария
    16 сентября 2026, 14:27 • Новости дня

    Путин похвалил Хабаровский край за рост доходов бюджета

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин высоко оценил темпы увеличения бюджетных доходов Хабаровского края во время рабочей встречи с губернатором Дмитрием Демешиным.

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным в Кремле, передает РИА «Новости».

    Глава региона сообщил, что край занимает восьмое место в стране по росту налоговых и неналоговых доходов бюджета. Ежегодно этот показатель увеличивается примерно на 20%, а в текущем году планируется достичь отметки в 233 млрд рублей.

    «В прошлом году было 222 млрд рублей? Рост хороший», – отметил Владимир Путин во время беседы. Также на встрече обсуждались вопросы благоустройства общественных пространств. Президент поинтересовался, участвует ли регион в субсидируемых правительством программах и выделяются ли на это средства.

    Дмитрий Демешин рассказал о реализации программы «1000 дворов», в которой активно участвуют местные жители, выбирая объекты для благоустройства. По его словам, предприятия также вносят свой вклад, облагораживая прилегающие территории. Президент поручил продолжать эту работу, а губернатор заверил, что региональные власти не остановятся на достигнутом. Предыдущая личная встреча политиков состоялась в августе 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с Дмитрием Демешиным.

    В августе эксперты зафиксировали рекордный рост туристического потока в Хабаровский край.

    В начале года Морская коллегия России согласовала грузопассажирскую судоходную программу по реке Амур.

    13 сентября 2026, 17:49 • Новости дня
    Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи

    «Давайте вместе менять мир!»: Путин поприветствовал участников МФМ-2026

    Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поприветствовал участников проходящего в Екатеринбурге Международного фестиваля молодежи и призвал их к совместному строительству справедливого будущего, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Рад приветствовать участников и гостей Международного фестиваля молодежи», – приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

    Российский лидер напомнил, что Екатеринбург находится на стыке Европы и Азии.

    «На уральской земле веками рождались идеи, которые меняли нашу страну к лучшему. Первые заводы, первая в России промышленная революция, многие сотни современных научных прорывов. Где, как не здесь – в одном из главных центров индустриального, культурного, интеллектуального наследия России, – молодым лидерам разных стран обсуждать то, как меняется наша жизнь с приходом новых технологий, каким должен быть мир будущего», – заявил глава государства.

    Президент отметил важность дружбы и согласия между народами. «В русском языке есть одна особенность: слово «мир» – это дружба, согласие. И в то же время «мир» – это планета: человечество, все страны и народы Земли. И это многое объясняет в характере многонационального народа России, в наших решениях, действиях. Если мы дружим, то крепко и надолго. Если живем по-соседски, то хотим, чтобы всё было по справедливости и с уважением друг к другу», – добавил он.

    Он подчеркнул, что Россия выступает за равный доступ всех людей к образованию, медицине и новейшим технологиям независимо от их гражданства и финансового положения.

    В завершение обращения Владимир Путин выразил уверенность в успехе молодого поколения. Он пригласил иностранную молодежь присоединяться к российским проектам для построения нового открытого мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

    В августе организаторы завершили отбор десяти тысяч участников из 191 страны мира. Масштабное мероприятие стартовало в уральской столице 11 сентября.

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    16 сентября 2026, 12:40 • Новости дня
    Анонсировано телеобращение Путина к россиянам перед выборами

    Песков: Путин обратится к россиянам в преддверии выборов в Госдуму

    Анонсировано телеобращение Путина к россиянам перед выборами
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выступит в среду с телевизионным обращением к гражданам страны в преддверии трехдневного голосования на выборах в Государственную думу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах главы государства выступить с речью, передает РИА «Новости».

    «В шесть вечера президент планирует обратиться с телеобращением к гражданам страны по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов», – сказал Песков журналистам.

    Голосование за депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Владимир Путин ранее подчеркивал, что эти выборы являются важнейшим внутриполитическим событием для страны.

    В рамках единого дня голосования в 2026 году запланировано проведение более 2,2 тыс. избирательных кампаний различного уровня. По итогам выборов предстоит распределить 20,7 тыс. депутатских мандатов и должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент Владимир Путин подписал указ о проведении выборов депутатов Госдумы.

    В августе Центризбирком утвердил текст избирательного бюллетеня с 11 политическими партиями.

    В конце лета пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал безразличным отношение Москвы к европейской оценке итогов голосования.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    13 сентября 2026, 16:23 • Новости дня
    Президент ЮАР обсудил с Путиным ситуацию на Украине

    Президент ЮАР Рамафоса обсудил с Путиным ситуацию на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным конфликт на Украине на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

    В ходе двусторонних переговоров с российским лидером обсуждались торговые и инвестиционные отношения двух стран, передает РИА «Новости».

    «На двусторонней встрече с президентом Путиным мы затронули целый ряд вопросов, в том числе торговые и инвестиционные отношения между нашими странами. Мы также обсудили украинский вопрос», – сообщил Сирил Рамафоса.

    Политик отметил, что на него произвело большое впечатление желание Владимира Путина урегулировать кризис. Российский президент рассказал о процессах достижения мира с участием разных сторон.

    Рамафоса добавил, что конфликт напрямую влияет на жизнь Южной Африки из-за роста цен на зерно и удобрения, которые поставляются с Украины. Он выразил надежду на скорейшее завершение боевых действий, так как это сказывается на стоимости жизни людей на континенте.

    «Чем скорее завершится война, тем лучше, поскольку это сказывается на стоимости жизни людей в Африке, в частности в Южной Африке», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и ЮАР провели двусторонние переговоры на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

    Владимир Путин сообщил об успешном развитии двусторонних отношений между странами.

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    15 сентября 2026, 18:12 • Новости дня
    Каллас выразила готовность поговорить с Путиным по телефону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила готовность ответить на гипотетический телефонный звонок президента России Владимира Путина, несмотря на разногласия сторон.

    «Конечно, я буду разговаривать, если появится такая возможность», – сказала она в интервью финской телерадиокомпании Yle, передает РИА «Новости». При этом политик подчеркнула, что выступает против начала диалога с российской стороной на условиях Москвы.

    По ее мнению, переговорный процесс не должен диктоваться требованиями, выдвигаемыми руководством России.

    В мае глава евродипломатии выразила готовность вести переговоры с Россией.

    Позже политик потребовала от Москвы уступок перед началом диалога.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность контактов Москвы с Каей Каллас.

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    15 сентября 2026, 18:15 • Новости дня
    Путин разрешил сделки с акциями иностранцев в «Удоканской меди»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее совершать сделки с акциями компании «Удоканская медь», принадлежащими резидентам из недружественных стран.

    Соответствующий документ размещен на портале правовых актов. «В соответствии с пунктом 5 Указа Президента... разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями акционерного общества «Холдинговая компания «Удоканская медь», – отмечается в распоряжении.

    Для этих действий не требуется получение иных предусмотренных российским законодательством согласований. Указ от августа 2022 года запрещает сделки с активами лиц из недружественных стран в стратегических предприятиях и компаниях-недропользователях, передает РИА «Новости». Подобные операции возможны исключительно по специальному разрешению главы государства.

    «Удоканская медь» осваивает крупнейшее в стране одноименное месторождение в Забайкалье с ресурсами 26,7 млн тонн. Предприятие входит в структуру холдинга USM. Осенью 2023 года суд исключил иностранных участников из этого холдинга, после чего президент одобрил операции с его долями.

    В июне текущего года президент России Владимир Путин разрешил отечественной компании «НордЛайн» приобрести долю TotalEnergies в проекте «Арктик СПГ 2».

    В январе прошлого года глава государства одобрил сделку по покупке компанией «Балчуг капитал» всех долей ООО «Голдман Сакс Банк»

    В декабре 2024 года российский лидер согласовал проведение операций с акциями «Роснефти».

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    14 сентября 2026, 15:44 • Новости дня
    На МФМ в Екатеринбурге представили мерч с цитатой Путина
    На МФМ в Екатеринбурге представили мерч с цитатой Путина
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Международном фестивале молодежи (МФМ) в Екатеринбурге участникам предложили мерч с цитатой президента России Владимира Путина о многонациональном народе России.

    Участники Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге могут получить уникальные футболки и лонгсливы на стенде «Народного фронта», передает РИА «Новости». На одежду нанесена надпись, отсылающая к известному высказыванию президента России.

    Для получения мерча необходимо успешно пройти квест из пяти этапов. Испытания включают дрон-лабиринт, гонки беспилотников, компьютерную симуляцию, битву роботов и самостоятельную сборку дрона. Победителям предлагают на выбор лонгслив или бутылку.

    Подобные слова Путин произнес на заседании Совета безопасности 3 марта 2022 года. «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин… Всех из более чем трехсот национальных групп и этнических групп России просто невозможно перечислить – думаю, вы меня понимаете, – но я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России», – сказал президент.

    Фестиваль проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В масштабном мероприятии принимают участие 10 тыс. человек из 191 страны.

    Напомним, масштабный Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге.

    Президент России Владимир Путин поприветствовал участников этого мероприятия.

    Событие объединило 10 тыс. человек из 191 страны.

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    15 сентября 2026, 02:51 • Новости дня
    Ким Чен Ын направил Путину ответную телеграмму и заявил о вере в победу России

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын направил ответную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю 78-й годовщины основания КНДР.

    «Сегодня обе страны и народы КНДР и РФ в суровых вихрях истории укрепляют доверие и сплоченность, совместно защищают справедливость и мир, продолжая вписывать новые страницы в великую историю союза», – приводит ЦТАК слова Ким Чен Ына.

    Он подтвердил неизменность воли правительства страны расширять и углублять сотрудничество с Россией. Он выразил твердую уверенность в победе России в войне за защиту интересов безопасности страны и международной справедливости, передает ТАСС.

    Ким Чен Ын пообещал неизменно поддерживать российский народ и пожелал России победы и славы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин направил главе КНДР поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул добрососедские отношения между странами и готовность к взаимопомощи.

    Россия и КНДР открыли движение по новому автомобильному мосту, которому присвоили имя офицера Красной армии Якова Новиченко.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с КНДР.

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    14 сентября 2026, 14:51 • Новости дня
    Губернатор Дронов доложил Путину о реставрации памятника «Тысячелетие России»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин провел встречу с главой Новгородской области Александром Дроновым, обсудив масштабное обновление исторических святынь Великого Новгорода.

    Глава региона проинформировал руководителя государства о планах по сохранению культурного наследия, передает РИА «Новости».

    Масштабные работы затронут ключевые достопримечательности Великого Новгорода в течение ближайших пяти лет.

    «Спасибо за решение о перерегистрации ГТЛК на территории Новгородской области. Это позволит в течение ближайших пяти лет отреставрировать самые основные объекты: это и памятник «Тысячелетие России» – это символ нашей страны, это и звонница Софийского собора и две церкви XIV века – церковь Спаса на Ковалеве и церковь Успения на Волотовом поле», – сказал Александр Дронов.

    Финансирование масштабной реконструкции стало возможным благодаря переходу Государственной транспортной лизинговой компании в новгородскую юрисдикцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Александром Дроновым.

    В ходе этой беседы глава государства поручил губернатору взять под личный контроль капитальный ремонт местных школ.

    Двумя годами ранее российский лидер одобрил планы властей региона по реконструкции Новгородского кремля.

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    14 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Путин обсудил с новгородским губернатором Дроновым проект «Здоровая семья»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Около 12 тыс. жителей Новгородской области прошли медицинское обследование с июня в рамках регионального проекта «Здоровая семья». Губернатор региона Александр Дронов сообщил об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    «Запустили губернаторский проект «Здоровая семья». Запустили его в июне текущего года, и за три месяца около 12 тыс. жителей смогли уже пройти обследование», – рассказал глава региона, передает РИА «Новости».

    По словам руководителя области, проект предполагает выезд бригад врачей, в том числе узкопрофильных специалистов, для осмотра семей по месту жительства. Обследоваться могут как пожилые люди, так и дети, при этом тысячу человек уже направили на дополнительную диагностику.

    Кроме того, руководитель региона отметил рост рождаемости в первом полугодии. По его словам, Новгородская область занимает третье место в Северо-Западном федеральном округе по суммарному коэффициенту рождаемости благодаря усилению мер поддержки молодых, студенческих и многодетных семей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с губернатором Новгородской области Александром Дроновым.

    Российский лидер поручил руководителю региона взять под личный контроль капитальный ремонт местных школ.

    Ранее президент призвал увеличить охват граждан репродуктивной диспансеризацией для демографического роста страны.

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    14 сентября 2026, 13:46 • Новости дня
    Путин обсудил с Дроновым работу особой экономической зоны в Новгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу в Кремле с губернатором Новгородской области Александром Дроновым и обсудил с ним работу особой экономической зоны.

    Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с губернатором Новгородской области Александром Дроновым, следует из сообщения в Max Кремля.

    Глава государства обсудил с руководителем региона функционирование местной особой экономической зоны.

    «У вас создана особая экономическая зона, давайте с этого начнем. Как она работает?» – поинтересовался российский лидер в ходе беседы.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что взаимодействие с руководителями субъектов Федерации является неотъемлемой и постоянной частью рабочего графика главы государства. Александр Дронов был назначен исполняющим обязанности губернатора в марте 2025 года, а в октябре того же года официально вступил в должность.

    На встрече в Кремле Дронов пообещал выполнить все задачи по развитию радиоэлектроники и дронов.

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    14 сентября 2026, 13:21 • Новости дня
    Песков: Путин позитивно воспринял готовность Китая и Индии помочь по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин позитивно отреагировал на готовность лидеров Китая и Индии помочь в процессе урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин с 11 по 13 сентября находился в Нью-Дели, где участвовал в мероприятиях саммита БРИКС и провел серию двусторонних встреч, передает РИА «Новости».

    В ходе этих контактов председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди живо интересовались украинской проблематикой.

    «Действительно, в ходе контактов в Нью-Дели и председатель Си, и премьер-министр Моди живо интересовались украинской проблематикой, говорили о готовности их стран сыграть в случае необходимости роль в урегулировании, о готовности внести свой вклад. Это было весьма позитивно воспринято президентом Путиным», – сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Российский лидер дал своим коллегам дополнительные разъяснения о реальном положении дел вокруг урегулирования и на фронтах. Кроме того, Песков отметил, что любые страны могут внести значительный вклад в разрешение конфликта на Украине, если используют свое влияние на киевский режим и сподвигнут его к большей гибкости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Китая и Индии предложили президенту России содействие в разрешении украинского конфликта.

    Участники саммита БРИКС в Нью-Дели приняли совместное коммюнике с осуждением санкционной политики Вашингтона.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны Глобального Юга объединить усилия для поддержки мира.

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    15 сентября 2026, 14:30 • Новости дня
    Путин разрешил сделки с акциями «Удоканской меди»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин одобрил сделки с акциями холдинговой компании «Удоканская медь», освободив их от дополнительных согласований.

    Глава государства подписал распоряжение, разрешающее сделки с акциями компании, передает ТАСС.

    В документе указано, что дополнительные согласования не требуются.

    «В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. №520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями акционерного общества «Холдинговая компания «Удоканская медь», – говорится в распоряжении.

    Компания «Удоканская медь» была основана в 2008 году для освоения Удоканского месторождения в Забайкальском крае. Ресурсы месторождения превышают 26 млн тонн меди.

    В августе президент отменил временное управление дочерними предприятиями компании Canpack.

    Месяцем ранее глава государства одобрил передачу акций терминала «Усть-Луга Ойл» от кипрской структуры самой компании.

    Весной Владимир Путин исключил «Озон банк» из перечня запрещенных для сделок с акциями кредитных организаций.

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    15 сентября 2026, 20:08 • Новости дня
    Матвейчев: Государство обеспечивает россиянам доступность вакцинации

    Матвейчев назвал доступность вакцинации преимуществом российской системы здравоохранения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Забота о здоровье граждан остается одной из приоритетных тем для главы государства и власти в целом, а эпидемиологическая обстановка находится под личным контролем президента России Владимира Путина. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

    «В межсезонье, когда наблюдается наиболее высокий пик заболеваемости, начинается прививочная кампания, Владимир Владимирович Путин лично контролирует такой важный вопрос, как эпидемиологическая обстановка. Встреча президента с главой Роспотребнадзора – это как раз контроль со стороны президента. Контроль того, как работают все службы», – сказал Матвейчев.

    По его словам, действующая в России система надзора охватывает всю территорию страны и выполняет сразу несколько задач.

    «Вообще, наша система надзора такова, что охватывает каждый уголок страны. Это мощная система, и в каком-то смысле единственная в мире, потому что она не только занимается контролем, наблюдением, сбором фактов и данных, но и занимается прививочной кампанией», – отметил политолог.

    Матвейчев отдельно обратил внимание на доступность вакцинации. «Прививки, конечно, проводятся во многих странах мира, многие люди могут их получить, но получают они их только за плату. И кстати, это стоит дорого. В нашей стране государство заботится о здоровье всех жителей, борется за продолжительность жизни», – заявил он.

    Политолог подчеркнул, что инфекции могут приводить к серьезным последствиям для здоровья. «Вирусы и инфекции – это не просто легкопереносимые, на первый взгляд, вещи, они опасны своими осложнениями, в том числе влияют на сердечно сосудистую систему, а от сердечно сосудистых болезней наибольшая смертность», – сказал Матвейчев.

    По его словам, вопросам здравоохранения уделяется значительное внимание и в программных документах «Единой России». «Вообще, забота о здоровье граждан, является одной из самых приоритетных тем для главы государства и власти в целом. В прошлой Народной программе «Единой России» большой раздел был посвящен здравоохранению, и отдельный раздел был связан с активным долголетием. Сейчас же в новой программе этот раздел объединен с другими направлениями развития, которые призваны улучшить социальное обеспечение граждан», – рассказал он.

    Одной из основных задач Матвейчев назвал развитие современной медицины при одновременном обеспечении ее доступности. «Основные приоритеты в этой области – в том, чтобы медицина была современной и передовой в мире, с высокотехнологичным медицинским оборудованием, новыми стандартами обучения медицинским протоколам. И второй приоритет – все эти инновации не должны быть элитными и дорогостоящими, они должны быть доступными для большого количества граждан», – подчеркнул политолог.

    По его словам, работа ведется в том числе над развитием скорой помощи, фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник. «Отсюда внимание к тому, чтобы оснащались парки скорой помощи, которых очень много. И кстати, скорая помощь – тоже уникальная вещь в России. В большинстве стран мира скорая помощь платная, а у нас каждый может ей пользоваться за счет бюджета», – сказал Матвейчев.

    Он также рассказал о развитии медицинской инфраструктуры в небольших и отдаленных населенных пунктах. «Массово строятся фельдшерско-акушерские пункты, которые закрывались в 1990-е годы, ремонтируются поликлиники в отдаленных населенных пунктах, чтобы их жителям не нужно было ездить в райцентры, в города», – отметил он.

    При этом, подчеркнул Матвейчев, развитие инфраструктуры должно сопровождаться подготовкой специалистов. «Все это невозможно без подготовки кадров. «Единая Россия» в этой связи принимает законопроекты о земских докторах, земских фельдшерах. В медицинской сфере также практикуются всевозможные целевые наборы различными региональными администрациями для того, чтобы кадрами оснастить всю эту огромную инфраструктуру, которая создается на наших глазах», – заключил политолог.

    Напомним, президент России Владимир Путин обсудил с главой Роспотребнадзора Анной Поповой готовность ведомства к сезону гриппа.

    Глава государства высоко оценил результаты работы санитарных служб внутри страны и за рубежом.

    В рамках Народной программы «Единой России» в регионах появятся более трех тысяч новых поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов.

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    15 сентября 2026, 14:41 • Новости дня
    Путин высоко оценил работу Роспотребнадзора в России и мире

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Роспотребнадзора Анной Поповой высоко оценил результаты работы ведомства внутри страны и за рубежом.

    «Работа чрезвычайно важная. У нас очень хорошая традиция, очень хорошая школа и результат хороший. И внутри страны, и в контактах в работе с нашими коллегами за рубежом, причем в разных регионах мира», – сказал президент, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы он поинтересовался готовностью службы к предстоящему осенне-зимнему периоду, в который обычно происходят заболевания ОРВИ и гриппом.

    «Все-таки осенне-зимний период сложный с точки зрения поддержания необходимой должной ситуации, контроля за здоровьем граждан, готовности наших служб, наличия вакцин и т. д. Как ситуация?» – спросил Путин.

    Президент обратил внимание на сложность этого времени года с точки зрения контроля за здоровьем граждан, обеспечения достаточного количества вакцин и общей готовности профильных структур к так называемому гриппозному сезону.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Путина с Поповой.

    До этого Роспотребнадзор предупредил о сезонном всплеске заболеваемости ОРВИ во второй декаде сентября.

    Глава ведомства сообщала о полной замене состава вакцин от гриппа.

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    15 сентября 2026, 14:48 • Новости дня
    Путин поздравил Попову с Днем санитарно-эпидемиологической службы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин провел встречу в Кремле с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, в ходе беседы он поздравил ее ведомство с Днем санитарно-эпидемиологической службы.

    «Анна Юрьевна, 15 сентября – День санитарно-эпидемиологической службы. Я хочу поздравить вас, всех, кто выполняет эту важнейшую функцию, миссию, можно сказать, работает в области санэпиднадзора в стране», – обратился глава государства к Поповой, передает ТАСС.

    Российский лидер подчеркнул чрезвычайную важность работы санитарно-эпидемиологической службы. По его словам, в России сложились хорошая традиция и школа, которые приносят высокие результаты как внутри страны, так и в сотрудничестве с зарубежными коллегами в различных регионах мира.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Путина с Поповой.

    За последние три года ведомство предотвратило завоз в Россию более 14 тыс. случаев опасных инфекций.

    Накануне глава Роспотребнадзора сообщила об усилении санитарного контроля на российских границах из-за вспышки вируса Эбола.

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