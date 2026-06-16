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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как на неправильных выборах Ельцина Россия сделала правильный выбор

    Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Пожар в лавре – горе для верующих, но не для Зеленского

    Для того, чтобы воспринимать Зеленского как защитника лавры, обеспокоенного ее состоянием, нужно совершенно не знать всех его действий за последние годы, когда он вел целенаправленную кампанию по подавлению этого важнейшего духовного центра в Киеве.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Семьи «на аутсорсе» не бывает

    Семья может снова стать основой нашего мира только в том случае, если мы вновь научимся проживать и ценить совместную жизнь, а не отдавать детей на воспитание посторонним людям и пестовать ценности индивидуального успеха.

    14 комментариев
    16 июня 2026, 10:20 • Новости дня

    Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму

    Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал указ, который устанавливает проведение выборов депутатов Государственной Думы в сентябре 2026 года.

    «Назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва на 20 сентября 2026 года», – цитирует документ РИА «Новости».

    Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

    Ранее глава государства называл выборы в Госдуму важнейшим политическим событием.

    15 июня 2026, 14:00 • Новости дня
    Министр транспорта предложил Путину построить две новые ВСМ
    Министр транспорта предложил Путину построить две новые ВСМ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министр транспорта Андрей Никитин предложил президенту Владимиру Путину следующими построить ВСМ Москва – Нижний Новгород – Казань и Москва – Минск, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин предложил министру транспорта Андрею Никитину обсудить развитие первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали, сообщается на сайте Кремля.

    «Вопросов много, комплекс у вас огромный. Давайте с этого и начнем – с ВСМ, с высокоскоростной магистрали. Как работа идет?» – поинтересовался российский лидер.

    «По вашему поручению проработали возможные дальнейшие варианты развития ВСМ», – доложил чиновник.

    Никитин отметил, что оценка проектов проводилась с учетом сокращения времени в пути, пассажиропотока, инвестиций и вклада в валовой внутренний продукт. Самым эффективным внутренним маршрутом признан участок от Москвы до Нижнего Новгорода с последующим продлением до Казани.

    По словам докладчика, именно эта дорога обеспечит максимальный экономический прирост. Вторым по значимости и интересу назван международный проект магистрали между российской столицей и Минском.

    В начале года глава Минтранса Андрей Никитин анонсировал доклад президенту о последовательности строительства новых высокоскоростных магистралей.

    Осенью прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах прокладки маршрутов до белорусской столицы и Екатеринбурга.

    Еще в 2024 году российский лидер Владимир Путин назвал вполне реальным возведение скоростных трасс в направлении Казани и Адлера.

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    14 июня 2026, 19:13 • Новости дня
    Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу
    Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Для мирного урегулирования конфликта Вашингтон готов воздействовать на Киев, при этом организация контактов на высшем уровне потребует личного визита украинского лидера в Москву.

    Помощник президента России Юрий Ушаков озвучил условия возможных контактов с украинским руководством, передает РИА «Новости». «Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи - пусть приезжает в Москву», - заявил чиновник журналистам.

    Помимо этого, представитель Кремля раскрыл детали телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский лидер акцентировал необходимость прекращения военных действий на Украине и выразил готовность воздействовать на европейских партнеров в рамках саммита G7. Стороны также отметили, что удары украинских войск по гражданским объектам в России серьезно мешают мирному урегулированию.

    Отдельное внимание было уделено исторической памяти. Ушаков подчеркнул, что Владимиру Зеленскому следует помнить о трагедии холокоста и прекратить участие в церемониях перезахоронения нацистских преступников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков призвал Владимира Зеленского позвонить в Москву ради переговоров.

    Ранее президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность личной встречи российского и украинского лидеров.

    В конце апреля Владимир Путин и Дональд Трамп подробно обсудили украинский конфликт по телефону.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    13 июня 2026, 13:53 • Новости дня
    Путин: Противник не может сдержать натиск российских войск
    Путин: Противник не может сдержать натиск российских войск
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Неспособность сдержать натиск российских войск вынуждает украинскую армию прибегать к методам террора, атаковать гражданские объекты и пассажирский транспорт, заявил президент России Владимир Путин.

    Вооруженные силы России прочно удерживают стратегическое преимущество и продолжают наступление, передает РИА «Новости». Президент Владимир Путин провел видеоконференцию, посвященную развитию Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Глава государства подчеркнул, что украинская армия терпит неудачи на линии фронта.

    «Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам, наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту», – сказал Путин.

    Российский лидер также отметил, что никакие обстрелы или атаки беспилотников не смогут изменить текущую ситуацию. Войска уверенно продвигаются вперед на всех участках боевого соприкосновения.

    «Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение (в зоне СВО – прим. ВЗГЛЯД) идет по всем направлениям», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня глава государства заявил об активном продвижении российской армии на всех участках фронта.

    Из-за отсутствия успехов на поле боя украинская сторона перешла к тактике террора.

    Накануне президент назвал главной целью вражеских атак по гражданским объектам внесение раскола в российское общество.

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    14 июня 2026, 18:55 • Новости дня
    Путин по телефону поздравил Трампа с юбилеем
    Путин по телефону поздравил Трампа с юбилеем
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с лидером США Дональдом Трампом, поздравив американского коллегу с 80-м днем рождения.

    Президент России Владимир Путин связался по телефону с главой США Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с 80-летием, передает РИА «Новости». По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, разговор продолжался ровно 55 минут.

    «Президент России Владимир Владимирович Путин поздравил сегодня президента США по телефону с 80-летием», – подчеркнул представитель Кремля. Он добавил, что глава государства также направил юбиляру послание, где отметил его незаурядные черты характера, способствующие успеху в политике и жизни.

    Беседа носила дружеский характер и проходила неформально, с долей юмора. Путин выразил уважение бойцовским качествам американского лидера, его умению держать удар и настойчиво добиваться поставленных целей. Стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки, развитие двусторонних отношений и возможные контакты представителей двух стран.

    Этот телефонный разговор стал 13-м с момента переизбрания Трампа на пост президента США. Предыдущее общение лидеров состоялось 29 апреля и длилось более полутора часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в начале июня затруднился ответить на вопрос о подготовке поздравления для Дональда Трампа.

    В конце апреля лидеры двух стран по телефону обсудили ситуацию на Украине и в Иране.

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после этой беседы отметил прагматизм нынешней администрации США.

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    14 июня 2026, 23:50 • Новости дня
    Путин предупредил Трампа о неспособности Киева изменить ситуацию для ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин указал главе американского государства Дональду Трампу на неспособность Киева изменить ситуацию для ВСУ ударами по мирной инфраструктуре, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критическую ситуацию для Украины на поле боя», – сказал Ушаков.

    По словам Ушакова, европейские лидеры и Владимир Зеленский на ближайшем саммите G7 попытаются представить события противоположным образом. Он отметил, что им удастся предложить лишь инициативы, направленные на затягивание конфликта, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин по телефону поздравил американского коллегу с 80-летием. Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют поездку в Российскую Федерацию, подтвердил Ушаков.



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    14 июня 2026, 20:01 • Новости дня
    Трамп напомнил о союзничестве с Россией во Второй мировой
    Трамп напомнил о союзничестве с Россией во Второй мировой
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Главы России и США в ходе телефонной беседы затронули тему совместной борьбы с нацизмом на фоне обсуждения действий украинского руководства.

    Российский и американский лидеры провели телефонные переговоры в воскресенье, передает РИА «Новости». Беседа состоялась в день рождения Дональда Трампа, которому 14 июня исполнилось 80 лет. В рамках диалога Москва выразила мнение о необходимости напомнить Владимиру Зеленскому о трагедии холокоста.

    Российская сторона подчеркнула недопустимость участия украинских властей в перезахоронении нацистских преступников. Американский политик поддержал тему сохранения исторической памяти.

    «Дональд Трамп, реагируя на это, говорил о союзничестве наших двух стран в годы Второй мировой войны. Он сказал, что об этом просто-напросто нельзя забывать», – сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин по телефону поздравил американского коллегу с восьмидесятилетием.

    Месяцем ранее российский лидер раскрыл подробности беседы о совместной борьбе двух стран против нацизма.

    Накануне этих событий Москва согласилась на инициативу главы США о перемирии и обмене пленными.

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    15 июня 2026, 22:02 • Новости дня
    Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ в рублях
    Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ в рублях
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий разрешение для иностранных компаний оплачивать российский газ в рублях.

    Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации. Изменения вносятся в указ главы государства от 31 марта 2022 года о специальном порядке исполнения обязательств иностранными покупателями. Теперь расчеты за топливо можно проводить не только через Газпромбанк, но и с использованием счетов в других российских кредитных организациях.

    Новые правила будут действовать до 1 октября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года президент России разрешил зарубежным покупателям оплачивать газ через любые российские банки.

    Летом прошлого года глава государства продлил действие этого механизма до 1 октября 2025 года.

    В марте текущего года срок оплаты топлива в рублях через разные кредитные организации увеличили до 1 июля 2026 года.

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    13 июня 2026, 14:21 • Новости дня
    Путин: Вся Россия подставила плечо новым регионам
    Путин: Вся Россия подставила плечо новым регионам
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вся Россия, в том числе трудовые коллективы, волонтерские движения, подставила плечо новым регионам, заявил президент России Владимир Путин.

    Глава государства провел совещание по вопросам развития воссоединенных субъектов, передает РИА «Новости». На встрече обсуждалась интеграция и всесторонняя поддержка недавно вошедших в состав страны территорий.

    «Фактически вся Россия – сотни трудовых коллективов, волонтерские движения, общественные организации – подставили плечо Донбассу и Новороссии», – подчеркнул Владимир Путин.

    Путин добавил, что соотечественники сплотились ради раскрытия колоссального потенциала новых регионов. По словам президента, это необходимо для создания условий мирной и созидательной жизни на данных землях.

    Президент России Владимир Путин обсудил по видеосвязи вопросы восстановления инфраструктуры новых регионов.

    Путин заявил о необходимости заложить новую основу развития Донбасса.

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    14 июня 2026, 19:04 • Новости дня
    Трамп признал в разговоре с Путиным сложность переговоров с Ираном
    Трамп признал в разговоре с Путиным сложность переговоров с Ираном
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время телефонного разговора президентов России и США Владимир Путин и Дональд Трамп затронули ключевые международные проблемы, включая успешное завершение сложных переговоров Вашингтона и Тегерана при посредничестве Катара и Пакистана.

    Российский и американский лидеры провели телефонные переговоры в воскресенье, передает РИА «Новости». Владимир Путин поздравил коллегу с юбилеем – 14 июня Дональду Трампу исполнилось 80 лет. Стороны уделили особое внимание развитию двусторонних контактов и актуальной мировой повестке.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил подробности диалога об иранской проблеме. «В беседе обсуждена ситуация вокруг готовящегося меморандума о взаимопонимании между США и Ираном», – заявил он журналистам. Москва выразила удовлетворение тем фактом, что опасный конфликт на Ближнем Востоке удается успешно купировать.

    В свою очередь глава Белого дома признал сложность достижения договоренностей с Тегераном. По словам Ушакова, американский лидер отметил наличие множества преград, однако усилия переговорщиков из США при поддержке пакистанских и катарских посредников позволили достигнуть приемлемого результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне МИД Ирана анонсировал скорое завершение работы над меморандумом с США.

    Днем ранее американский лидер заявил об одобрении сделки руководством исламской республики.

    До этого Дональд Трамп сообщил о полной готовности двустороннего соглашения к подписанию.

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    13 июня 2026, 14:13 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости заложить новую основу развития Донбасса
    Путин заявил о необходимости заложить новую основу развития Донбасса
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поставил задачу не только воссоздать то, что было разрушено в Донбассе и Новороссии, но и заложить новую основу для развития.

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию воссоединенных субъектов подчеркнул важность масштабных преобразований в Донбассе и Новороссии, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что необходимо не просто восстановить разрушенное, но и создать мощный импульс для всех сфер жизни.

    «Нам необходимо не просто воссоздать и отремонтировать все, что было разрушено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии, сделать так, чтобы мощный импульс к развитию получили все сферы жизни этих регионов, чтобы люди увидели реальные перемены к лучшему. Это наша ключевая общенациональная задача, и она должна быть неукоснительно выполнена», – сказал Путин в ходе совещания.

    Путин напомнил об утвержденной в апреле 2023 года комплексной программе социально-экономического развития регионов. Он предложил участникам совещания оценить достигнутые результаты и проанализировать направления, где требуются дополнительные усилия и координация с учетом текущей обстановки.

    «Поставлены масштабные задачи по обеспечению тесной интеграции наших исторических территорий в единое правовое, экономическое, образовательное, культурное, информационное пространство страны. Сегодня оценим полученные результаты. А главное, еще раз вместе проанализируем, по каким направлениям нужны дополнительные усилия, где требуется более тесная координация с учетом текущей обстановки и оперативных сведений от глав регионов», – заявил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам восстановления инфраструктуры новых регионов.

    Путин призвал к мощному перезапуску экономики Донбасса и Новороссии.


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    13 июня 2026, 14:29 • Новости дня
    Путин поблагодарил жителей Донбасса и Новороссии за мужество и стойкость

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин высоко оценил мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии.

    Президент России Владимир Путин выразил признательность населению новых регионов за проявленный героизм, передает РИА «Новости». Заявление прозвучало в ходе совещания, посвященного вопросам развития воссоединенных субъектов Федерации.

    «Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии», – сказал глава государства в своем обращении.

    Ранее Владимир Путин заявил, что развивать новые регионы приходится в условиях беспилотной опасности.

    Путин заявил о необходимости заложить новую основу развития Донбасса.

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    13 июня 2026, 13:46 • Новости дня
    Путин успокоил разволновавшегося участника спецоперации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подбодрил военнослужащего, который сильно переживал во время своего выступления на официальной встрече.

    Российский лидер встретился с участниками специальной военной операции в День России, передает РИА «Новости». В ходе мероприятия с докладом выступил сержант морской пехоты 155-го полка. Военнослужащий несколько раз отметил сильное волнение.

    «Знаете, под пулями вы меньше переживаете, чем здесь, я понимаю», – сказал Владимир Путин.

    В ответ морпех согласился со словами президента. Он добавил, что в боевой обстановке бойцы ведут себя более естественно, чем перед руководителем страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России назвал День России праздником участников спецоперации.

    Глава государства призвал военнослужащих открыто делиться мыслями о текущей ситуации на передовой.

    Российский лидер подтвердил факт регулярного общения с рядовыми бойцами и командирами подразделений.

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    14 июня 2026, 16:39 • Новости дня
    Путин пожелал удачи продвигающимся к Запорожью российским бойцам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе неформального общения в Кремле с участниками специальной военной операции по случаю Дня России пожелал удачи бойцам, которые продвигаются к Запорожью.

    Во время беседы Владимир Путин обратился к бойцу группировки «Днепр» с вопросом: «Постепенно подбираетесь к Запорожью?», передает РИА «Новости».

    Военнослужащий подтвердил продвижение российских сил на данном направлении. После этого президент пожелал участнику спецоперации удачи в выполнении боевых задач. Кадры неформального разговора опубликовал журналист Павел Зарубин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России призвал участников спецоперации открыто поделиться мыслями о текущей ситуации на передовой.

    Глава государства оценил численность российской военной группировки в зоне боевых действий в 700 тыс. человек.

    Месяцем ранее подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Чаривное в Запорожской области.

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    13 июня 2026, 13:49 • Новости дня
    Путин провел совещание по развитию новых регионов России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи обсудил вопросы восстановления инфраструктуры Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

    Российский лидер в субботу организовал видеоконференцию, посвященную экономике и социальной сфере воссоединенных субъектов, передает РИА «Новости».

    Участники встречи затронули темы модернизации транспортной сети и строительства инфраструктуры.

    Подобные вопросы уже поднимались на встрече в Кремле в июне 2025 года. Тогда президент дистанционно открыл несколько значимых социальных объектов на территории республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.

    К 2030 году новые территории должны достигнуть общероссийского уровня качества жизни населения и основных экономических показателей. Соответствующие задачи закреплены в специальной программе развития, охватывающей около 300 мероприятий.

    Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала президенту об интеграции новых регионов в нацпроекты, следует из сообщения правительства.

    «Сегодня новые регионы полноценно включены в реализацию ключевых стратегических и программных документов, в том числе в национальные проекты и госпрограммы», – подчеркнула Татьяна Голикова.

    Различную социальную помощь получают свыше 2,4 млн граждан. С 2023 года федеральные пенсии назначили более 1,5 млн человек, при этом выдано почти 140 тыс. сертификатов на материнский капитал. Единым пособием обеспечили около 36 тыс. семей, а участники СВО получили право заключать социальный контракт без оценки нуждаемости.

    Власти выстроили трехуровневую систему здравоохранения, переведя все медицинские учреждения в систему ОМС. В регионах открыли 11 сосудистых центров, что в три раза повысило доступность высокотехнологичной помощи. Ежегодно диспансеризацию проходят более 1,9 млн взрослых и 530 тыс. детей.

    Активно модернизируется культурная инфраструктура, включая обновление свыше 470 библиотек и музеев. В текущем году поддержку получат еще 140 объектов, куда планируется закупить 300 тыс. книг в дополнение к уже приобретенному миллиону экземпляров. Кроме того, более 29 тыс. школьников смогли посетить разные города страны, а еще восемь тыс. ребят отправятся в путешествие.

    Вице-премьер России Марат Хуснуллин доложил Владимиру Путину о ходе восстановления новых регионов, о комплексном социально-экономическом развитии воссоединенных территорий, включая восстановление промышленности, сельского хозяйства и масштабное строительство жилья.

    В настоящее время восстанавливаются промышленные предприятия, развивается сельское хозяйство, а свободная экономическая зона привлекла более 500 участников с заявленными инвестициями свыше 383 млрд рублей.

    Все четыре региона участвуют в национальном проекте «Инфраструктура для жизни». Для 98 опорных населенных пунктов уже подготовлены комплексные планы развития. Первоочередной задачей остается восстановление жилья и инфраструктуры. С 2022 года отремонтировано около 7,7 тыс. многоквартирных домов. Впервые стартовала программа капитального ремонта в Донбассе и Новороссии, а вскоре начнется расселение аварийного жилья.

    К 2030 году планируется достичь среднероссийских показателей ввода жилья. Параллельно модернизируется система ЖКХ и развивается автодорожная инфраструктура. Уже восстановлено и построено около 263 медицинских учреждений, более 1,7 тыс. объектов образования и около 500 объектов культуры и спорта.

    «Задачи стоят масштабные и сложные. Понимание, как их решать, у нас есть. Системная работа по развитию новых регионов выстроена», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале 2024 года российский лидер провел большое совещание по развитию новых субъектов.

    Позже глава государства заявил об обязательном улучшении условий жизни в Донбассе и Новороссии.

    Осенью прошлого года президент поздравил жителей с днем воссоединения исторических регионов с Россией.

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    13 июня 2026, 14:26 • Новости дня
    Путин: Развивать новые регионы приходится в условиях беспилотной опасности

    Tекст: Вера Басилая

    Восстановление воссоединенных субъектов страны проходит в крайне напряженной обстановке из-за регулярных ударов дронов и артиллерии противника, заявил президент Владимир Путин.

    Путин обратил внимание на сложную ситуацию на исторических территориях, передает РИА «Новости». По его словам, сотни трудовых коллективов, волонтерских движений и общественных организаций объединились для помощи Донбассу и Новороссии. Они помогают раскрыть колоссальный потенциал этих земель.

    Глава государства выразил благодарность всем участникам процесса восстановления.

    «Искренне признателен каждому, кто задействован в этой огромной работе. Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановке по линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов», – подчеркнул президент на совещании.

    Ранее Путин заявил о необходимости заложить новую основу развития Донбасса.

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    Зеленский собрался обманывать G7 ложью про Киево-Печерскую лавру

    Успенский собор Киево-Печерской лавры пострадал от ракеты американского ЗРК Patriot, однако офис Зеленского уже поспешил обвинить Россию. В экспертном сообществе считают, что Киев попытается использовать этот инцидент для наращивания давления на Москву на саммите G7 во Франции. Удастся ли Зеленскому задуманное? Подробности

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    Дальнобойными ударами Россия наказывает украинскую пехоту за скученность

    В последние дни ВСУ несут значительные потери в Харьковской и Сумской областях – прежде всего, в результате дальнобойных ударов ВС РФ по ближнему тылу противника. Что заставляет ВСУ концентрировать личный состав в одной точке, которая становится мишенью для российских авиабомб, – и какую операцию российские войска проводят в данном районе? Подробности

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    США нашли самое слабое место у Франции

    Глава Белого дома выдвинул де-факто ультиматум президенту Франции Эммануэлю Макрону. Неудовольствие Дональда Трампа вызвали французские налоги на крупнейшие американские IT-корпорации. Чем именно угрожает Парижу американская администрация – и почему французам не остается ничего другого, кроме как сдаться? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Зола для огурцов и помидоров: как применять, разводить и подкармливать растения

      Древесная зола считается одним из самых популярных натуральных удобрений для огурцов и помидоров. Она содержит калий, кальций, фосфор и около тридцати других микроэлементов, которые помогают растениям формировать завязи, укрепляют иммунитет и улучшают вкус плодов. Разбираемся, как правильно использовать золу на грядках, когда вносить подкормки и каких ошибок следует избегать.

    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    • Приметы погоды на каждый день июня 2026 года: к дождю, жаре, грозе и урожаю

      Июнь считается одним из самых важных месяцев в народном календаре погоды. По утренней росе, туманам, грозам, поведению птиц, насекомых и животных наши предки пытались определить, ждать ли дождей, засухи, богатого урожая или ранней осени. Многие июньские приметы дошли до наших дней и до сих пор остаются частью народной мудрости. Собрали народные приметы погоды на июнь 2026 года, а также самые известные наблюдения, связанные с дождем, жарой, грозами и урожаем.

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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