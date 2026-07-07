Съезд Партии пенсионеров в Москве утвердил программу «Нормальной жизни»

Tекст: Елизавета Шишкова

В столице 26 июня состоялся предвыборный съезд Партии пенсионеров. Делегаты утвердили программу «Нормальной жизни» и кандидатов на выборы депутатов Госдумы IX созыва, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Лидер партии Эрик Праздников заявил: «Мы предлагаем политику, в которой выигрывают все. Для детей нормальная жизнь – это здоровье, образование, семья и безопасность. Для молодёжи – первое рабочее место, жильё, самореализация».

Праздников подчеркнул, что партия за последние годы преобразилась и стала всероссийским политическим движением, объединяющим все поколения. Он отметил, что пенсия, по сути, является вкладом в завтрашний день каждого россиянина и итогом всей жизни человека, а Партия пенсионеров по-прежнему защищает интересы людей старшего возраста.

Федеральный список партии возглавил сам Праздников, доктор медицинских наук и хирург-онколог с 40-летним стажем, вице-президент Общества врачей России. В список вошли врачи, учителя, женщины-лидеры, профессионалы различных сфер и активные граждане, которые, как подчеркивается, хорошо знают реальные проблемы страны и доказали свою эффективность в регионах.

Руководство партии заявило, что даже небольшая фракция в Госдуме, по их мнению, сможет быть «эффективной и несгибаемой» и станет для коллег «занозой», вынуждающей обращать внимание на проблемы людей. Праздников выразил уверенность, что подобранные кандидаты не дадут депутатам «сидеть ровно» и их будет трудно игнорировать.

По его словам, за год узнаваемость Партии пенсионеров выросла с 0,9% до 33%, по данным ВЦИОМ, при этом 41% из числа знакомых с партией заявили о готовности проголосовать за нее. Программа «Нормальной жизни» описывается как конкретный план перемен: доступная медицина и лекарства, достойная пенсия, уверенность семей в будущем, уважение к труду учителя и возможность врачу спокойно лечить, чтобы молодежь видела свое будущее в стране, а депутат отвечал перед народом.