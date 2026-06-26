«Ведомости»: В федеральную часть списка «Партии пенсионеров» войдут пять человек

«Ведомости»: Список «Партии пенсионеров» возглавит Праздников

Tекст: Алексей Дегтярёв

Утверждение кандидатов состоится на съезде объединения 26 июня. Возглавит перечень председатель партии, вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников, пояснил собеседник «Ведомостей».

«Хотим минимизировать федеральную часть, чтобы дать возможность лидерам региональных групп после прохождения необходимого барьера войти в состав депутатской фракции. У нас есть очень достойные кандидаты в регионах», – заявил сам Праздников. По его словам, предельное количество кандидатов в федеральном списке составит 15 человек.

В первую пятерку также войдет заместитель председателя партии, генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов. Кроме того, в списке ожидаются еще один руководитель партии, врач-академик и кандидат-женщина. В состав региональных групп планируют включить ветеранов специальной военной операции, особенно на новых территориях. В других субъектах ставка делается на местных активистов.

Ранее начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев оценивал суммарный рейтинг малых партий примерно в 10%. Он называл Партию пенсионеров одной из наиболее перспективных политических сил в текущей кампании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года «Партия пенсионеров» избрала своим новым лидером Эрика Праздникова.