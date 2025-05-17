Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Партия пенсионеров избрала нового лидера и обновила программу
На VIII Съезде Партии пенсионеров новым лидером избран Эрик Праздников, а ключевым приоритетом партии стала модернизация социальной политики и пенсионной реформы.
Заседание VIII Съезда Партии пенсионеров завершило свою работу. Основным событием стало избрание новым председателем партии Эрика Праздникова – доктора медицинских наук, заслуженного врача России и активного общественного деятеля. Делегаты почтили память прежнего лидера Владимира Буракова, подтвердив преемственность курса и продолжение социальных преобразований, начатых при его руководстве.
На съезде был выбран новый состав руководящих органов партии, утверждены новые руководящие и рабочие органы для координации деятельности в регионах и взаимодействия с общественными организациями. Также принят обновленный устав, который усиливает роль региональных отделений, коллективного управления и повышает требования к партийной дисциплине.
Ключевым итогом съезда стало утверждение новой редакции программы, где особое внимание уделяется пенсионной реформе, поддержке старшего поколения, инвалидов, многодетных семей, работников бюджетной сферы и развитию системы патронажа и медицинской реабилитации.
Партия обозначила отказ от коммерциализации здравоохранения и образования, а также впервые сформулировала предложения по экономической политике, налогообложению, поддержке промышленности, субсидируемой аренде и социальной жилищной политике.
Отдельным пунктом стало укрепление патриотического и нравственного воспитания, сохранение исторической памяти и ценностей. Партия пенсионеров заявила о намерении активно готовиться к выборам в Госдуму и в органы власти десяти регионов в единый день голосования 2025 года.