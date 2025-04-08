Путин оценил новый медцентр имени Рошаля в Подмосковье

Tекст: Валерия Городецкая

Путин на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым выразил свою оценку новому Детскому медцентру имени Леонида Рошаля в Подмосковье, передает ТАСС. Президент России отметил, что центр представляет собой мощное учреждение. На данный момент медцентр располагает более чем четырьмя сотнями коек, однако, как сообщил Воробьев, их число планируется увеличить до 530.

Кроме того, президенту была представлена информация о социальной поддержке педагогов в регионе, включая программу субсидирования ипотеки для учителей. Путин заинтересовался деталями программы, отметив ее эффективность, когда кредит оплачивается государством, а учитель несет только расходы по процентам.

Обсуждались и другие важные темы, среди которых помощь, оказываемая ветеранам СВО фондом «Защитники Отечества». Согласно докладу, помощь получили 18 тыс. ветеранов и членов их семей. Путин подчеркнул значимость этой работы для региона и страны в целом.

Также Воробьев рассказал о строительстве транспортных развязок и объектов социальной инфраструктуры, а также программе энергоснабжения региона. Президент отметил, что это требует значительных капиталовложений.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, чтобы обсудить текущую ситуацию и основные параметры в регионе.

На прошлой неделе глава государства встретился с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.