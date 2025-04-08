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    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

    Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Как эзотерика проникает в жизнь

    Люди, с одной стороны, понимают необходимость консервативного подхода к семье, с другой – не решаются обратиться к традиции, сформировавшей нашу цивилизацию. В образовавшуюся щель проникают эзотерические «учения». Потому что они проще, доступнее и легко подстраиваются под потребности клиента.

    4 комментария
    Общественное мнение Общественное мнение Чему нас учит успех Овечкина

    Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

    21 комментарий
    8 апреля 2025, 14:12 • Новости дня

    Путин оценил новый медцентр имени Рошаля в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин высоко оценил открывшийся в Подмосковье Детский медцентр имени Леонида Рошаля, отметив его как мощное и современное медицинское учреждение.

    Путин на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым выразил свою оценку новому Детскому медцентру имени Леонида Рошаля в Подмосковье, передает ТАСС. Президент России отметил, что центр представляет собой мощное учреждение. На данный момент медцентр располагает более чем четырьмя сотнями коек, однако, как сообщил Воробьев, их число планируется увеличить до 530.

    Кроме того, президенту была представлена информация о социальной поддержке педагогов в регионе, включая программу субсидирования ипотеки для учителей. Путин заинтересовался деталями программы, отметив ее эффективность, когда кредит оплачивается государством, а учитель несет только расходы по процентам.

    Обсуждались и другие важные темы, среди которых помощь, оказываемая ветеранам СВО фондом «Защитники Отечества». Согласно докладу, помощь получили 18 тыс. ветеранов и членов их семей. Путин подчеркнул значимость этой работы для региона и страны в целом.

    Также Воробьев рассказал о строительстве транспортных развязок и объектов социальной инфраструктуры, а также программе энергоснабжения региона. Президент отметил, что это требует значительных капиталовложений.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, чтобы обсудить текущую ситуацию и основные параметры в регионе.

    На прошлой неделе глава государства встретился с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

    7 апреля 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин обсудил программу «Шаттл» с главой «Аэрофлота»

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским президент России Владимир Путин попросил рассказать о программе «Шаттл», которая обеспечивает частые рейсы между Москвой и Петербургом.

    Путин задал уточняющие вопросы о количестве кресел и названии программы, передает ТАСС.

    Александровский сообщил, что загрузка рейсов летом достигала 94-95%, а среднегодовая загрузка составляет около 90%. При этом основная компоновка самолета – 100 кресел без бизнес-класса. Программа позволила увеличить налет на самолетах SSJ-100 на 50%.

    Генеральный директор также отметил, что программа была реализована в 2024 году и является ключевым продуктом для компании. «Аэрофлот» является крупнейшим эксплуатантом Sukhoi Superjet в России, имея в распоряжении 78 воздушных судов такого типа.

    Программа позволяет пассажирам бесплатно менять билеты в пределах 12 часов, но сохраняя направление. В рамках программы выполняется более 70 рейсов в сутки.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует обсудить с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским развитие компании и текущие проблемы в авиаотрасли.

    В ходе встречи Путин предложил «Аэрофлоту» расширить «плоские» тарифы для Дальнего Востока.

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    7 апреля 2025, 18:43 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение танка Abrams FPV-дронами
    Минобороны показало уничтожение танка Abrams FPV-дронами
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны России опубликовало видео, на котором показано, как расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили танк Abrams Вооруженных сил Украины.

    Этот танк пытался вести огонь по позициям российских подразделений, сообщило ведомство в Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили 20 из 31 танка Abrams, переданных США Вооруженным силам Украины.

    С августа 2024 года оптоволоконные FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» уничтожили несколько десятков единиц бронетехники Вооруженных сил Украины, включая немецкие танки Leopard 2A6, американские Abrams M1A1 и британские Challenger 2.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    7 апреля 2025, 21:56 • Новости дня
    Минск договорился о рефинансировании российских кредитов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что Минск смог договориться о рефинансировании кредитов, выданных ранее правительством России.

    Селиверстов в эфире телеканала «Беларусь-1» отметил сложность переговоров, подчеркнув, что тем не менее удалось достичь соглашений по отдельным кредитным договорам, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия перешли на расчеты в национальных валютах, защитив торговлю от санкций.

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    7 апреля 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин поддержал расширение «плоских» тарифов «Аэрофлота» для Дальнего Востока
    Путин поддержал расширение «плоских» тарифов «Аэрофлота» для Дальнего Востока
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с генеральным директором «Аэрофлота» Сергеем Александровским предложил доработать с Минтрансом идею расширения «плоских» тарифов для регионов Дальнего Востока.

    Речь идет о возможности включения в программу дополнительных городов и разрешения коммерческих тарифов на этих направлениях, передает ТАСС.

    Сейчас «плоские» тарифы авиакомпании действуют для пяти городов: Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. Александровский подчеркнул, что в ближайшие планы входит добавление Благовещенска, Анадыря, Якутска и Улан-Удэ.

    Путин, выслушав предложения, поддержал инициативу, рекомендовав проработать детали с Минтрансом. «Отлично. С Минтрансом доработайте все», – отметил президент.

    Кроме того, на встрече обсуждался рост пассажиропотока «Аэрофлота». В прошлом году его объем на туристических направлениях России увеличится на 10%, достигнув 23 млн пассажиров. Среди лидеров по пассажиропотоку выделяются рейсы в Петербург, Сочи и Калининград. Значительное увеличение пассажиропотока зафиксировано на направлениях Горно-Алтайск, Калининград и Владивосток.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует обсудить с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским развитие компании и текущие проблемы в авиаотрасли.

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    7 апреля 2025, 15:52 • Новости дня
    В России запретили навязывать потребителям дополнительные услуги

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий навязывание покупателям автоматического приобретения страховки и дополнительных услуг без их согласия, предоставив право на возврат уплаченных сумм.

    Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно новым поправкам, продавцы обязаны получать письменное согласие клиента на дополнительные услуги. Автоматическое проставление согласия не будет считаться официальным, передает ТАСС.

    Документ запрещает навязывать дополнительные услуги до заключения договора на основные товары или услуги. Если покупатель оплатил навязанные услуги без своего согласия, он имеет право требовать возврата средств. По закону, деньги должны быть возвращены в течение трех дней после предъявления требований.

    Примеры недобросовестной продажи упомянуты в сопроводительных материалах. Это касается практики, когда при покупке авиабилетов и железнодорожных билетов автоматически проставляется согласие на добровольное страхование. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

    В декабре кабинет министров внес поправки в закон, запрещающие бизнесу навязывать автоматическое приобретение дополнительных услуг, таких как страховка.

    Ранее Путин подписал закон, согласно которому за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг взимается штраф до 40 тыс. рублей.

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    7 апреля 2025, 16:23 • Новости дня
    ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области

    Балицкий: ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области

    ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска атаковали больницу в прифронтовом городе Каменка-Днепровская Запорожской области, в здании находились тяжелобольные пациенты на аппаратах ИВЛ, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале Балицкий назвал это «вопиющим актом терроризма», подчеркнув, что в результате обстрела здание получило значительные повреждения, однако пострадавших среди пациентов и медицинского персонала нет.

    Ранее ВСУ с помощью танков «Булат» выпустили около 12 снарядов по селу Попово-Лежачи в Курской области. Кроме того, сообщалось, что ВСУ артиллерией обстреляли группу мирных жителей, включая девочку, во время эвакуации из Гуево в Курской области.

    В феврале украинские военные ударили по Республиканской клинической больнице имени Калинина в Донецке.

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    7 апреля 2025, 20:38 • Новости дня
    Путин и Лукашенко по телефону обсудили учения «Запад-2025»
    Путин и Лукашенко по телефону обсудили учения «Запад-2025»
    @ Михаил Метцель//ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону предстоящие совместные учения вооруженных сил «Запад-2025», сообщила пресс-служба белорусского лидера.

    Учения пройдут в сентябре на территории Белоруссии, передает РИА «Новости». В ходе разговора лидеры также кратко затронули вопрос текущей ситуации в зоне специальной военной операции.

    Кроме того, обсуждались предстоящие встречи Путина и Лукашенко, включая запланированную на конец апреля в Волгограде. Президенты договорились при личной встрече более подробно обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и обменяться мнениями по широкому спектру тем.

    Напомним, в ходе телефонного разговора Путин поблагодарил Лукашенко за пресечение ввоза взрывчатки в Россию. Накануне белорусские таможенники предотвратили транспортировку 580 килограммов взрывчатки из Польши в Россию, задержав груз на границе.

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    7 апреля 2025, 17:31 • Новости дня
    В Петербурге начали ковку заготовок для АЭС «Пакш-2» в Венгрии

    Tекст: Валерия Городецкая

    На заводе «АЭМ-Спецсталь» в Петербурге начали работу по ковке заготовок для корпуса реактора шестого энергоблока АЭС «Пакш-2» в Венгрии, общий вес которых составляет около 600 тонн.

    Процесс ковки проходит на одном из крупнейших в Европе автоматизированных кузнечных комплексов, передает ТАСС.

    Директор по операционной деятельности компании «АЭМ-технологии» Андрей Шиканков отметил, что это событие является этапом в производстве важнейших частей реакторного оборудования. Он уточнил, что «сегодня мы с вами присутствуем на знаменательном событии. Мы собираемся изготовить обечайки для следующего блока № 6».

    Технологическая операция по ковке заготовок была проведена в присутствии представителей венгерских заказчиков, передает «Интерфакс».

    Ковка заготовок – это один из начальных этапов в производстве реакторного оборудования. После придания заготовкам необходимой формы они будут переданы для механической обработки. В итоге из этих заготовок будут изготовлены конструктивные элементы корпуса реактора ВВЭР-1200 поколения III+.

    АЭС «Пакш-2» – первый проект АЭС с российскими реакторами ВВЭР-1200 в Европейском союзе. Лицензия на строительство была выдана в августе 2022 года венгерским регулятором, что подтвердило соответствие проекта европейским нормам безопасности. Проект оценивается в 12,5 млрд евро, 80% которых финансируется за счет российского кредита.

    Сооружение пятого и шестого энергоблоков планируется завершить в начале 2030-х годов, что увеличит мощность станции до 4400 мВт. Предполагается, что доля атомной энергии в энергобалансе Венгрии достигнет 70%.

    В 2023 году глава Росатома посетил строительную площадку АЭС «Пакш-2» в Венгрии и заявил о планах заливки первого бетона к 2025 году.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт требует от других государств прекратить попытки помешать строительству АЭС «Пакш-2» с участием Росатома.

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    7 апреля 2025, 15:29 • Новости дня
    Путин подписал закон об отпуске для членов семей раненых бойцов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий право на отпуск без сохранения зарплаты сроком до 35 дней в год для супругов, детей и родителей раненых участников специальной военной операции.

    Этот отпуск предназначен для ухода за бойцами, которые получили ранения, контузию или увечье, а также заболевания, связанные с прохождением службы, передает ТАСС. Работодатели обязаны предоставлять такой отпуск на основании письменного заявления.

    Закон также расширяет право на отпуск без сохранения зарплаты до 14 дней в год для членов семей погибших военнослужащих, если их смерть связана с прохождением службы. В эту категорию включены родители, супруги и дети погибших бойцов. Работодатели должны предоставлять подобный отпуск по требованию сотрудников.

    Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

    На прошлой неделе Госдума единогласно приняла законопроект, позволяющий предоставлять 35-дневный неоплачиваемый отпуск для родителей, супругов и совершеннолетних детей участников СВО, чтобы они могли ухаживать за раненым близким.

    Ранее Путин подчеркнул необходимость обязательной компенсации расходов на ЖКХ для семей бойцов, пропавших без вести в ходе СВО.

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    7 апреля 2025, 20:30 • Новости дня
    Путин поблагодарил Лукашенко за пресечение ввоза взрывчатки в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе Белоруссии Александру Лукашенко за предотвращение ввоза крупной партии взрывчатки в Россию через польско-белорусскую границу.

    Путин в ходе телефонного разговора также попросил Лукашенко передать благодарность специалистам и экспертам, которые обнаружили и идентифицировали груз, передает ТАСС со ссылкой на БелТА. Российский президент также предложил поощрить этих специалистов за их работу.

    Напомним, белорусские таможенники предотвратили транспортировку 580 килограммов взрывчатки из Польши в Россию, задержав груз на границе. Водитель задержанного на белорусской границе микроавтобуса Евгений Манько заявил, что не знал о сокрытой взрывчатке и занимался перевозками автомобилей из Европы в Россию и Белоруссию.

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    8 апреля 2025, 02:18 • Новости дня
    Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество спецслужб России и Белоруссии
    Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество спецслужб России и Белоруссии
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили сотрудничество спецслужб, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что лидеры двух стран говорили о «текущих вопросах взаимодействия». Кроме того, стороны рассмотрели «тему сотрудничества по линии специальных служб» в борьбе с терроризмом, передает РИА «Новости».

    Напомним, как сообщала пресс-служба белорусского лидера, Путин и Лукашенко по телефону обсудили предстоящие совместные учения вооруженных сил «Запад-2025». Кроме того, сообщается, что Путин поблагодарил Лукашенко за пресечение ввоза взрывчатки в Россию. Белорусские таможенники предотвратили транспортировку 580 кг взрывчатки из Польши в Россию.

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    7 апреля 2025, 21:48 • Новости дня
    Лавров обсудил с послами контакты с Вашингтоном и кризис на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с послами стран Евразии в Москве, где обсудил международные вопросы, включая перспективы российско-американского диалога и урегулирование кризиса на Украине.

    В сообщении на сайте МИД отмечается, что в ходе дискуссии были затронуты и другие актуальные вопросы международной повестки дня.

    Лавров в своем вступительном слове дал принципиальные оценки текущей ситуации в сфере безопасности на континенте. Он отметил кризис концепции евроатлантической безопасности и подчеркнул опасные действия натовских стран, направленные на дестабилизацию обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Министр также обратил внимание на взрывоопасную обстановку на Ближнем Востоке и риски для стабильности на Южном Кавказе и в Центральной Азии. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по инициативе президента России Владимира Путина о создании новой архитектуры безопасности в Евразии с участием всех стран континента. Было подчеркнуто, что евразийские государства должны взять на себя основную ответственность за решение проблем региона.

    Лавров также акцентировал внимание на инициативе Белоруссии, поддержанной Россией, по подготовке «Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке». Этот документ предполагается как программный, чтобы изложить параметры новой архитектуры континентальной безопасности.

    Ранее Лавров сообщил о подготовке встречи России и США по «раздражителям». Он также заявлял о готовности России обсуждать Украину с США и другими странами.

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    7 апреля 2025, 14:35 • Новости дня
    ФСБ и МВД задержали подозреваемых в обналичивании более 1 млрд рублей

    Волк: ФСБ и МВД задержали подозреваемых в нелегальных банковских операциях на 1 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Башкирии задержаны трое подозреваемых в незаконной банковской деятельности с оборотом свыше 1 млрд рублей, среди них предполагаемый организатор схемы из Краснодарского края.

    Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила в Telegram-канале, что, по предварительным данным, с 2020 по 2024 год злоумышленники привлекли к схеме более 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Клиенты фиктивно переводили средства на их счета, которые затем обналичивались и возвращались клиентам за вычетом 12% вознаграждения.

    Волк уточнила, что предполагаемый организатор задержан в Краснодарском крае, а двое его подельников – в Уфе. При обысках изъяты смартфоны, компьютерная техника, документы и другие доказательства.

    Ранее полицейские из Ульяновской области задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности, в ней участвовали более 60 юрлиц и индивидуальных предпринимателей, преступная схема принесла доход свыше 82 млн рублей.

    До этого полицейские пресекли деятельность группы, оформлявшей кредиты на поддельные документы, задержаны несколько участников.

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    7 апреля 2025, 15:36 • Новости дня
    Подросткам в России разрешили работать в выходные дни с 14 лет

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в статью 268 Трудового кодекса, который разрешает подросткам с 14 лет работать в выходные и праздничные дни.

    Новый закон о поправках к 268-й статье Трудового кодекса позволяет детям в возрасте от 14 до 18 лет работать в выходные и нерабочие праздничные дни на каникулах. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, подписал в понедельник президент России Владимир Путин.

    «Работодатель имеет право привлекать работника в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, выполняемой в период летних каникул по направлению органов службы занятости или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся господдержкой», – сказано в законе.

    До этого момента такая возможность предоставлялась только подросткам, занятым в творческих профессиях. В законе также предусмотрены особые условия для трудоустройства подростков от 15 лет – в этом случае они должны предоставить собственное письменное согласие на работу, тогда как 14-летним достаточно иметь согласие одного из родителей. В случае с детьми-сиротами потребуется также разрешение органов опеки.

    Нововведения начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Законопроект направлен на поддержку молодежной занятости и предоставление подросткам дополнительных возможностей для работы в период каникул, чтобы получить первый опыт трудовой деятельности и заработок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, который позволяет привлекать детей от 14 до 18 лет к работе в выходные дни во время летних каникул, а в феврале Росмолодежь предложила работу в студотрядах признать производственной практикой.

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    7 апреля 2025, 20:54 • Новости дня
    Эксперт заявила об устойчивом развитии Рунета вопреки санкциям

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несмотря на санкции, Рунет продолжает развиваться и обладает значительным потенциалом, обеспечивая высокий уровень интернет-проникновения в России, заявила начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.

    На открытии XV Российского форума по управлению интернетом (RIGF) в Москве Матвеева заявила, что российский интернет обладает значительным потенциалом, а страна занимает сильные позиции в вопросе цифрового суверенитета благодаря наличию собственных поисковых систем, почтовых и облачных сервисов, видеохостингов, маркетплейсов и социальных сетей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Матвеева обратила внимание на уверенные позиции России на международной арене в плане доступности интернета, что подтверждается данными глобального цифрового отчета 2025 года. «Если смотреть на данные отчета, то общемировой уровень проникновения интернета составляет 67,9%, тогда как в России более 93% домохозяйств имеют доступ к широкополосному интернету», – сказала она.

    Председатель РОЦИТ и первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что государство стремится удовлетворить запрос граждан на безопасную интернет-среду, регулируя иностранные платформы и борясь с анонимностью и мошенничеством.

    Депутат ГД Антон Немкин указал на фишинг как на самый распространенный вид мошенничества. Роскомнадзор в прошлом году ограничил доступ к 70 тыс. фишинговых сайтов. Немкин подчеркнул важность закона о борьбе с кибермошенничеством, подписанного президентом, который вводит механизмы предотвращения новых угроз.

    Директор по развитию медиа Rambler&Co, главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров отметил, что телефонное мошенничество стало индустрией, особенно среди молодежи, в украинской экономике. Тодоров подчеркнул необходимость информирования населения о киберугрозах и формирования принципа недоверия к интернету.

    Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова рассказала о вовлечении детей в киберпреступления. Дети часто становятся жертвами вербовки из-за отсутствия критического мышления.

    Директор по работе с контентом RUTUBE Илья Емелин отметил, что верификация каналов и модерация контента помогают бороться с дезинформацией. Платформа работает над предоставлением качественного контента, соблюдающего российское законодательство.

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • «Время на исходе». США шантажируют Россию

      Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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