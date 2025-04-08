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    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

    Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как эзотерика проникает в жизнь

    Люди, с одной стороны, понимают необходимость консервативного подхода к семье, с другой – не решаются обратиться к традиции, сформировавшей нашу цивилизацию. В образовавшуюся щель проникают эзотерические «учения». Потому что они проще, доступнее и легко подстраиваются под потребности клиента.

    4 комментария
    Общественное мнение Общественное мнение Чему нас учит успех Овечкина

    Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

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    8 апреля 2025, 13:19 • Новости дня

    Кремль: Путин встретится с губернатором Подмосковья Воробьевым

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, чтобы обсудить текущую ситуацию и основные параметры в регионе.

    Песков сообщил, что Владимир Путин сегодня примет губернатора Московской области Андрея Воробьева, передает ТАСС

    Представитель Кремля отметил, что Московская область является одним из важнейших регионов России, и Путин регулярно проводит встречи с Воробьевым. На повестке дня обсуждение текущих дел в регионе и основные параметры развития.

    Воробьев представит доклад президенту о ситуации в Московской области. Это регулярная практика, отмечается в сообщении, чтобы поддерживать связь и контроль за процессами в регионе на высоком уровне.

    7 апреля 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин обсудил программу «Шаттл» с главой «Аэрофлота»

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским президент России Владимир Путин попросил рассказать о программе «Шаттл», которая обеспечивает частые рейсы между Москвой и Петербургом.

    Путин задал уточняющие вопросы о количестве кресел и названии программы, передает ТАСС.

    Александровский сообщил, что загрузка рейсов летом достигала 94-95%, а среднегодовая загрузка составляет около 90%. При этом основная компоновка самолета – 100 кресел без бизнес-класса. Программа позволила увеличить налет на самолетах SSJ-100 на 50%.

    Генеральный директор также отметил, что программа была реализована в 2024 году и является ключевым продуктом для компании. «Аэрофлот» является крупнейшим эксплуатантом Sukhoi Superjet в России, имея в распоряжении 78 воздушных судов такого типа.

    Программа позволяет пассажирам бесплатно менять билеты в пределах 12 часов, но сохраняя направление. В рамках программы выполняется более 70 рейсов в сутки.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует обсудить с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским развитие компании и текущие проблемы в авиаотрасли.

    В ходе встречи Путин предложил «Аэрофлоту» расширить «плоские» тарифы для Дальнего Востока.

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    7 апреля 2025, 07:30 • Новости дня
    Уснувший водитель «Газели» въехал в подземный переход метро «Парк Победы» в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве автомобиль «Газель» въехал в подземный переход у станции метро «Парк Победы», блокировав вход в метро на Кутузовском проспекте. Причиной инцидента, по предварительным данным, стало засыпание водителя за рулем.

    В Москве на станции метро «Парк Победы» произошло ДТП с участием автомобиля «Газель», сообщает ТАСС. Машина въехала в подземный переход, который служит входом на станцию, заблокировав доступ на территорию метро.

    По данным оперативных служб, автомобиль двигался по Кутузовскому проспекту в сторону области и был зарегистрирован в Башкирии. Причиной инцидента, по предварительным данным, стало засыпание водителя за рулем.

    На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые занимаются устранением последствий аварии и разблокировкой прохода для пассажиров метро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, внедорожник въехал в подземный переход в Москве и перевернулся. Ранее сообщалось, что пьяный водитель каршеринга заехал в подземный пешеходный переход в Москве. Еще ранее водитель фуры врезался в подземный переход в Москве.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    7 апреля 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин поддержал расширение «плоских» тарифов «Аэрофлота» для Дальнего Востока
    Путин поддержал расширение «плоских» тарифов «Аэрофлота» для Дальнего Востока
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с генеральным директором «Аэрофлота» Сергеем Александровским предложил доработать с Минтрансом идею расширения «плоских» тарифов для регионов Дальнего Востока.

    Речь идет о возможности включения в программу дополнительных городов и разрешения коммерческих тарифов на этих направлениях, передает ТАСС.

    Сейчас «плоские» тарифы авиакомпании действуют для пяти городов: Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. Александровский подчеркнул, что в ближайшие планы входит добавление Благовещенска, Анадыря, Якутска и Улан-Удэ.

    Путин, выслушав предложения, поддержал инициативу, рекомендовав проработать детали с Минтрансом. «Отлично. С Минтрансом доработайте все», – отметил президент.

    Кроме того, на встрече обсуждался рост пассажиропотока «Аэрофлота». В прошлом году его объем на туристических направлениях России увеличится на 10%, достигнув 23 млн пассажиров. Среди лидеров по пассажиропотоку выделяются рейсы в Петербург, Сочи и Калининград. Значительное увеличение пассажиропотока зафиксировано на направлениях Горно-Алтайск, Калининград и Владивосток.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует обсудить с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским развитие компании и текущие проблемы в авиаотрасли.

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    7 апреля 2025, 15:52 • Новости дня
    В России запретили навязывать потребителям дополнительные услуги

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий навязывание покупателям автоматического приобретения страховки и дополнительных услуг без их согласия, предоставив право на возврат уплаченных сумм.

    Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно новым поправкам, продавцы обязаны получать письменное согласие клиента на дополнительные услуги. Автоматическое проставление согласия не будет считаться официальным, передает ТАСС.

    Документ запрещает навязывать дополнительные услуги до заключения договора на основные товары или услуги. Если покупатель оплатил навязанные услуги без своего согласия, он имеет право требовать возврата средств. По закону, деньги должны быть возвращены в течение трех дней после предъявления требований.

    Примеры недобросовестной продажи упомянуты в сопроводительных материалах. Это касается практики, когда при покупке авиабилетов и железнодорожных билетов автоматически проставляется согласие на добровольное страхование. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

    В декабре кабинет министров внес поправки в закон, запрещающие бизнесу навязывать автоматическое приобретение дополнительных услуг, таких как страховка.

    Ранее Путин подписал закон, согласно которому за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг взимается штраф до 40 тыс. рублей.

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    7 апреля 2025, 02:38 • Новости дня
    Синоптики предсказали усиление снегопада в Москве

    Научный руководитель Гидрометцентра России сообщил об усилении снегопада в Москве

    Синоптики предсказали усиление снегопада в Москве
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве ожидается усиление снегопада, с выпадением от половины до месячной нормы осадков, что приведет к увеличению снежного покрова до 10-15 сантиметров.

    Как сообщает РИА «Новости», в Москве ожидается значительное усиление снегопада, который продлится до вторника. Научный руководитель Гидрометцентра России, Роман Вильфанд, сообщил, что за три дня выпадет от половины до полной месячной нормы осадков, что приведет к увеличению снежного покрова до 10-15 сантиметров. Подобная ситуация была замечена последний раз в апреле 1998 года.

    Согласно словам Вильфанда, в ночь на понедельник и в течение дня снегопад усилится, и даже во вторник, по крайней мере, в первой половине дня, снегопад продолжится. Ночные температуры будут отрицательными, снижаясь до минус восьми – девяти градусов, а дневные температуры будут колебаться около нуля.

    Синоптик также предупредил о метели и гололедице, которые сохранятся в Москве до середины недели. Это создаст дополнительные неудобства для жителей столицы, поскольку погодные условия будут трудными для передвижения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, циклон «Зион» принес в Москву и южные районы московского региона значительное количество осадков, достигшее 43% от месячной нормы в некоторых местах. В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов из-за обильного снегопада, который, по данным столичного дептранса, может создать опасные условия для поездок.

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    7 апреля 2025, 20:23 • Новости дня
    Режиссера Петрухина приговорили к четырем годам колонии
    Режиссера Петрухина приговорили к четырем годам колонии
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор Алексею Петрухину, признав его виновным в покушении на посредничество во взяточничестве и назначив четыре года лишения свободы.

    Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор директору ООО «Корпорация Русская Фильм группа» Алексею Петрухину, признав виновным по делу о покушении на посредничество во взяточничестве. Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

    «Петрухин Алексей Алексеевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 291.1 УК РФ. Назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом», – говорится в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции Москвы».

    По данным суда, Петрухин умышленно совершил действия для передачи взятки по поручению взяткодателя и способствовал договоренности между сторонами для совершения заведомо незаконных действий.

    Преступление совершалось организованной группой в особо крупном размере, но завершено не было по независящим от Петрухина обстоятельствам.

    Алексей Петрухин – продюсер художественного фильма «Вий» с Рутгером Хауэром в главной роли, возглавляет компанию «Русская Фильм группа», которая организовывала за 300 млн рублей съемку фильма «Тайна печати дракона» с Арнольдом Шварценеггером, Джеки Чаном в главных ролях. Фонд кино потребовал от Петрухина вернуть выделенные на фильм деньги из-за провала картины в прокате.

    Как писала в октябре 2024 года газета ВЗГЛЯД, Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения режиссеру Алексею Петрухину, отпустив его из-под домашнего ареста, где он находился по делу о взятке в особо крупном размере. В сентябре 2024 года следователи задержали Петрухина по делу о посредничестве во взятке.

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    7 апреля 2025, 20:38 • Новости дня
    Путин и Лукашенко по телефону обсудили учения «Запад-2025»
    Путин и Лукашенко по телефону обсудили учения «Запад-2025»
    @ Михаил Метцель//ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону предстоящие совместные учения вооруженных сил «Запад-2025», сообщила пресс-служба белорусского лидера.

    Учения пройдут в сентябре на территории Белоруссии, передает РИА «Новости». В ходе разговора лидеры также кратко затронули вопрос текущей ситуации в зоне специальной военной операции.

    Кроме того, обсуждались предстоящие встречи Путина и Лукашенко, включая запланированную на конец апреля в Волгограде. Президенты договорились при личной встрече более подробно обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и обменяться мнениями по широкому спектру тем.

    Напомним, в ходе телефонного разговора Путин поблагодарил Лукашенко за пресечение ввоза взрывчатки в Россию. Накануне белорусские таможенники предотвратили транспортировку 580 килограммов взрывчатки из Польши в Россию, задержав груз на границе.

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    7 апреля 2025, 15:29 • Новости дня
    Путин подписал закон об отпуске для членов семей раненых бойцов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий право на отпуск без сохранения зарплаты сроком до 35 дней в год для супругов, детей и родителей раненых участников специальной военной операции.

    Этот отпуск предназначен для ухода за бойцами, которые получили ранения, контузию или увечье, а также заболевания, связанные с прохождением службы, передает ТАСС. Работодатели обязаны предоставлять такой отпуск на основании письменного заявления.

    Закон также расширяет право на отпуск без сохранения зарплаты до 14 дней в год для членов семей погибших военнослужащих, если их смерть связана с прохождением службы. В эту категорию включены родители, супруги и дети погибших бойцов. Работодатели должны предоставлять подобный отпуск по требованию сотрудников.

    Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

    На прошлой неделе Госдума единогласно приняла законопроект, позволяющий предоставлять 35-дневный неоплачиваемый отпуск для родителей, супругов и совершеннолетних детей участников СВО, чтобы они могли ухаживать за раненым близким.

    Ранее Путин подчеркнул необходимость обязательной компенсации расходов на ЖКХ для семей бойцов, пропавших без вести в ходе СВО.

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    7 апреля 2025, 20:30 • Новости дня
    Путин поблагодарил Лукашенко за пресечение ввоза взрывчатки в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе Белоруссии Александру Лукашенко за предотвращение ввоза крупной партии взрывчатки в Россию через польско-белорусскую границу.

    Путин в ходе телефонного разговора также попросил Лукашенко передать благодарность специалистам и экспертам, которые обнаружили и идентифицировали груз, передает ТАСС со ссылкой на БелТА. Российский президент также предложил поощрить этих специалистов за их работу.

    Напомним, белорусские таможенники предотвратили транспортировку 580 килограммов взрывчатки из Польши в Россию, задержав груз на границе. Водитель задержанного на белорусской границе микроавтобуса Евгений Манько заявил, что не знал о сокрытой взрывчатке и занимался перевозками автомобилей из Европы в Россию и Белоруссию.

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    7 апреля 2025, 10:05 • Новости дня
    Президент Узбекистана решил принять участие в праздновании 80-летия Победы в Москве

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев планирует посетить Москву 9 мая для участия в праздновании 80-летия Победы, сообщил его пресс-секретарь.

    Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев примет участие в праздновании 80-летия Победы во Второй мировой войне в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Шерзода Асадова.

    Асадов отметил, что президент Мирзиеев будет участвовать в мероприятиях, которые состоятся 9 мая. Вопрос участия лидера Узбекистана рассматривался на встрече с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России  Валентиной Матвиенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент США Дональд Трамп объяснил, что не сможет приехать в Москву на празднование 9 мая из-за плотного графика.

    Президент Буркина-Фасо принял приглашение участвовать в праздновании Дня Победы в Москве. Президент России Владимир Путин пригласил президента Анголы посетить парад Победы.

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    5 апреля 2025, 17:37 • Новости дня
    Из аквапарка «Мореон» в Москве эвакуировали 2 тыс. человек

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве из аквапарка «Мореон» эвакуировали более 2 тыс. человек после обнаружения подозрительного предмета на территории комплекса, сообщили в оперативных службах.

    В оперативных службах сообщили, что более двух тысяч человек были эвакуированы из аквапарка «Мореон», расположенного в Москве, из-за сообщения о подозрительном предмете, передает ТАСС.

    Инцидент произошел в комплексе, который занимает площадь 64 тыс. кв. м и является крупнейшим крытым аквапарком столицы.

    Представитель оперативных служб сообщил, что в здание по адресу: улица Голубинская, дом 16, поступило сообщение о подозрительном предмете. В результате этого было принято решение провести полную эвакуацию посетителей и работников аквапарка.

    На данный момент ожидается прибытие кинологов, которые проведут тщательное обследование помещений здания.

    Ранее в Центральном детском магазине в Москве произошло возгорание, из-за чего были эвакуированы все посетители.

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    6 апреля 2025, 11:36 • Новости дня
    Путин поздравил российских геологов с профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил геологов с профессиональным праздником, подчеркнув их роль в развитии минерально-сырьевой базы страны и укреплении промышленного потенциала.

    Президент Владимир Путин поздравил российских геологов с профессиональным праздником, сообщает ТАСС. В своей телеграмме Путин отметил, что геологи являются настоящими профессионалами и созидателями, посвятившими себя важнейшей задаче – развитию минерально-сырьевой базы страны. Он подчеркнул их целеустремленность и силу духа, а также важность их работы для укрепления промышленного, энергетического и оборонного потенциала России.

    Путин отметил, что современное поколение геологов продолжает традиции своих предшественников и успешно решает поставленные перед ними задачи. Благодаря их компетентности и энергии, в стране проводятся масштабные исследования и открываются новые месторождения полезных ископаемых.

    Особое внимание президент уделил проектам в Арктике и на континентальном шельфе, подчеркивая, что они играют ключевую роль в развитии национальной экономики и обеспечении сырьевого суверенитета. «И, конечно, отмечу весомый вклад тружеников отрасли в достижение Великой Победы, 80-летие которой мы будем отмечать в нынешнем году», – заключил Путин, пожелав геологам здоровья и осуществления намеченных планов.

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    6 апреля 2025, 23:20 • Новости дня
    В ДТП с автобусами на юго-западе Москвы пострадали три человека

    Коммерческий и городской автобусы столкнулись на улице Грина в Москве, пострадали три пассажира

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на улице Грина произошло столкновение коммерческого и городского автобусов, в результате которого три пассажира получили травмы и были отправлены в медицинские учреждения для оказания помощи.

    На юго-западе Москвы произошло столкновение между коммерческим и городским автобусами, передает РИА «Новости». Авария случилась на улице Грина в районе дома 1к8. В результате происшествия пострадали три пассажира автобуса 948-го маршрута. Им была оказана первая медицинская помощь на месте.

    Инцидент произошел около 22.08 по местному времени. Пресс-служба Мосгортранса подтвердила факт ДТП и сообщила, что пострадавшие пассажиры были доставлены в медицинские учреждения для дальнейшего обследования и лечения.

    В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции ведут расследование случившегося. Основной целью правоохранителей является выяснение причин, приведших к столкновению транспортных средств. Обстоятельства аварии остаются под пристальным вниманием сотрудников правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве автобус столкнулся с пожарной машиной МЧС, в результате чего пострадали 15 человек, включая ребенка, и повреждены несколько автомобилей. На улице Профсоюзная в Москве произошло ДТП с участием автобуса и маршрутного такси, в результате которого пострадали пять человек.

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    7 апреля 2025, 09:09 • Новости дня
    Названы причины въезда «Газели» в подземный переход в Москве

    Причинами въезда «Газели» в подземный переход стали скользкая дорога и летняя резина

    Tекст: Ольга Иванова

    Названы причины того, что водитель «Газели» не справился с управлением и въехал в подземный переход на станции метро «Парк Победы» на Кутузовском проспекте.

    Представители правоохранительных органов подтвердили, что инцидент обошелся без пострадавших. В пресс-службе столичного ГУ МВД отметили, что водитель не справился с управлением из-за сложных погодных условий, и отметили, что на автомобиле была установлена летняя резина, передает РИА «Новости».

    Станция метро «Парк Победы» работает в обычном режиме, однако вход через лестницу выхода № 1 временно закрыт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве автомобиль «Газель», следовавший из Башкирии, въехал в подземный переход у станции метро «Парк Победы», блокировав вход в метро на Кутузовском проспекте.

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    8 апреля 2025, 02:18 • Новости дня
    Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество спецслужб России и Белоруссии
    Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество спецслужб России и Белоруссии
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили сотрудничество спецслужб, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что лидеры двух стран говорили о «текущих вопросах взаимодействия». Кроме того, стороны рассмотрели «тему сотрудничества по линии специальных служб» в борьбе с терроризмом, передает РИА «Новости».

    Напомним, как сообщала пресс-служба белорусского лидера, Путин и Лукашенко по телефону обсудили предстоящие совместные учения вооруженных сил «Запад-2025». Кроме того, сообщается, что Путин поблагодарил Лукашенко за пресечение ввоза взрывчатки в Россию. Белорусские таможенники предотвратили транспортировку 580 кг взрывчатки из Польши в Россию.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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