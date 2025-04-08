Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.0 комментариев
Кремль: Путин встретится с губернатором Подмосковья Воробьевым
Президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, чтобы обсудить текущую ситуацию и основные параметры в регионе.
Песков сообщил, что Владимир Путин сегодня примет губернатора Московской области Андрея Воробьева, передает ТАСС
Представитель Кремля отметил, что Московская область является одним из важнейших регионов России, и Путин регулярно проводит встречи с Воробьевым. На повестке дня обсуждение текущих дел в регионе и основные параметры развития.
Воробьев представит доклад президенту о ситуации в Московской области. Это регулярная практика, отмечается в сообщении, чтобы поддерживать связь и контроль за процессами в регионе на высоком уровне.