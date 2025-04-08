Кремль: Путин встретится с губернатором Подмосковья Воробьевым

Путин обсудил программу «Шаттл» с главой «Аэрофлота»

Tекст: Валерия Городецкая

Путин задал уточняющие вопросы о количестве кресел и названии программы, передает ТАСС.

Александровский сообщил, что загрузка рейсов летом достигала 94-95%, а среднегодовая загрузка составляет около 90%. При этом основная компоновка самолета – 100 кресел без бизнес-класса. Программа позволила увеличить налет на самолетах SSJ-100 на 50%.

Генеральный директор также отметил, что программа была реализована в 2024 году и является ключевым продуктом для компании. «Аэрофлот» является крупнейшим эксплуатантом Sukhoi Superjet в России, имея в распоряжении 78 воздушных судов такого типа.

Программа позволяет пассажирам бесплатно менять билеты в пределах 12 часов, но сохраняя направление. В рамках программы выполняется более 70 рейсов в сутки.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует обсудить с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским развитие компании и текущие проблемы в авиаотрасли.

В ходе встречи Путин предложил «Аэрофлоту» расширить «плоские» тарифы для Дальнего Востока.