Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.18 комментариев
Чернышенко: Игры будущего доказали лидирующую роль России в спорте
Игры будущего подарили всему миру незабываемые впечатления и доказали лидирующую роль России в мировом спорте, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на церемонии закрытия соревнований.
В своей речи он отметил, что Россия придумала и провела турнир в новых видах спорта, формате «фиджитал». «Зрители из более 100 стран следили за соревнованиям на стыке традиционного и киберспорта, мы подарили спорту незабываемые впечатления. Игры будущего стали признанным во всем мире брендом, и это огромный успех», – приводит слова Чернышенко ТАСС.
Он добавил, что «Россия еще раз доказала, что занимает лидирующую роль в глобальном спортивном сообществе. Слова благодарности нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Его энтузиазм, личная вовлеченность и способность заглянуть за горизонт и увидеть, что нужно современному миру, позволили провести это выдающееся мероприятие».
Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в течение двух недель, когда проходили соревнования, Казань находилась в центре внимания мирового сообщества.
В основную программу Игр будущего, которые проходили в Казани, вошло 16 дисциплин, еще пять – в расширенную, большинство из них объединяют киберспорт и классические виды спорта. Участие в соревнованиях приняли более 2 тыс. человек из 107 стран.