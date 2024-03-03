Чернышенко: Игры будущего доказали лидирующую роль России в спорте

Tекст: Ольга Иванова

В своей речи он отметил, что Россия придумала и провела турнир в новых видах спорта, формате «фиджитал». «Зрители из более 100 стран следили за соревнованиям на стыке традиционного и киберспорта, мы подарили спорту незабываемые впечатления. Игры будущего стали признанным во всем мире брендом, и это огромный успех», – приводит слова Чернышенко ТАСС.

Он добавил, что «Россия еще раз доказала, что занимает лидирующую роль в глобальном спортивном сообществе. Слова благодарности нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Его энтузиазм, личная вовлеченность и способность заглянуть за горизонт и увидеть, что нужно современному миру, позволили провести это выдающееся мероприятие».

Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в течение двух недель, когда проходили соревнования, Казань находилась в центре внимания мирового сообщества.

В основную программу Игр будущего, которые проходили в Казани, вошло 16 дисциплин, еще пять – в расширенную, большинство из них объединяют киберспорт и классические виды спорта. Участие в соревнованиях приняли более 2 тыс. человек из 107 стран.