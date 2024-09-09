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Путин поддержал реконструкцию Новгородского кремля
Президент Владимир Путин одобрил планы губернатора Новгородской области Андрея Никитина по реконструкции Новгородского кремля и прилегающей территории в рамках федеральной программы.
В ходе общения с президентом в Кремле Никитин обратил внимание на состояние территории вокруг кремля – так называемый кремлевский парк. «Здесь вам спасибо за послание, решение по отдельной программе реконструкции парков и центров городов – мы этим, конечно, воспользуемся и в программу обязательно зайдем», – отметил губернатор, передает РИА «Новости».
«Обязательно нужно это сделать... И Кремль должен быть, и все, что вокруг, должно выглядеть достойно», – отреагировал Путин.
Новгородский кремль (Детинец) – одна из крупнейших средневековых крепостей на Северо-Западе России. Его история насчитывает не одно столетие, а существующие сейчас стены и башни по большей части относятся к концу XV века. Строительство крепости в Новгороде велось практически одновременно с возведением новых стен и башен Московского кремля.
В понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в понедельник проведет рабочую встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.