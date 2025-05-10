Путин поблагодарил президента Зимбабве за участие в Дне Победы

Tекст: Вера Басилая

Во время переговоров в Кремле российский лидер Владимир Путин поблагодарил президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву за то, что тот посетил Москву и принял участие в торжествах, посвященных 80-й годовщине Победы, передает РИА «Новости».

«Признательны вам за то, что вы лично представляете свою страну на юбилейных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», – подчеркнул президент России.

Путин также напомнил, что во Вторую мировую войну на территории нынешней Зимбабве находился учебный центр, где союзники СССР готовили летчиков для боевой авиации.

Российский президент назвал Зимбабве надежным партнером в Африке и предложил Мнангагве рассмотреть практические шаги по развитию двустороннего сотрудничества.

«Показатели товарооборота пока скромные ,но имеются хорошие возможности для его роста в самых разных областях – например, в геологоразведке, энергетике, сельском хозяйстве.Россия оказывает Зимбабве помощь и поддержку, когда это необходимо. В прошлом году мы поставили несколько тысяч тонн, 25, если быть более точными, пшеницы, несколько тысяч тонн удобрений», – отметил Путин.

Путин подчеркнул, что Россия и Зимбабве занимают схожие позиции по большинству вопросов международной повестки, выступая за справедливый многополярный мир.

Ранее в Кремле стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и лидером Зимбабве Мнангагвой, прибывшим в Москву на торжества к 80-летию Победы.