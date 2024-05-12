Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.3 комментария
Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России, сообщила пресс-служба Кремля.
«Президент России Владимир Путин подписал Указ "О Секретаре Совета Безопасности Российской Федерации» 1. Назначить Шойгу Сергея Кужугетовича Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации», – приводит сообщение РИА «Новости».
Ранее Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу.