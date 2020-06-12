Атомная подлодка «Князь Владимир» вошла в состав ВМФ

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А (шифр «Борей-А») вошел в боевой состав ВМФ России, сообщили в Минобороны.

«В День России в состав Военно-Морского Флота торжественно принят новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей-А» «Князь Владимир», – передает ТАСС сообщение военного ведомства.

Церемония подъема флага прошла под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова. Он отметил, что экипаж ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир» прошел обучение по новейшим программам в Учебном центре ВМФ, успешно обеспечил испытания подводной лодки и готов к ее эксплуатации.

«В период испытаний экипаж подводной лодки уже успел себя проявить – 29 октября 2019 года с борта корабля был успешно выполнен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке», – рассказал главком ВМФ.

«Князь Владимир» был заложен на «Севмаше» 30 июля 2012 года. Государственные испытания «Князя Владимира» были завершены в конце 2019 года, однако передача корабля флоту была отложена из-за выявленных недочетов. Акт приема-передачи корабля был подписан 28 мая.

Субмарины проектов 955 и 955А разработаны ЦКБ морской техники «Рубин» (входит в ОСК). Каждая из них несет 16 баллистических ракет «Булава». По данным Минобороны, подлодки улучшенного проекта должны иметь меньшую шумность, лучшие системы маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованную систему управления оружием.