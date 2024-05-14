Кремль анонсировал встречу Путина с новым кабмином

Военный эксперт объяснил причины ареста главного кадровика Минобороны

Военный эксперт Климов: Вопросы к Кузнецову возникли еще во время его работы в Генштабе

Tекст: Евгений Поздняков

«В Министерстве обороны формируется своего рода тенденция на чистку кадров. Очевидно, что этот вектор на вскрытие реальных проблем ведомства взят в первую очередь президентом и будет подхвачен новым главой Минобороны. Это довольно позитивное и системообразующее событие, которое внушает надежду на принципиальное разрешение целого ряда вопросов», – отметил военный эксперт Максим Климов.

По его мнению, дело Юрия Кузнецова даже более серьезное, нежели Тимура Иванова, ранее арестованного также по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. «Кузнецов длительное время возглавлял 8-е управление Генерального штаба ВС России, отвечавшее за защиту гостайны», – уточнил собеседник.

«Теперь правоохранители во всем разберутся. При этом я думаю, что материалы уголовного дела будут закрыты», – отметил он. Эксперт также не исключает, что последуют структурные изменения в Минобороны. По его мнению, одним из ключевых станет назначение на должность первого заместителя министра обороны.



Ранее Следственный комитет России сообщил, что в отношении начальника управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова возбуждено уголовное дело. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2021–2023 годах Кузнецов получил взятку «от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу», находясь на посту начальника 8-го управления Генерального штаба. В ходе обысков у него изъяли более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. «На основании ходатайства следователя Кузнецову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении СК. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

О задержании генерала накануне сообщил ТАСС. После этого в 235-й гарнизонный военный суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении его полного тезки – Юрия Васильевича Кузнецова.

Напомним, в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны подозревается замглавы Минобороны Тимура Иванов, он арестован. Сообщалось, что ему могут быть предъявлены новые обвинения. Арест замминистра признан законным Мосгорсудом, он останется в СИЗО.