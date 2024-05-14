Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
Белоусов заявил о необходимости интеграции экономики ВС в экономику страны
Белоусов назвал одной из ключевых задачу интеграции экономики Вооруженных сил в общую экономику страны
Андрей Белоусов, выдвинутый президентом Владимиром Путиным на пост главы Минобороны России, назвал одной из ключевых задач интеграцию экономики Вооруженных сил в общую экономику страны.
Он отметил, что необходимо существенно усилить контроль за расходами на капитальное строительство и инвестпроекты Минобороны России, передает ТАСС.
Белоусов призвал сделать военную экономику России максимально открытой к инновациям.
Кандидат на пост главы Минобороны сообщил, что объективный рост оборонных расходов превысил уже 6,7% в ВВП страны. Обеспечить интеграцию экономики вооруженных сил в общую экономику страны будет непросто, задача комплексная, и предполагает в первую очередь оптимизацию военных расходов. При этом Белоусов подчеркнул, что оптимизация не означает огульное сокращение.
Кроме того, Белоусов указал на «определенные проблемы» с комплектованием российских Вооруженных сил, подчеркнув при этом, что речь не идет о мобилизации.