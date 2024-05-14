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    Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.

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    Игорь Перминов Игорь Перминов Как главный русофоб Болгарии стал посмешищем

    Если Болгария не хочет остаться на задворках истории и избавиться от нынешней колониальной зависимости, ей необходимо прежде всего отказаться от навязанной Вашингтоном и Брюсселем пещерной русофобии и задуматься о собственных национальных интересах.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев «Евровидение» пришло к сатанизму

    «Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.

    26 комментариев
    14 мая 2024, 14:40 • Новости дня

    Белоусов указал на проблемы с комплектованием ВС России

    Белоусов указал на проблемы с комплектованием ВС России
    @ Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Определенные проблемы есть с комплектованием российских Вооруженных сил, однако речь не идет о мобилизации, заявил Андрей Белоусов, выдвинутый президентом Владимиром Путиным на пост главы Минобороны России.

    «Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах», – акцентировал Белоусов, добавив, что речь будет идти о «плановых мерах», причем процесс, по его словам, уже запущен.

    По мнению Белоусова, самый насущный вопрос сейчас – поставка боеприпасов, ракет, беспилотников, средств РЭБ войскам, находящимся в зоне спецоперации, передает ТАСС.

    По каждому из этих направлений, отметил он, есть ежемесячные планы, однако реализация требует «буквально ежедневного и даже ежечасного включения».

    14 мая 2024, 01:21 • Новости дня
    Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны Кузнецов

    ТАСС: Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов

    Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны Кузнецов
    @ mil.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов задержан правоохранительными органами.

    «Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Отмечается, что расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление Следственного комитета России. По данным агентства, следователь обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу.

    На рабочем месте Кузнецова и в его дома прошли обыски. В чем именно обвиняют генерала, не сообщается.

    Кузнецов занимал С 2010 по 2023 годы должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных Сил России, который занимается вопросами службы защиты государственной тайны в ведомстве.

    В мае 2023 года Кузнецова назначили начальником Главного управления кадров Минобороны России.

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    13 мая 2024, 20:54 • Новости дня
    Харьков начали покидать семьи с детьми

    СМИ: Семьи с детьми начали уезжать из Харькова

    Харьков начали покидать семьи с детьми
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Семьи с детьми стали массово уезжать из Харькова, жители убирают с сайтов объявления о продажах своих автомобилей, сообщают местные СМИ.

    Издание «Страна.ua» пишет, несмотря на то что жители активно покидают город, обстановка в Харькове спокойная, передает ТАСС.

    Между тем в Госслужбе Украины по ЧС сообщили, что двое суток идет эвакуация из населенных пунктов Богодуховского, Чугуевского и Харьковского районов области, уже вывезены несколько тысяч жителей.

    Ранее в апреле власти Харькова заявили, что планы эвакуации города разработаны, но запускать их пока не будут. Издание NYT сообщило, что наступление ВС России на Харьков может вынудить украинское руководство пойти на перемирие с Россией.

    Коментарии (31)
    14 мая 2024, 10:11 • Новости дня
    Руководство ВСУ сбежало из Купянска

    Водолацкий: Руководство ВСУ бросило подразделения прикрытия и сбежало из Купянска

    Руководство ВСУ сбежало из Купянска
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Александра Юдина

    Руководство украинской армии покинуло город Купянск в Харьковской области, оставив только подразделения прикрытия, сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    По его словам, в Купянске нет военных, киевское руководство давно сбежало, также уехала местная власть, остались только подразделения прикрытия, передает ТАСС.

    Также депутат отметил, что в Купянске тяжелая боевая обстановка, туда направлены подразделения из западных стран, регулярные военные из Польши и Чехии под флагом наемников.

    По словам Водолацкого, Харьковское направление является самым важным и перспективным для российских сил, так как со стороны Харькова идут обстрелы Белгородской области.

    Ранее руководитель российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что для усиления ВСУ на Купянском направлении поступило много наемников, включая франкоговорящих и говорящих на польском. СМИ писали, что иностранные наемники используются Украиной как расходный материал, они предназначены для «самопожертвования».

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    14 мая 2024, 11:22 • Новости дня
    В ДНР ликвидировали командира «Азова» Плитуса

    Военкор Татаринов: В ДНР ликвидировали командира минометной батареи «Азова» Андрея Плитуса

    В ДНР ликвидировали командира «Азова» Плитуса
    @ t.me/Tatarinov_R

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе боевых действий в Донецкой народной республике был ликвидирован Андрей Плитус, командир минометной батареи полка «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России), сообщил военкор Руслан Татаринов.

    В своем Telegram-канале журналист указал, что Плитус был убит 6 мая 2024 года в Серебрянском лесу у населенного пункта Диброво.

    Татаринов отметил, что командир полка «Азов» участвовал в боях против российских военных, несмотря на то, что подписал бумаги о неиспользовании оружия против России в ходе обмена пленными в 2022 году.

    В феврале 2024 года суд ДНР приговорил заочно Андрея Плитуса и Геннадия Сухарникова к 27 годам, а Дмитрия Предборского – к 25 годам лишения свободы за минометные обстрелы Мариуполя в 2022 году.

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    14 мая 2024, 12:47 • Новости дня
    Российские военные взяли в плен более 60 националистов из «Кракена»

    Российская администрация Харьковской области сообщила о взятии в плен более 60 националистов из «Кракена»

    Российские военные взяли в плен более 60 националистов из «Кракена»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы взяли в плен в Харьковской области более 60 человек из неонацистского формирования «Кракен», они дают показания, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    По его словам, есть информация от военных о задержании более 60 человек из «Кракена», они дают показания, передает ТАСС.

    Ганчев добавил, что пленные выглядят не такими «бравыми воинами», как это происходило с автоматом в руках.

    Ранее боевик Илья Гут, взятый в плен группировкой «Север», заявил, что все меньше добровольцев хотят вступать в неонацистское формирование «Кракен».

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    13 мая 2024, 23:25 • Новости дня
    В Сумской области Украины объявили эвакуацию двух городов

    В Сумской области Украины объявили эвакуацию двух городов, в Белгородской области угроза ракетного удара

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Сумской области Украины объявили эвакуацию населения городов Белополье и Ворожба. Об этом сообщил глава областной военной администрации региона Владимир Артюх.

    «Жители Белополья и Ворожбы, особенно семьи с детьми, желающие эвакуироваться, должны обратиться к старостам и председателям общин», – приводит ТАСС заявление Артюха.

    По его словам, эвакуированное население будет размещено в местах компактного проживания на территории области.

    Ранее сообщалось, что власти Харьковской области эвакуировали почти 6 тысяч человек.

    В этот же день была объявлена угроза ракетного удара в Шебекинском городском округе Белгородской области. «По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», – обратилось к жителям ГУ МЧС по региону.

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    13 мая 2024, 19:52 • Новости дня
    Песков: Шойгу будет курировать работу ФСВТС, но не руководить ею

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сергей Шойгу в должности секретаря Совета безопасности России будет курировать Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), но не руководить ею, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет», – цитирует Пескова ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин провел первое оперативное совещание с Советом безопасности России после назначения его руководителем Сергея Шойгу.

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    14 мая 2024, 03:56 • Новости дня
    Российские танки получили новую защиту от FPV-дронов
    Российские танки получили новую защиту от FPV-дронов
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В зону СВО поступила обновленная версия системы «Тритон», защищающей танки от FPV-дронов. Об этом сообщил генеральный директор компании-разработчика системы «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко,

    Система получила ряд улучшений, включая повышенную скорость и простоту установки. Новые модули выполнены в форме пирамиды, что делает невозможным визуальное определение их количества и параметров, передает ТАСС

    По словам Осломенко, модули крепятся к броне с помощью магнитов, а для управления системой танкистам выдается специальный пульт. Развертывание «Тритона» занимает не более 10 минут. На данный момент в зоне СВО уже используется несколько тысяч новых систем.

    Новая версия «Тритона» может применяться не только для защиты танков, но и для защиты квадроциклов, морских катеров и других объектов.

    Напомним, что система «Тритон» формирует защитное поле диаметром не менее 300 метров и способна подавлять сигналы, используемые для управления FPV-дронами.

    АО «Лаборатория ППШ» – российская компания, специализирующаяся на защите информации.

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    14 мая 2024, 11:55 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль западную и северную части Волчанска

    Ганчев: Западная и северная части Волчанска контролируются силами России

    Российские войска взяли под контроль западную и северную части Волчанска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы контролируют западную и северную части Волчанска в Харьковской области, в городе идут уличные бои, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    По его словам, ВСУ еще сопротивляются и в самом городе, и на подступах к нему, поселок Волчанские хутора еще полностью не взят, при этом западная и северная части Волчанска уже контролируются ВС России, наступление продолжается, передает ТАСС.

    Ганчев добавил, что российские войска занимают удобные позиции для дальнейшего продвижения по городу и пригороду вокруг Волчанска.

    Ранее группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска в Харьковской области.

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    14 мая 2024, 01:32 • Новости дня
    Министр обороны Канады выступил против отправки войск НАТО на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Канады Билл Блэр поддержал создание миссии НАТО на Украине, но выступил против размещения войск альянса в стране.

    «Были дискуссии о размещении войск на Украине, но, честно говоря, обстоятельства должны были бы существенно отличаться от сегодняшних», – сказал Блэр на мероприятии «Атлантического совета» (деятельность организации признана в РФ нежелательной) в посольстве Канады в Вашингтоне, сообщает РИА «Новости»

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил о создании странами НАТО совместной миссии на Украине. Он уточнил, что это не означает прямого вступления альянса в конфликт – речь идет, в частности, об увеличении числа украинских военных, которые будут проходить обучение в Польше.

    Напомним, что Россия считает поставки вооружений Украине «игрой с огнем», которая мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт.

    Коментарии (6)
    14 мая 2024, 07:50 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по пункту дислокации полиции в Харькове

    Лебедев: ВС России нанесли удар по пункту дислокации полиции в Харькове

    ВС России нанесли удар по пункту дислокации полиции в Харькове
    @ VItalii Kliuiev/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России нанесли удар по району в Харькове, где располагается пункт временной дислокации полиции, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в 6.00 мск стало известно о двух тяжелых прилетах в Харькове, формирование батальонов местной полиции для отсылки на восток находится в той стороне, передает РИА «Новости».

    По данным подполья, пострадали люди. К месту происшествия выехали семь экипажей скорой помощи.

    Также стало известно об ударе в 5.40 мск по направлению к селу Циркуны в пригороде Харькова, где также сосредоточены российские военные.

    Накануне сообщалось, что семьи с детьми стали массово уезжать из Харькова, жители убирают с сайтов объявления о продажах своих автомобилей.

    Коментарии (6)
    14 мая 2024, 06:55 • Новости дня
    Студента МГУ отчислили за сбор денег для ВСУ

    Студента Сергея Гулько из Одессы отчислили из МГУ за сбор денег для ВСУ

    Студента МГУ отчислили за сбор денег для ВСУ
    @ Sergey Smirnov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский студент МГУ, ранее арестованный в Москве за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ, отчислен с факультета фундаментальной медицины (ФФМ).

    «Претензий к успеваемости Гулько у факультета не было. С учетом назначенных административных наказаний подписан приказ об отчислении», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы факультета.

    Гражданин Украины, уроженец Одессы, студент шестого курса Сергей Гулько, проживающий в общежитии вуза, неоднократно размещал призывы националистического характера, а также публикации, «направленные на сбор денег «для нужд ВСУ, а также изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ».

    26 апреля Гулько был арестован на 12 суток за нарушение ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды). Студент также получил уведомление о сокращении срока пребывания в России и необходимости выехать за ее пределы.

    Коментарии (24)
    14 мая 2024, 09:05 • Новости дня
    Буданов счел критичной ситуацию для ВСУ в Харьковской области

    Глава ГУР Минобороны Украины Буданов признал, что ситуация для ВСУ стала критической в Харьковской области

    Буданов счел критичной ситуацию для ВСУ в Харьковской области
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Обстановка для ВСУ становится критической в Харьковской области, заявил газете The New York Times глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России).

    По его словам, в данный момент обстановка в Харьковской области находится на грани, каждый час ситуация приближается к критической, передает ТАСС.

    Также Буданов отметил, что Киев предпринимает попытки перебросить подкрепления с других участков фронта на северо-восток Украины, однако это сложно сделать в связи с нехваткой личного состава.

    При этом глава украинской разведки выразил уверенность, что ВСУ смогут стабилизировать ситуацию в течение нескольких дней.

    Ранее ВС России нанесли удар по району в Харькове, где располагается пункт временной дислокации полиции.

    Коментарии (6)
    14 мая 2024, 14:10 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил причины ареста главного кадровика Минобороны

    Военный эксперт Климов: Вопросы к Кузнецову возникли еще во время его работы в Генштабе

    Военный эксперт объяснил причины ареста главного кадровика Минобороны
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    В Минобороны наблюдается тенденция на чистку кадров. Вероятно, в скором времени ведомство претерпит структурные изменения, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее стало известно, что против главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова завели дело о крупной взятке.

    «В Министерстве обороны формируется своего рода тенденция на чистку кадров. Очевидно, что этот вектор на вскрытие реальных проблем ведомства взят в первую очередь президентом и будет подхвачен новым главой Минобороны. Это довольно позитивное и системообразующее событие, которое внушает надежду на принципиальное разрешение целого ряда вопросов», – отметил военный эксперт Максим Климов.

    По его мнению, дело Юрия Кузнецова даже более серьезное, нежели Тимура Иванова, ранее арестованного также по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. «Кузнецов длительное время возглавлял 8-е управление Генерального штаба ВС России, отвечавшее за защиту гостайны», – уточнил собеседник.

    «Теперь правоохранители во всем разберутся. При этом я думаю, что материалы уголовного дела будут закрыты», – отметил он. Эксперт также не исключает, что последуют структурные изменения в Минобороны. По его мнению, одним из ключевых станет назначение на должность первого заместителя министра обороны.

    Ранее Следственный комитет России сообщил, что в отношении начальника управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова возбуждено уголовное дело. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

    По версии следствия, в 2021–2023 годах Кузнецов получил взятку «от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу», находясь на посту начальника 8-го управления Генерального штаба. В ходе обысков у него изъяли более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. «На основании ходатайства следователя Кузнецову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении СК. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    О задержании генерала накануне сообщил ТАСС. После этого в 235-й гарнизонный военный суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении его полного тезки – Юрия Васильевича Кузнецова.

    Напомним, в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны подозревается замглавы Минобороны Тимура Иванов, он арестован. Сообщалось, что ему могут быть предъявлены новые обвинения. Арест замминистра признан законным Мосгорсудом, он останется в СИЗО.

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    14 мая 2024, 13:25 • Новости дня
    Подпольщики Херсона внедрились в ВСУ и уничтожили группу операторов БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы организации сопротивления «Русский Херсон» добровольно мобилизовались в ряды ВСУ, где уничтожили группу операторов дронов украинских войск, говорится в заявлении организации «Русский Херсон».

    Как сообщили в организации, подпольщики мобилизовались в ряды ВСУ и уничтожили группу БПЛА, терроризировавшую мирное население левобережья Херсонской области, убивавшую мирных жителей и уничтожавшую гражданскую инфраструктуру, передает ТАСС.

    Там добавили, что в дальнейшем подпольщики будут собирать информацию о местах расположения ВСУ и наращивать силу прямого воздействия на противника до полного освобождения Херсонской области.

    Ранее подпольщики сообщили, что ВСУ прикрываются мирными жителями в Херсоне.

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