Белоусов указал на проблемы с комплектованием ВС России

Tекст: Ольга Никитина

«Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах», – акцентировал Белоусов, добавив, что речь будет идти о «плановых мерах», причем процесс, по его словам, уже запущен.

По мнению Белоусова, самый насущный вопрос сейчас – поставка боеприпасов, ракет, беспилотников, средств РЭБ войскам, находящимся в зоне спецоперации, передает ТАСС.

По каждому из этих направлений, отметил он, есть ежемесячные планы, однако реализация требует «буквально ежедневного и даже ежечасного включения».