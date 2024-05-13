Путин провел первое совещание с Совбезом во главе с Шойгу

Tекст: Вера Басилая

Сергей Шойгу принял участие в совещании в качестве секретаря Совбеза. Президент обсудил с Совбезом отношения со странами СНГ, заявил, что этой теме будет уделяться больше внимания, передает ТАСС.

«Сейчас мы поговорим на тему, которая всегда является для нас приоритетной во внешней сфере, – это выстраивание отношений с нашими ближайшими соседями, с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве. Мы с министром финансов [Антоном Силуановым] говорили о том, что в новом политическом цикле России мы должны уделить этому еще больше внимания и поговорить о том, как мы будем выстраивать эту работу со всех точек зрения, включая и организационную», – заявил Путин, предложив начать разговор по одному из аспектов этой многовекторной работы.

Напомним, президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России. На пост министра обороны России выдвинута кандидатура Андрея Белоусова.