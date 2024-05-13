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    13 мая 2024, 14:26 • Политика

    Белоусов сделает Минобороны инновационным

    Эксперты назвали задачи Андрея Белоусова на посту министра обороны России

    Белоусов сделает Минобороны инновационным
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Евгений Поздняков

    Владимир Путин выдвинул кандидатуру вице-премьера Андрея Белоусова на пост главы Министерства обороны. Назначение «гражданского лица» руководителем военного ведомства вызвало бурную реакцию не только в российской экспертной среде, но и среди западных СМИ. Специалисты уверены, что Белоусов выведет Минобороны на принципиально иной уровень эффективности.

    В воскресенье Владимир Путин представил Совету Федерации кандидатуры глав министерств и ведомств для дальнейших консультаций. Почти все руководители этого блока сохранили свои позиции. Неожиданным для многих наблюдателей стало предложение назначить главой военного ведомства Андрея Белоусова, который в прежнем составе правительства работал первым вице-премьером.

    Тем временем Сергея Шойгу назначили секретарем Совета безопасности. Кроме того, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, экс-министр обороны станет заместителем главы государства в комиссии по ФПК. Известно, что он также возглавит Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). При этом в Генштабе ВС перестановок пока не планируется: Валерий Герасимов сохранит свою должность.

    В Кремле выбор «гражданского человека» для руководства военным ведомством объяснили необходимостью «вписать экономику силового блока в экономику страны». «Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества», – пояснил Песков.

    Он также заметил, что совокупный бюджет Минобороны и силового блока в последнее время вырос до 6,7% от ВВП страны. Еще недавно этот показатель колебался на отметке 3%. Текущее положение дел пресс-секретарь президента обозначил как еще некритическое, однако, по его словам, ситуация приближается к картине 80-х годов, когда в силу геополитических обстоятельств этот объем составлял 7,4%.

    В связи с этим Песков заявил о важности «особого отношения» к сложившимся тенденциям. Он также напомнил, что Андрей Белоусов «весьма успешно возглавлял Министерство экономического развития России» и «на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам».

    Между тем в понедельник Белоусов в Совете Федерации рассказал о задачах, которые, по его мнению, сейчас стоит реализовать в военном ведомстве. Так, в настоящий момент важно продумать вопросы медобслуживания участников СВО в гражданских поликлиниках, а также убрать излишнюю бюрократию с оформлением льгот.

    Он подчеркнул, что все вопросы бойцов, прибывших с фронта, должны решаться «в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия», для чего есть соответствующие возможности. Кроме того, сохраняются проблемы с выплатами солдатам на обеспечение их жильем. На этом фоне спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала его кандидатуру «удачным выбором со стороны президента».

    Схожего мнения придерживается и Андрей Картаполов, глава комитета Госдумы по обороне. В своем разговоре с RTVI он подчеркнул, что система обеспечения ВС, их снабжения, а также процесс подготовки кадров с приходом нового главы Минобороны претерпят значительные изменения, которые поспособствуют росту эффективности армии.

    Белоусов родился в Москве в 1959 году, с отличием окончил экономический факультет МГУ и получил докторскую степень, напоминает ТАСС. Свою карьеру чиновник начал с позиции стажера-исследователя и младшего научного сотрудника Центрального экономико-математического института АН СССР.

    В 2000-х являлся внештатным советником председателей правительства. Позже занял пост замминистра экономического развития и торговли, а в 2012-м – возглавил и само ведомство. Затем Белоусов перешел на работу в Администрацию президента, где стал помощником главы государства по экономическим вопросам.

    С 21 января 2020 года трудился на посту первого зампреда правительства Михаила Мишустина. В сферу его ответственности входила координация работ по достижению национальных целей развития РФ, а также вопросы единой финансовой, кредитной и денежной политики. С 2022 года курировал совершенствование технологий создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления. В послужном списке Белоусова числится и управление рядом правительственных комиссий, одна из которых отвечала за развитие авиационных беспилотных систем.

    Новость о возможном назначении Белоусова не осталась незамеченной и на Украине. Так, киевский экономист Алексей Кущ назвал данное кадровое решение «очень плохой новостью» для офиса Зеленского. Он отметил, что уже в ближайшее время следует ожидать «взвинчивания динамики российского ВПК», а также роста военного производства.

    Уход с поста Сергея Шойгу стал главным предметом обсуждения и в западных СМИ. Так, газета Financial Times пишет, что новые назначения, предложенные Путиным, знаменуют собой «крупнейшую встряску среди его сотрудников служб безопасности за последние полтора десятилетия».

    Телеканал CNN называет назначение Белоусова «важным и интересным шагом» со стороны руководства России. Экс-глава Пентагона Марк Эспер также заметил, что Москва, судя по всему, начинает «движение в сторону военной экономики». С этим соглашается и издание The Washington Post.

    Однако военный корреспондент Александр Сладков в комментарии Telegram-каналу «Специально для RT» отмечает, что приход Белоусова указывает на путь развития ведомства «с более плотной опорой на экономику». По его мнению, предложенный состав нового правительства в целом свидетельствует «о повороте его деятельности в сторону ВПК».

    «Сегодня силен тот, кто сможет наиболее комфортно для страны соединить войну и экономику. В этом, скорее всего, и будет задача нового главы военного ведомства»,

    – отметил он. Сладков также спрогнозировал возможное изменение подходов в деятельности министерства по двум направлениям. «Первое – обустройство войск. Надо признать, что несмотря на активную строительную активность Минобороны, во многих наших гарнизонах имеется свой недострой», – подчеркивает журналист. Вторым он назвал общие практики информирования общества о деятельности армии.

    В свою очередь авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь» считают, что назначение «гражданского лица» означает начало масштабного аудита и перестройки всех финансовых моделей в рамках оборонного ведомства.

    «В условиях жесткого дефицита времени Белоусов точно предпочтет не слайдовые доклады, а две экселевские таблички на одном листе с двумя экономическими вариантами. И принимать решение будет именно по этой табличке, потому что умеет считать», – уточняют они. Эксперты также подчеркивают его жесткие и эффективные лидерские качества. По их мнению,

    речь идет о человеке, «у которого всегда была своя точка зрения на многие вещи, пускай и непопулярная». «Наверное, именно это сегодня российскому оборонному ведомству и нужно»,

    – допускают авторы проекта «Рыбарь». «Кандидатура Андрея Белоусова подходит на пост министра обороны», – также убежден Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он напомнил, что бывший первый вице-премьер был идеологом и основоположником программ цифровизации российской экономики. «Очевидно, что схожие процессы в военном ведомстве сейчас необходимы – и, вероятно, их стоит ожидать», – уточнил спикер.

    Основной задачей Белоусова на новой должности станет усовершенствование материально-технической базы российских солдат в ходе военной операции, указал он. «Ключевая сложность – это обеспечение армии ресурсами, выстраивание правильных цепочек логистики, минимизация расходов. Еще Наполеон говорил: «На войне важны две вещи: первая – это деньги, а вторую я забыл». Поэтому стоит ожидать, что новый глава Минобороны приведет в порядок управление финансовыми потоками», – подчеркивает Минченко.

    Назначение Белоусова считает разумным и Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ. «Этот шаг свидетельствует в том числе о том, что российское руководство уже сейчас задумывается о построении дел после завершения СВО», – считает он. Так,

    перед министром в перспективе будут стоять задачи по обеспечению использования промышленного потенциала, созданного в ходе СВО, в гражданских целях.

    Однако в настоящий момент Белоусову предстоит реализовать цели перевооружения и усиления ВС. «Планы по увеличению численности ВС, о чем уже говорилось, подразумевают гигантский объем капитального строительства. Это предстоит сделать в рамках национальной экономики, а также с учетом понимания работы промышленности и других отраслей. По сути, Минобороны становится главным и самым крупным заказчиком для многих отраслей», – детализировал собеседник. Также стоит ожидать, что будет выработана промышленная и инновационная политика военного ведомства.

    «Полагаю, Белоусов сделает акцент на наращивании поставок вооружений в зону СВО. Причем речь пойдет как о массовости таких закупок, так и о инновационности их содержимого. Вопросы, связанные с дронами, системами РЭБ, микроэлектроникой будут играть ключевое значение», – убежден Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.

    В этом контексте спикер напомнил о рассмотрении кандидатуры Дениса Мантурова, который прежде был министром промышленности РФ, на должность первого вице-премьера. «Это еще один акцент на военную технологическую промышленность. По сути, российское руководство обозначило драйверы роста, с помощью которых армия будет снабжена всем необходимым», – пояснил он. Военный аналитик выделил ряд задач, стоящих перед новым министром обороны.

    «В ближайшее время необходимо ускорить разработку, производство и внедрение новых изделий.

    Причем нужна их массовость, потому что толку от малосерийных изделий на текущем этапе практически нет. Это касается дронов всех типов: воздушных, морских и наземных. При Шойгу эта история сдвинулась с мертвой точки, при Белоусове, видимо, она будет активно развиваться», – спрогнозировал Рожин.

    Кроме того, он ожидает появления новых оборонных заводов. «Также наверняка будут выделяться дополнительные средства на НИОКР, поддержку частных предпринимателей, которые занимаются перспективными разработками. То есть будут внедряться элементы частно- государственного партнерства», – перечислил аналитик.

    На то, что одной из основных задач Белоусова на посту министра обороны станет оптимизация расходов развития ВС России, указывает и военный эксперт Максим Климов. «Требуется серьезный пересмотр того, что делалось ранее. Причем заниматься этим придется с учетом продолжающейся спецоперации и острой военно-политической ситуации в мире», – отметил он. Спикер указал, что кандидатуру Белоусова уже сейчас поддерживают как в экспертной среде, так и в военных кругах. По его мнению,

    бывший первый вице-премьер способен сделать Минобороны более инновационным.

    Климов считает, что дроны станут одним из направлений работы Белоусова в новой должности. «Речь может идти о более эффективной интеграции их в «военный организм». Одним из аспектов на этом фоне способно стать создание соединений операторов беспилотников», – считает Климов. Он напомнил, что танки обрели свою мощь, когда стали танковыми дивизиями, танковыми соединениями.

    «Для решения этих задач нужен человек со свежим взглядом, но при этом понимающий положение дел. Белоусов выглядит очень хорошей кандидатурой», – резюмировал Климов.

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