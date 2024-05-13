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Белоусов пообещал работать над социальным обеспечением участников СВО
Необходимо работать над социальным обеспечением военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сказал кандидат в министры обороны Андрей Белоусов в Совфеде.
Нужно решить вопросы медобслуживания участников СВО в гражданских поликлиниках, убрать излишнюю бюрократию с оформлением льгот, подчеркнул Белоусов, передает ТАСС.
Необходимо решить проблему, когда приезжающих в отпуск участников СВО «гоняют из гражданских медицинских учреждений» в госпитали, которые «часто переполнены».
То же самое касается бумажной волокиты с подтверждением льгот, все это должно решаться «в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия», для этого есть соответствующие возможности.
Минимум денежного довольствия участников СВО составляет до 200 тыс. рублей, но есть вопросы по выплатам на обеспечение их жильем, это касается выплат гражданского персонала в воинских частях, и касается медицинского обслуживания.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что кандидатура Белоусова на пост главы Минобороны – удачный выбор со стороны президента Владимира Путина, сенаторы хорошо знают его.
Напомним, в понедельник Белоусов прибыл в Совет Федерации.