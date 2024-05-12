Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.8 комментариев
В Кремле назвали новые полномочия Шойгу
Шойгу поручено возглавить работу ФСВТС
Работу Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству возглавит и будет курировать Сергей Шойгу, назначенный секретарем Совбеза России, сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Шойгу «будет одновременно замом президента в комиссии по ВПК». Он продолжит деятельность в сфере, которая ему хорошо известна изнутри. Шойгу будет работать «вместе со своими коллегами и партнерами по предыдущему месту работы», передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России. Кроме того, Путин вывел ФСВТС из подчинения Минобороны, она будет находиться в прямом подчинении федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств, которыми руководит глава государства.